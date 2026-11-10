Cifras oficiales de seguridad en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum chocan con respuestas de transparencia, acusa estudio

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

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Las cifras y declaraciones sobre seguridad pública difundidas durante las conferencias matutinas del gobierno, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, no siempre encuentran respaldo en la documentación que entregan las propias instituciones federales mediante solicitudes de información, de acuerdo con el reporte Esa visible oscuridad: la desinformación sobre temas de seguridad, elaborado por Causa en Común.

El estudio revisó 494 conferencias realizadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, de las cuales 194 abordaron asuntos de seguridad, y presentó 396 solicitudes de acceso a la información ante seis dependencias vinculadas con esas tareas.

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La organización identificó 51 conferencias con declaraciones que contenían información cuantitativa susceptible de ser contrastada con registros oficiales, entre ellas datos sobre el estado de fuerza de la Guardia Nacional, despliegues militares, operativos de desarme, detenciones y aseguramientos de armas, drogas, vehículos e inmuebles.

Las solicitudes fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Guardia Nacional (GN) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De las 396 solicitudes, las instituciones entregaron información completa o parcial en 100 casos, equivalentes al 26% del total. En el restante 74%, según el estudio, no se proporcionó sustento documental para contrastar las declaraciones hechas en las conferencias: en 17% de los casos las dependencias argumentaron incompetencia, inexistencia de la información o reserva, mientras que en 57% remitieron a consultar la misma conferencia de prensa de la que surgió la solicitud, sin entregar documentos adicionales.

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El análisis de Causa en Común distingue entre la existencia de información institucional y la correspondencia de los datos proporcionados con lo anunciado públicamente.

De las 100 respuestas que incluyeron información, 62% presentó datos distintos de los difundidos en las conferencias; 4% contenía información irrelevante para lo solicitado; 26% coincidió parcialmente con las declaraciones, y 8% coincidió plenamente.

Esto último representó ocho respuestas, equivalentes al 2% de las 396 solicitudes analizadas. El informe aclara que la coincidencia entre una respuesta institucional y una declaración en conferencia no acredita por sí misma la veracidad de las cifras, sino únicamente que ambas fuentes son congruentes.

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La SSPC fue la dependencia que recibió el mayor número de solicitudes, con 130, seguida por la SEDENA y la SEGOB, con 88 cada una. Sin embargo, la SSPC entregó información en una sola ocasión, equivalente a 0.7% de sus respuestas, y en 95% de los casos remitió a las conferencias matutinas.

La SEGOB también proporcionó información únicamente en una de sus 88 respuestas, aunque de manera parcial y con datos que el estudio clasificó como irrelevantes para lo solicitado; en 91% de sus contestaciones dirigió a los solicitantes a las conferencias de prensa.

La SEDENA fue una de las instituciones que más información entregó: de sus 88 respuestas, 66 contenían información completa y cuatro información parcial. No obstante, de las respuestas con datos, 56% fue diferente a lo declarado en las conferencias, 37% coincidió parcialmente y 7% coincidió plenamente.

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En uno de los casos citados, el 3 de diciembre de 2024 la dependencia informó en una conferencia un despliegue conjunto de 66 mil 982 elementos militares y 83 mil 326 de la Guardia Nacional, para un total de 150 mil 254 efectivos; ante una solicitud de información, reportó un despliegue de 100 mil 226 elementos sin precisar cuántos correspondían al Ejército y cuántos a la Guardia Nacional.

Otro caso referido por el informe corresponde a la Operación Frontera Norte. El 25 de febrero de 2025, el titular de la SEDENA declaró que habían sido detenidas 746 personas y aseguradas 705 armas, mil 108 kg de marihuana, 455 kg de cocaína, 54.9 kg y 59 mil pastillas de fentanilo, además de 631 vehículos y 79 inmuebles.

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Al ser consultada mediante transparencia, la institución respondió con 656 personas detenidas, 516 armas, 567 kg de marihuana, 454 kg de cocaína y 0 kg y 0 pastillas de fentanilo, de acuerdo con el documento.

La SEMAR recibió 64 solicitudes y entregó información completa o parcial en 22 casos, equivalentes a 34%. La respuesta más frecuente de la dependencia fue declararse incompetente, en 47% de los casos, mientras que en 14% remitió a las conferencias de prensa.

Entre las respuestas que sí incluyeron información, 82% contenía datos distintos de los expuestos públicamente, mientras que dos casos coincidieron con lo dicho en conferencia y otros dos fueron clasificados como irrelevantes.

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El estudio expone que el 17 de enero de 2025 la SEMAR declaró que había asegurado 23.2 toneladas de cocaína, de las cuales 17.9 correspondían a Guerrero.

En respuesta a una solicitud para verificar la información, la institución reportó que el único dato localizado era el aseguramiento de 13 mil 336 kg de cocaína.

En otro ejemplo, el 13 de marzo de 2026 el titular de la SSPC afirmó que la SEMAR mantenía desplegados “más de 2 mil” elementos en Colima, pero la Secretaría de Marina informó posteriormente que tenía mil 554 elementos desplegados en esa entidad.

Respecto de la Guardia Nacional, el informe contabilizó 23 solicitudes, de las cuales sólo tres recibieron información, mientras que 70% de las respuestas remitió a las conferencias.

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Dos de las tres respuestas con datos fueron distintas de las declaraciones oficiales y una fue considerada irrelevante.

En un caso sobre el despliegue conjunto en Colima, anunciado el 13 de marzo de 2026 como de “más de 2 mil elementos”, la SEDENA reportó mil 271 efectivos del Ejército y 855 de la Guardia Nacional, para un total de 2 mil 126; la GN, por su parte, clasificó por cinco años como reservada la información sobre sus elementos desplegados en la entidad.

El SESNSP recibió tres solicitudes y respondió con información completa en las tres, aunque sólo una coincidió con lo declarado en conferencia.

El informe cita la presentación del 22 de julio de 2025, cuando la titular del Secretariado informó que “poco más de 28 mil” personas se registraron para ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública y que 250 fueron seleccionadas para la primera generación.

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La respuesta a la solicitud confirmó que hubo 28,644 personas registradas, pero indicó que los aspirantes seleccionados fueron 200.

Para elaborar el estudio, Causa en Común revisó las versiones estenográficas de las conferencias publicadas por la Presidencia e identificó declaraciones de la presidenta o integrantes del gabinete de seguridad que incluyeran datos cuantitativos.

Posteriormente, formuló solicitudes por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia a las instituciones que podrían contar con registros relacionados con esas afirmaciones.

La metodología no busca realizar una verificación independiente de la veracidad de las cifras, sino examinar si las dependencias proporcionan documentación que permita contrastarlas y si dicha información corresponde con lo anunciado públicamente.