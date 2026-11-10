Barby Silenzi: la historia de amor con El Polaco, la tanga que le envió por correo y las dos separaciones que parecían definitivas

“Soy bastante investigadora, no sé si es un problema o una virtud”, reconoció Barby Silenzi en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, al hablar de los celos y de las situaciones que atravesó con El Polaco. La bailarina repasó los siete años de relación, las dos rupturas que parecían definitivas y las particulares estrategias del cantante para reconquistarla. También recordó algunas de sus reacciones impulsivas que derivaron en escándalos.
Silenzi alcanzó popularidad a partir de sus participaciones en ShowMatch, donde se destacó en distintas ediciones del Bailando por un Sueño. A lo largo de su carrera trabajó en televisión y teatro, y desarrolló una fuerte presencia en redes sociales. Es madre de Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano en 2015, y de Abril, hija que tuvo con el cantante.
Durante la charla, contó cómo comenzó su historia de amor con el músico y reveló una anécdota inédita del Día de los Enamorados: le envió una prenda íntima por correo justo después de que él se arrepintiera de haberle propuesto ponerse de novios.
— ¿Hace cuánto estás con El Polaco?
— De novios oficiales, siete años. Pero nos conocemos hace 10. Fuimos amigos, trabajamos juntos y después nos pusimos de novios.
— ¿Es un récord para él?
— Es un recontra récord. Nunca duró tanto con una mujer.
— ¿Estás peleando el primer puesto?
— ¡Estoy en el primer puesto! (risas).
— Formaron una familia hermosa, viven juntos, tienen una casa...
— Todo tenemos hasta perro. Nos falta el varoncito. Nada más.
— ¿Cómo es estar en pareja con El Polaco y cómo se viven esas idas y vueltas? Porque imagino que es una responsabilidad compartida.
— Claro. Siempre es de a dos todo. Es super divertido todo porque él es divertido. Tiene sus momentos de seriedad y un poco de ogro, pero en realidad siempre él es redivertido. Entonces fue más por ese lado que, cuando tuvimos problemitas, siempre volvíamos. Igual es un mito que nosotros siempre vamos y venimos, porque en realidad nos separamos dos veces nada más.
— ¿Pero por cuánto tiempo?
— En 2023 fue solo un mes y el año pasado dos meses. Tampoco es tanto. Yo veo parejas que se separan un año y después vuelven.
— ¿Esas separaciones eran definitivas o se tomaban un tiempo para ver qué les pasaba a cada uno por su lado?
— Era definitivo. Era a muerte todo.
— ¿Era una pelea en la que decían: “Llamá a tu abogado y repartimos los bienes”?
— ¡Sí! (risas). Las conversaciones eran así: “Llamá a tu abogado, yo llamo a mi abogada, voy a hacer esto o lo otro”. Después ninguno de los dos hacía nada, obviamente.
— ¿Cómo se vuelve después de eso?
— Y se vuelve como somos nosotros. No sé si hacés borrón y cuenta nueva, pero es como que nos olvidamos de todo ese quilombo que hicimos y el amor es más fuerte.
— Hay pasión.
— Claro, es como que la vuelta es muy fogosa, muy potente.
— ¿Y qué hacen con esos rencores que pueden quedar ahí guardados?
— Son más míos los que quedan. Yo tengo no sé si un problema o una virtud y es que soy media investigadora. Entonces, cuando nos separamos, hago toda una investigación. O soy tóxica, no sé qué sería. Pero veo a quién sigue, a quién no y los me gusta. Como que voy siguiendo todo. Aparte él si va a un lugar, te enterás.
— ¿Pero se lo perdonás o te vengás? ¿Cómo te manejás en estas situaciones? Porque parecés como bastante mente abierta.
— No, abierta no. Estando juntos no, para nada. De ninguna manera.
— ¿Y cómo te manejás cuando te enterás de alguna cosita que pasó?
— Las cosas que me enteré fueron cuando estábamos separados o esa es la excusa de él, ¿viste? Es como que juega un poquito con eso. Pero cada uno tenía lo suyo, obviamente. Lo que pasa es que él no hace eso de invesvestigar como yo.
— ¿Él te agrupa todos los líos en esas fechas que estuvieron separados?
— Claro (risas). Estando juntos la verdad que jamás, pero estando separados sí.
— ¿De vos decís?
— No, de él.
— ¿Hay momentos en los que El Polaco te llama, insiste y te pide por favor que vuelvan?
— No sé si suplicando es la palabra, pero él es el que siempre da el primer paso. Yo soy bastante orgullosa y no muestro mucho mis sentimientos. Él siempre da el primer paso y yo me derrito.
— Por ejemplo, están peleados a muerte y ya casi por ir a juicio. ¿Cómo te compra El Polaco? ¿Qué te dice?
— Primero me empieza a llamar y a preguntar: “¿Cómo estás?”. Empieza a tantear el terreno. Aparte siempre que estamos separados le pasa algo a él: se enferma o lo internan por algo. Entonces yo siempre estoy ahí mandando mensaje: “¿Qué pasó? ¿Estás bien?”.
— Es que son familia.
— Sí. Y ahí él empieza: “¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No querés que vayamos a tomar un café, que merendemos? O podemos ir a comer al mediodía”. Cosas así como para entrar en confianza. Y después cuando ya nos vemos, es otra cosa. Una vez me dijo: “¿Te llevo un alfajor y tomamos un café?”, porque sabe que a mí me encantan los alfajores. Él va por ese lado. Y cuando nos vemos me abraza y yo me pongo firme porque estamos separados. Y ahí empieza a decirme: “Mi amor, te amo. La familia, las nenas y ya está”. Cuando me dice: “Te amo, la familia”. Listo.
— ¡Es un personaje espectacular!
— Y además él es superrecontramegaarchi comprador con todo el mundo, no conmigo sola.
— Es un divino. Así que la brava sos vos.
— Soy orgullosa, en realidad.
— En los escándalos siempre se hizo público que vos le encontraste algo al Polaco. ¿Alguna vez te encontró algo a vos?
— No, es que no tengo nada para encontrar. No voy a decir perfecta, pero estoy...
— Ojo que mentirle a tu abogado es un error.
— Yo digo la verdad. Todo el tiempo.
— ¿No tenés nada?
— Absolutamente nada. Siempre jodemos con eso de “te voy a agarrar el celular”.
— ¿Nunca lo enganchaste revisándote el celu?
— No. Al principio teníamos las contraseñas del otro. Fue un problema porque él no le daba bola a revisar, pero yo sí. Entonces era como un vicio agarrarle el teléfono. Después cambiamos la historieta.
— ¿Dijiste: “Prefiero no tener la constraseña”?
— Sí (risas). Pero por él también porque después pasó lo del audio de Fede Bal.
— Y cuando le encontrás una de esas, ¿se arma la podrida fuerte o te lo tomás con tranquilidad?
— Soy muy impulsiva. Hago cosas que por ahí después me arrepiento.
— ¿Por ejemplo?
— Esto de que mandé el audio de Fede Bal que era para él a un programa de televisión. Nada que ver.
— ¿Qué te dijo El Polaco cuando hiciste eso?
— Yo se lo confesé: “Mirá, me mandé una cagada, hice esto”. Yo encima me sentía culpable porque había mandado el audio de una persona que no tenía nada vque ver. Y me dijo: “Te voy a matar. ¡Se terminó!”. Se armó un quilombo. Después no se terminó nada y acá estamos.
— ¿Quién de los dos es más celoso?
— Yo creo que los dos por igual.
— ¿Alguna locura has hecho por celos?
— No, más que revisar el teléfono no. Por ahí sí mandar algún mensaje a alguien, tipo: “Fulana, ubicate”. Pero después no.
El regalo de San Valentín que casi no llegó
— ¿Y qué locura de amor hiciste alguna vez?
— Esto creo que nunca lo conté. Antes que nos pongamos de novios, estábamos bastante juntos y él un día me dice: “Quiero que seamos novios”. Y yo le dije: “Qué lindo, dale. Me encanta”. Pero después se arrepintió. Yo justo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y él se vino para Buenos Aires, entonces él siempre venía cada quince días y nos veíamos. Y yo dije: “¿Qué le puedo regalar para el Día de Los Enamorados?”, porque se acercaba la fecha. Y le mandé desde Córdoba una cajita que adentro tenía una tanga con mi perfume. Se lo mandé por correo. A los pocos días, me llama por teléfono y me dice: “Perdón, me equivoqué, no estoy para ponerme en pareja en este momento”. Yo me enojé mal...
— ¡Y ya habías mandado el regalito! (risas).
— Claro. Me habían dicho en el correo que iba a tardar varios días y que tal vez no llegaba ese día. Pero el día que él me llamó le llegó la caja, ¿entendés?
— ¡¿Este mismo día?!
— Sí. Yo le corté el teléfono, lo mandé a la mierda y se ve que, al rato, le llegó la cajita. Ahí me mandó un mensaje que me dice: “¡Ay! El regalo”. Y yo le dije: “Andate a la mierda” y no le hablé más (risas). Pero después le gustó el gesto. Se quedó pensando y unos meses después nos pusimos de novios.
— Tanguita con perfume el día que te cortan era para tomarte un remis a Buenos Aires.
— Yo estaba indignada. Había hecho todo un quilombo para mandar esa caja.
— ¿Era una lavada o usada?
— Era usada, pero lavada y perfumada. Aparte es muy gracioso porque él me decía: “A mí no me llega nada por correo”. Al principio se asustó y dijo: “¿Un paquete de quién?”
— Además esto es de hace un montón. Ahora es más normal porque te llegan compras online.
— Claro, en ese momento no estaba tan de moda.
— Bueno, pero ¿están bien ahora? ¿Es un buen momento para ustedes?
— Sí, estamos re bien. Él está con mucho laburo, yo estoy más tranquila con las nenas y ahora pensando en las vacaciones.
El contenido erótico y la independencia económica
— ¿Cómo se lo toma El Polaco que hagas contenido erótico?
— Cuando le dije que iba a empezar con eso, no le copó mucho. Pero después es como que dijo: “Bueno, si vos querés hacerlo”.
— ¿Es porque te gusta tener tu propio dinero y facturar? Porque al Polaco le va bien hace muchos años y son familia. ¿Lo hacés porque te gusta tener tu independencia económica?
— Sí, obvio. A mí me gusta tener lo mío y no me gusta estar pidiéndole.
— Claro, porque sino se vuelve raro.
— Claro. Imaginate estar en la casa y decirle: “¿Me das? Me quiero comprar una bombacha, ¿me das plata?”. No está bueno.
— ¿No le pedís nada?
— Yo trato de no pedirle nada. Él igual no me dice: “Che, pagá esto”. Él se encarga de todo. A mí no me dice absolutamente nada, no me pide nada tampoco, sabiendo que yo por ahí le puedo dar para pagar algo.
— ¿Él se ocupa de todo lo que es los gastos familiares?
— Sí, de todo.
— Y si te querés comprar un jean y unas botas, un día de shopping con una amiga...
— Eso me lo compro yo.
— Querés tener tu plata.
— Sí.
— ¿Fue un poco por eso lo del contenido?
— Sí. Está bueno hacerlo, pero qué sé yo. Como ahora no estoy haciendo otra cosa.
— ¿Lo seguís haciendo hoy en día?
— Sí, sigo.
— ¿Te va bien?
— Sí, la verdad que sí. Me pude comprar mi autito. Estoy tranquila.
— ¿Harías contenido con él?
— Sí, se lo dije varias veces.
— ¿Y se copa?
— Una foto hicimos. A él se le ve la mano nada más.
— El tema es dónde estaba la mano.
— Claro, por eso. Y aparte la mano de él es conocida (risas). Pero a él le da vergüenza.
— ¿Y se vendió? ¿Funcionó?
— Sí, re. Aparte en esas plataformas vos decidís lo que querés hacer y lo que no. No es que hay alguien que te está diciendo. Pero lo que tiene es que, como hay un montón de chicas que hacen otro tipo de contenido, ahí te va cortando las opciones. Si vos no sos de hacer ese tipo de cosas más explícitas, te van cortando porque llegás hasta un punto y después ya está. Entonces capaz que para el espectador, para el que quiere comprar, le copa más algo más explícito.
— Cómo cambió el mundo con este tema, porque es muy al límite, ¿no?
— Es que es parte del juego también. Te piden y vos vas probando, vas haciendo y después te vas animando a otras cosas. Me han pedido cosas muy explícitas: que haga un striptease, me ponga en cuatro y me saque la bombacha. Y no. Eso ya es un montón.
— ¿Y se da una negociación de plata?
— Sí, te ofrecen y vos podés decir más o ofrecer otra cosa.
— ¿Y cómo te sentís en esa negociación? ¿No te importa?
— No, no me gusta. Me siento incómoda. Yo prefiero subir cosas y ya está. Yo hago producción. No me gusta chatear.
— Además, ese video que te piden se puede viralizar.
— Claro, eso pienso yo también. Entonces, me mantengo tranqui.
— ¿Alguna vez lo consultás al Polaco sobre esto?
— No. Él no ve nada, no le importa ni me pregunta.
— Es celoso encima. No sé cómo se banca esto.
— Si él lo haría yo tampoco sé si me lo bancaría mucho. Así que la verdad que bastante bien.
Ian, Francisco Delgado y la familia ensamblada
— Acá estuvo sentada Gisela Bernal, que tuvo un hijo, Ian, con Fran Delgado, con quien vos tuviste tu hija después.
— Sí, dos años después.
— Gisela siempre cuenta que él no podía tener hijos, supuestamente. ¿Vos cómo lo viviste esto? Porque cuando surge lo del ADN y toda esa polémica, estabas embarazada.
— Claro, cuando todo el mundo se entera lo del ADN yo estaba de seis meses.
— ¿Y a vos también te decía que no podían tener hijos?
— Él a mí siempre me dijo que no podía tener hijos por algo que él después contó públicamente que había tenido varicocele y no podía tener hijos. Él estaba convencido porque aparte tuvo una novia siete años y nunca quedó embarazada.
— ¿Era una novia anterior a Gisela?
— Claro. Era otra.
— Porque Gisela también dice que salió como ocho años.
— No, pero ella no fue nunca la novia de él.
— ¿Era amante mientras tenía la otra novia entonces?
— Eran amigos con derechos. No sé hace cuánto. Pero cuando yo lo conozco a él, ya sabía que eran amigos. Él me había contado de ella, pero hasta ahí. No sé hace cuánto tiempo, pero hace bastante.
— ¿Quiere decir que él tuvo dos hijos sin buscarlos y creyendo que no podía tener hijos?
— Sí (risas).
— ¿Y cuando te pasó a vos qué dijiste?
— Empecé con síntomas raros y dije: “No puede ser”. Y sí, era.
— ¿Y cuando en la mitad del embarazo te enteraste que tenía otro hijo?
— Me agarró algo. Porque yo lo vi al bebé cuando era chiquitito, apenas nació. Y para mí era igual a él. Pero yo no digo que él estaba con ella porque nosotros estábamos juntos. Pero para mí era igual a él. Era raro.
— ¿Y no le dijiste nada?
— Sí, le dije: “Boludo, es igual a vos”. Y él me dijo: “Pero no es mi hijo”. Gisela se lo presentó, como “mirá mi hijo”, porque ellos eran muy amigos y ella estaba con su pareja.
— ¿De entrada todo el mundo le decía que podía ser su hijo y él solo se basaba en “yo no puedo tener hijos”?
— No sé si le decían: “Puede ser tu hijo”, pero sí era parecido. O por lo menos yo lo veía parecido.
— Este caso es una novela.
— Es una locura.
— Porque además vos te enterás cuando él también se entera. Él tiene dos hijos de golpe.
— Claro, uno ya tenía tres años.
— ¿Qué relación tenés ahora con Fran?
— Me llevo super bien. Él vive en México. Elena viaja todos los años en las vacaciones de invierno. Y después él viene en las Fiestas, casi siempre, y pasan juntos todo el verano. Así que bastante bien.
— Al final era un buen padre.
— Sí.
— Y después lo conociste al Polaco.
— Sí, con él nos conocimos y enseguida nos hicimos amigos. Después, cuando nos pusimos de novios, es como que éramos amigos novios, era raro. Porque con tu amigo tenés una confianza que por ahí con tu novio no sé. Hay cosas que no son iguales.
— Porque cuando sos amigo te enterás de todas sus travesuras.
— Sí. Y él me decía: “Me quiero morir, ¿cómo me voy a poner novio con vos que sabés todo?” (risas).
— Siento que cuando uno va creciendo le va cambiando un poco la cabeza. Uno es celoso y no le gusta compartir y es muy cerrado y monogámico, pero después como que se va relajando. ¿Vos sentís que vas camino a cierta relajación en algún punto o es un no definitivo?
— Sí, yo creo que sí. Él también. Es verdad que cuando vas creciendo te va cambiando la cabeza en un montón de cosas que antes decías que no no y lo veías imposible o recontra lejano. Te vas relajando y eso está bueno también si tenés una pareja que te acompaña en eso. Es como que asentás más el amor, la pareja, todo. Ha pasado que por ahí me entran a llegar mensajes que dicen: “Fijate porque estuvo con él en el año no sé cuánto y ahora se sacó una foto, lo fue a buscar al hotel”, cuando él se va de gira.
— Y cuando llega, ¿qué pasa?
— No, cuando llega no. En el momento le digo: “Che, ¿qué onda?”. Y me explica y ya está. ¿Qué le voy a decir? Listo. Si me voy a tener que hacer problema por todo no puedo estar con él y tampoco con nadie. Te volvés loca. Me ha pasado de que por ahí lo acompaño a algún show y cuando salimos es un quilombo con las minas y me subo a la camioneta y él se queda ahí sacándose fotos. Y hay minas que le dicen: “Dame un piquito, dame un beso”. “No, mirá, está Barbi ahí, no puedo. Por favor”, les dice.
— Y cuando sube es retado por haberle contestado eso.
— Yo le digo: “¿Cómo te va a decir una cosa así?”. “Bueno, ¿qué querés que haga?”, me dice.
— No le tiene que decir que no porque estás vos.
— Tiene que decir que no, siempre.
El juego de culpable o inocente
— Tengo una especie de juego role play que hago acá en el estudio. Se llama Culpable o inocente. Yo quiero saber si vos sos culpable o inocente de estas cuestiones que te voy a acusar.
— A ver.
— Se la acusa de haber fingido llevarse bien con alguna famosa para evitar un escándalo televisivo.
— Culpable, sí. Siempre hay, ¿viste? Tenés que poner cara linda y ya está.
— ¿Podés nombrar alguna?
— Una que vino acá.
— ¿Estás hablando de Bernal?
— Claro.
— ¿Con ella está todo tenso?
— Y ahora ya no porque pasó mucho tiempo, pero en su momento sí había que fingir. Porque de hecho ella me llegó a hacer mediación por cosas que yo contaba. Y quedó ahí.
— Se la acusa de haber mandado fotos hot pensando que del otro lado estaba El Polaco, pero no era así.
— Sí, culpable. Soy re b*luda.
— ¿A quién le mandaste?
— A él, supuestamente, pero no era él.
— ¿Le erraste de número?
— No (risas). Pasó que una novia que tuvo me mandó mensaje diciendo: “Hola. Cambié el número, soy El Pola”. Y como era de cambiar su número, no dudé. Nosotros siempre tuvimos algo, entonces cuando me empezó a pedir fotos, no me di cuenta. No sé si yo le escribí al otro número o él me escribió del otro número y ahí me di cuenta cuando le dije: “¿No habías cambiado el teléfono? Te mandé fotos”. “No soy yo, ¿a quién mierda le mandaste la foto?”, me dijo. Así que nada (risas).
— ¿Eran bomba o fotos que quedaban?
— No, en ese momento quedaban. Fue hace mucho.
— Se le acusa de haber quemado a Fede Bal con el audio de la pileta.
— Sí. Soy culpable de todo (risas). Es el que te conté antes. Pobre Fede.
— Contextualizá un poquito para que la gente recuerde.
— Resulta que ellos trabajaban en MasterChef y Fede hace una fiesta, justo discutimos con El Pola, entonces él se toma el palo.
— Se subió al auto y puso el tema Soltero hasta la tumba (risas).
— Terrible. Se fue a grabar y después no volvió más. Entonces ahí aparece el audio. “Tengo la pileta calentita, minas de primer nivel, no sabés lo que es esto”. Y el otro le contestaba. Yo escuché todo cuando él llega a las ocho de la mañana y me dice: “Ay, mi amor, perdón”. Y yo le digo: “¿Dónde estabas?”. “En la casa de Fede”, me dice y se fue a dormir. Automáticamente agarré el teléfono, en ese momento teníamos la clave, y ahí voy a Fede directo y escucho los audios. Me agarró una locura y con la impulsividad que tengo, automáticamente dije: “Mando el audio”. La única forma no de vengarme, pero de sacarme la bronca.
— Pero no lo expusite al Pola, lo prendiste fuego a Fede.
— Pobrecito Fede, claro, él tenía nada que ver. Yo ahora me río, pero en el momento fue trágico. Y encima Fede, pobre, se peleó con la novia y nosotros seguimos juntos. No duró nada nuestra pelea, ¿entendés?
— Esto ya lo hablamos, pero se le acusa de haber revisado reiteradamente el teléfono a su pareja.
— Sí. La verdad que sí. ¿A vos no te revisaron nunca el teléfono?
— Nunca me dijo mi pareja, Gabi, que me había revisado.
— O nunca te enteraste.
— Yo siempre fui bastante tranqui. No tenía nada ahí sucio. Me porto bien.
— Muy bien (risas). Tenías todo prolijo.
— A vos te presentan al Papa y no confías.
— No, olvidate.
— ¿Sabe todo de vos El Polaco?
— Sí, creo que sabe todo o casi todo.
— ¿Están bien ahora?
— Estamos re bien.
— Me gusta porque aparte son familia ensamblada: los tuyos, los míos, los nuestros.
— Sí, tenemos un quilombo familiar por todos lados. Pero estamos organizados. Ponete a pensar que él tiene dos ex, dos mamás de hijas.
— Karina y ¿quién más?
— La otra es bastante conflictiva.
— ¿Es famosa?
— No.
— ¿Pero te banca?
— No me quiere, supuestamente.
— ¿Pero vos con lo compradora que sos no te pudiste hacer amiga?
— Se intentó, pero no se pudo.
— No se entiende igual después de tanto tiempo. Él ya tuvo otra familia, ya tuvo otros hijos. Está casado con otra persona. Con el tiempo te llevás bien porque es mejor así.
— Claro, pero hay gente que le faltan todos los jugadores. Te juro. Porque aparte las nenas ya están grandes. Nosotros logramos ensamblar todo, pero esa piedra no se puede...
— ¿Y con Karina?
— Con Karina todo re bien. Es una divina total.
— ¿Y él con Fran cómo se llevan?
— También, re buena onda. Fran no está tanto acá, pero en los cumpleaños se ven. Está todo bien por suerte.