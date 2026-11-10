México

El error de maquillaje que envejece la mirada y cómo evitarlo

El maquillaje puede abrir y dar luz a los ojos, aunque un error muy extendido puede sumar años al rostro

Primer plano del rostro de una mujer madura con maquillaje oscuro y espeso en la mitad izquierda y maquillaje sutil en la mitad derecha.
El exceso de corrector se acumula en las líneas de expresión y acentúa el cansancio del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mirada concentra buena parte de la expresión del rostro y el maquillaje puede realzarla o endurecerla, según los productos y las técnicas que se utilicen. En el contorno de ojos, donde la piel es más fina y móvil, las capas pesadas y los tonos mal elegidos suelen marcar líneas y acentuar el cansancio.

El gesto que más suele envejecer la zona de los ojos es cubrir toda la ojera con una capa espesa de corrector. La piel del contorno es fina y está en movimiento constante, por lo que el producto denso puede instalarse en los pliegues y volverlos más visibles.

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La corrección más favorecedora comienza con una pequeña cantidad en el área donde se concentra la sombra. Después, el producto debe integrarse hacia arriba con toques suaves, sin extenderlo hasta el párpado móvil ni crear una capa uniforme bajo todo el ojo.

El problema no es el corrector sino la sobrecarga de producto

La búsqueda de una ojera completamente cubierta lleva a muchas personas a aplicar corrector desde el lagrimal hasta la parte alta de la mejilla. Esa técnica puede aplanar los volúmenes naturales del rostro y dejar una textura pesada a lo largo del día.

La acumulación se vuelve más notoria al sonreír, parpadear o fruncir el ceño. Las líneas finas que antes pasaban inadvertidas pueden quedar remarcadas por los restos de producto.

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La alternativa consiste en localizar primero el punto de mayor oscuridad. Suele estar en el lagrimal, en el surco bajo el ojo o en ambos sectores, según la forma del rostro y el tipo de ojera.

Con una cantidad mínima se puede neutralizar esa sombra sin cubrir toda la superficie. Si aún hace falta cobertura, conviene sumar una segunda capa fina solo en el área que lo necesita.

Esta forma de aplicar el corrector conserva parte de la profundidad natural del ojo. La mirada no queda plana y el maquillaje tiene menos posibilidades de agrietarse o desplazarse.

Una mujer frente a un espejo aplica producto con una brocha bajo su ojo mientras sostiene un frasco de cosmético.
El corrector con un tono demasiado claro genera un matiz grisáceo que endurece la mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación previa evita que las líneas queden marcadas

La preparación del contorno condiciona el resultado final. Cuando la piel está deshidratada, los productos de maquillaje se adhieren con más facilidad a las líneas de expresión y dan una sensación de sequedad.

Una crema ligera para el contorno de ojos ayuda a que el corrector se distribuya de manera más uniforme. También aporta flexibilidad a la piel antes de aplicar fórmulas con pigmento.

El producto hidratante debe absorberse antes de comenzar el maquillaje. Si queda una película demasiado grasa en la superficie, el corrector puede moverse, separarse o formar pequeñas acumulaciones.

La hidratación no implica utilizar grandes cantidades de crema. Una capa fina y bien asentada suele ser suficiente para preparar el área sin alterar la fijación posterior.

Los maquilladores citados por publicaciones especializadas coinciden en que la piel debe sentirse flexible, pero no resbaladiza. Esa diferencia permite que el corrector se funda mejor y conserve un acabado más natural durante varias horas.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro aplicando crema blanca en la piel debajo de su ojo derecho con los dedos, mirándose al espejo.
La hidratación previa del contorno de ojos permite que el producto conserve un acabado flexible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tono claro en exceso puede endurecer el resultado

Un corrector demasiado claro no siempre ilumina. En algunos casos, crea un parche evidente bajo los ojos o produce un matiz grisáceo que acentúa el aspecto de cansancio.

Antes de elegir un tono, es útil observar el color predominante de la ojera. Las sombras azuladas, violáceas, marrones o rojizas no responden igual a un único tipo de corrector.

Los matices melocotón o anaranjados se suelen utilizar para neutralizar tonos azulados. Las ojeras marrones pueden requerir subtonos dorados o amarillos antes de igualar la zona con el color de piel.

Tras esa primera corrección, el tono final debe ser cercano al del rostro. Una diferencia demasiado pronunciada puede borrar la dimensión de la mirada y hacer más visibles los bordes del maquillaje.

El párpado móvil tampoco necesita recibir corrector de forma automática. Su tonalidad natural puede aportar una transición suave y servir como base para una sombra ligera.

mujeres maduras maquillándose
Los tonos melocotón y dorados neutralizan las sombras oscuras antes de igualar el color de la piel. (Freepik)

El polvo bajo los ojos añade textura innecesaria

El uso abundante de polvo fijador es otro gesto que puede sumar años. Aunque se emplea para aumentar la duración, el producto tiende a depositarse en las líneas más finas de la ojera.

Una zona que ya es delicada no suele beneficiarse de capas sucesivas de corrector, base y polvo. Esa combinación puede dar un aspecto mate, seco y rígido.

Las bases de cobertura muy alta presentan un riesgo similar cuando se llevan demasiado cerca del contorno de ojos. Las fórmulas pesadas cubren, pero también pueden enfatizar poros, arrugas y cambios de textura.

Los acabados fluidos y de cobertura media suelen integrarse mejor. Permiten corregir sin crear una superficie uniforme y espesa que contraste con el resto del rostro.

Si se decide fijar con polvo, la cantidad debe ser muy reducida. Una fórmula fina aplicada solo donde haga falta puede evitar el desplazamiento sin convertir la ojera en una zona opaca.

Primer plano de una mujer con ojos marrones y enrojecidos. Sus dedos tocan la piel bajo sus párpados inferiores.
El uso abundante de polvo fijador es otro gesto que puede sumar años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delineado negro inferior puede reducir visualmente el ojo

La mirada también envejece cuando se rodea por completo con un delineado negro, grueso y rígido. El efecto se acentúa en la línea inferior de pestañas y, especialmente, en la línea de agua.

Ese trazo reduce el blanco visible del ojo y puede destacar el enrojecimiento natural de la zona. Como resultado, el ojo parece más pequeño y la expresión puede transmitir cansancio.

Una opción más suave es concentrar el delineado en la línea superior de las pestañas. Un trazo fino define la mirada sin oscurecerla en exceso.

El extremo exterior debe orientarse levemente hacia arriba. Cuando sigue la caída natural del párpado, puede arrastrar visualmente la forma del ojo hacia abajo.

Los tonos marrón, gris, azul profundo o verde apagado aportan definición con menos dureza que el negro intenso. Un lápiz cremoso permite además difuminar el borde y evitar una raya demasiado gráfica.

La línea de agua inferior se puede dejar libre. Si se busca abrir la mirada, los tonos beige o nude ofrecen un efecto más luminoso que los colores oscuros.

Una mujer maquillándose con delineador frente a un espejo de tocador con luces. Se ven brochas, un compacto de maquillaje y un lavamanos.
El trazo negro en la línea inferior de pestañas reduce el tamaño visual del ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brillos marcados resaltan los pliegues del párpado

Las sombras metalizadas, iridiscentes o con partículas gruesas reflejan la luz sobre la textura del párpado. En consecuencia, pueden destacar pliegues y líneas que se buscaba suavizar.

Esto no obliga a renunciar por completo a la luminosidad. El criterio está en elegir acabados satinados finos o mates suaves, con brillo discreto y sin purpurina visible.

Los tonos tierra, bronces apagados y marrones ofrecen definición sin crear un contraste excesivo. También se adaptan mejor a un difuminado gradual que aporta profundidad sin hundir el ojo.

Las sombras oscuras conviene concentrarlas en la parte exterior y llevarlas de forma ascendente. Un borde mal trabajado o dirigido hacia abajo puede reforzar la caída del párpado.

Un punto de luz pequeño en el lagrimal o bajo el arco de la ceja puede aportar frescura. Debe ser sutil y colocarse lejos de las zonas donde la textura está más marcada.

Primer plano de unas manos que aplican purpurina brillante de tono verde en el párpado de una mujer con un pincel.
Las sombras con partículas de brillo o acabados metalizados marcan los pliegues del párpado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pestañas y las cejas ayudan a levantar la expresión

La máscara de pestañas puede abrir la mirada si se concentra en las pestañas superiores. Elevarlas desde la raíz ayuda a crear una sensación de mayor amplitud sin recargar el párpado.

El exceso de capas, en cambio, genera grumos y endurece el resultado. También puede proyectar sombras sobre la ojera, sobre todo si se aplica mucha máscara en las pestañas inferiores.

Las cejas completan el equilibrio de la mirada. Con el paso de los años pueden perder densidad o definición, en particular hacia la cola, y una corrección ligera ayuda a recuperar estructura.

El relleno debe ser suave y respetar el tono natural del vello. Las cejas muy oscuras, excesivamente finas o dibujadas con trazos rígidos pueden endurecer el rostro.

El objetivo no es ocultar cada línea ni transformar por completo el ojo. Una mirada más fresca se consigue al reducir la cantidad de producto, elegir texturas flexibles y colocar la luz y la definición en puntos que favorezcan la forma natural.

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