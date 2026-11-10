Grupo Alfer incumple deuda de 31 mdp y enfrenta juicio

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Agroproductos Alfer, dos empresas relacionadas y su principal directivo, José Guadalupe Higuera Romero, fueron demandados por 31 millones 188 mil 166 pesos, luego de que el primer pago de un pagaré venció el pasado 31 de agosto sin ser cubierto.

La demanda se presentó el 21 de septiembre ante el Juzgado 35 de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y quedó registrada con el expediente 1165/2026.

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El procedimiento también incluye a Agrícola Alfer y Bodegas Alfer, que junto con Higuera Romero firmaron como avales y son señalados como responsables del pago total.

Entre 2023 y 2024, el grupo obtuvo tres créditos por 47 millones de pesos con Banco Covalto. Posteriormente, el adeudo se documentó en un pagaré por 31.1 millones, con cinco pagos anuales entre 2026 y 2030. Al no cubrir la primera parcialidad, Alfer quedó obligado a pagar el monto completo, además de intereses y gastos legales.

Sin respuesta y con nuevas empresas

Higuera Romero habría dejado de responder a los intentos de negociación para saldar el adeudo. Además, en el domicilio que ocupaba Agroproductos Alfer se habrían creado nuevas sociedades, lo que, presuntamente, podría facilitar la evasión de obligaciones con acreedores.

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La demanda sostiene que las empresas y el directivo mantienen una estrecha vinculación administrativa y accionaria, lo que podría facilitar transferencias de bienes entre los involucrados.

Para garantizar el pago, se solicitó al juez congelar las cuentas bancarias de los demandados mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), retener sus valores depositados en Indeval e inmovilizar las acciones de Higuera Romero en ocho sociedades registradas en Los Mochis, Sinaloa.

Asimismo, se pidió inscribir embargos sobre inmuebles del grupo en esa ciudad, entre ellos bodegas ubicadas en la esquina de la calle Rafael Buelna y el bulevar Macario Gaxiola, además de predios en la zona industrial del ejido Jiquilpan.

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En la demanda se advierte que no se conocen otros bienes de Alfer suficientes para cubrir la deuda y que existe el riesgo de que los demandados oculten o transfieran su patrimonio antes de que concluya el juicio. Las medidas solicitadas deberán ser resueltas por la autoridad judicial.

No se descarta la vía penal

Además del juicio mercantil, el caso podría escalar a la vía penal. En México, que un deudor oculte su patrimonio o se deshaga de sus bienes de manera deliberada para no pagar a sus acreedores puede constituir un delito sancionado con prisión. La presunta creación de nuevas sociedades en el domicilio de Agroproductos Alfer y el posible traslado de bienes entre las empresas del grupo son los elementos que podrían llevar el asunto a ese terreno.

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