México

Diputado del PAN arrebata micrófono y provoca trifulca tras interrumpir comparecencia de Salud, IMSS e ISSSTE en San Lázaro

El diputado Éctor Jaime Ramírez acusó que la comparecencia de Zoé Robledo, Martí Batres y David Kershenobich estaba arreglada

Diputados del PRI interrumpieron la comparecencia de los titulares de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR. | YouTube Cámara de Diputados
Diputados del PRI interrumpieron la comparecencia de los titulares de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR. | YouTube Cámara de Diputados
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Éctor Jaime Ramírez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), provocó una trifulca y protesta al interrumpir bruscamente la comparecencia de los titulares de Zoé Robledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); David Kershenobich, secretario de Salud; y Martí Batres, director general del ISSSTE, en la Cámara de Diputados.

La trifulca comenzó después de que el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, concluyó su discurso inaugural y el legislador panista pidió la palabra para hacer una moción, la cual se le negó.

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Ante la negativa, ÉctorJaime Ramírez se acercó a la mesa de la Comisión, en la cual estaban sentados los tres titulares del sector salud, así como Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar; y la diputada Dolores Padierna, de Morena, y se inclinó sobre Pedro Zenteno para solicitar nuevamente que le den la palabra.

El presidente de la comisión hizo caso omiso y continuó con las instrucciones sobre la comparecencia. En respuesta, el legislador panista le arrebató el micrófono y acusó que comparecencia estaba arreglada para favorecer a los titulares de las instituciones de salud.

“Cómo están viendo aquí es una comparecencia arreglada”, dijo al mismo tiempo en que la diputada Dolores Padierna intentó recuperar el micrófono y silenciarlo.

En la transmisión a distancia, se silenció el momento en que Jaime Ramírez continúa su reclamo, ya sin el micrófono. Mientras tanto, varios legisladores de la oposición se le sumaron y se colocaron detrás de los funcionarios e integrantes de dicha comisión mostrando pancartas con las que denunciaron deficiencias en el sistema de salud.

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Pedro Zenteno calificó el acto como “porril” y le pidió respetar el reglamento, así como la ley, al recordarle que el formato de la comparecencia fue aprobado por todos los integrantes de la comisión.

“Compañero diputado, Ector, las comisiones acordó el formato, si usted quiere violentar la ley y el acuerdo de las comparecencias le pido ntrar en orden compaleros, esta actitud no sirve y no ayuda, están aquí los funcionarios del sector salud para informar.

“Tiene que respetar el reglamento y la ley. las comisiones son autónomas. Le pido respeto por que hesido muy respetuioso con usted apesar de su actitud porril”, dijo entre gritos de los diputados de oposición y de legisladores de Morena, quienes lanzaban consignas en contra del PAN.

Posteriormente, Pedro Zenteno comenzó a confrontar directamente a los reclamos de Éctor Ramírez, llamándo “sueños húmedos” las acusaciones sobre una simulación en la comparecencia.

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