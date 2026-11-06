Una vez más Movimiento Ciudadano va por desafuero de Cuauhtémoc Blanco: exigen avances a la Fiscalía de Morelos. (Foto: RS)

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Cuauhtémoc Blanco podría enfrentar un nuevo procedimiento para ser desaforado en la Cámara de Diputados, luego de que la mañana de este 5 de noviembre de 2026, integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) acudieron a la Fiscalía General del Estado de Morelos para exigir avances en la investigación por la denuncia de presunta violación en grado de tentativa presentada por su media hermana.

El partido naranja busca que las autoridades corrijan las deficiencias que frenaron el primer intento de retirarle la inmunidad constitucional y expliquen por qué, después de más de un año, no se ha presentado una nueva solicitud.

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La visita estuvo encabezada por Jessica Ortega de la Cruz, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Morelos, e Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada naranja en San Lázaro.

Ambas señalaron que el fuero no debe convertirse en un obstáculo para que la Fiscalía investigue los señalamientos contra el exgobernador, quien actualmente ocupa una curul federal por Morena.

Movimiento Ciudadano exige respuestas por la investigación contra Cuauhtémoc Blanco

Durante su visita a la Fiscalía de Morelos, Jessica Ortega emplazó al fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, a concluir las diligencias que permanecen pendientes y explicar qué ha impedido reunir los elementos jurídicos necesarios para solicitar nuevamente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

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La dirigente cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la investigación todavía no tenga los avances necesarios para que el caso pueda regresar a la Cámara de Diputados.

Una vez más Movimiento Ciudadano va por desafuero de Cuauhtémoc Blanco: exigen avances a la Fiscalía de Morelos. (Foto: RS)

En el posicionamiento del partido, Ortega sostuvo que las mujeres de Morelos necesitan respuestas de las autoridades y reclamó que no se otorgue protección política a una persona señalada por un delito de esta gravedad.

También responsabilizó a Morena, al PRI y a sus aliados de haber favorecido al exgobernador durante la discusión legislativa de marzo en 2025, cuando se rechazó la solicitud para retirarle el fuero.

Sin embargo, la coordinadora estatal aclaró que su presencia en la Fiscalía fue como ciudadana y que no acudió en representación de la mujer que presentó la denuncia ni para intervenir en sus decisiones personales.

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¿Por qué quieren quitarle nuevamente el fuero a Cuauhtémoc Blanco?

El nuevo reclamo de Movimiento Ciudadano tiene como antecedente la decisión de la Cámara de Diputados del 25 de marzo de 2025, cuando se desechó la solicitud de desafuero contra Blanco Bravo.

En aquella sesión, la Sección Instructora avaló un dictamen que impidió que el procedimiento avanzara hacia el retiro de la inmunidad constitucional del entonces exgobernador de Morelos. La discusión estuvo marcada por reclamos y confrontaciones entre legisladores.

Días después, el 27 de marzo, Blanco manifestó que no pediría licencia a su cargo como diputado federal para enfrentar las acusaciones ante la Fiscalía estatal. Un mes después, sostuvo públicamente que no necesitaba el fuero para demostrar su inocencia.

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El caso volvió a generar presión un año después, cuando se planteó impulsar una estrategia legislativa con un bloque de 253 diputadas para insistir en que se le retirara la protección constitucional.

Ahora, Movimiento Ciudadano vuelve a poner el tema sobre la mesa, aunque el primer paso depende de que la Fiscalía de Morelos atienda las deficiencias señaladas y determine si existen elementos suficientes para presentar una nueva solicitud.

El exfutbolista del América se dijo acostumbrado a que le llamen "violentador", luego de que diputada de MC recordara que sigue con fuero pese a denuncia por violencia sexual. (Crédito: Cámara de Diputados)

Ivonne Ortega cuestiona que el fuero impida avanzar en el caso

Por su parte, Ivonne Ortega expresó su inconformidad por la falta de resultados de las gestiones realizadas durante más de un año ante autoridades estatales y federales. Para la legisladora, la inmunidad constitucional no debe funcionar como una barrera para investigar una denuncia de violencia sexual.

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La coordinadora parlamentaria hizo una precisión sobre la postura de su partido: no corresponde a los legisladores determinar la culpabilidad o inocencia de Blanco, sino garantizar que las autoridades puedan investigar sin obstáculos.

“No decimos si es culpable o es inocente, no lo sabemos. Lo que sí decimos es que debe renunciar a su fuero”, expresó.

Ortega también advirtió sobre la posibilidad de que el exgobernador busque otro cargo de elección popular en 2027, escenario que, desde su perspectiva, podría prolongar la discusión sobre su inmunidad y retrasar el avance del procedimiento.

Otro de sus señalamientos estuvo dirigido a Hugo Eric Flores Cervantes, quien recientemente ofreció disculpas por haber impulsado la carrera política de Blanco. Jessica Ortega consideró que ese reconocimiento no es suficiente y le pidió asumir su responsabilidad política por el respaldo que dio al exmandatario.

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Movimiento Ciudadano también reclama resultados al gobierno de Morelos

Ivonne Ortega también cuestionó los resultados del gobierno de Margarita González Saravia frente a la violencia que afecta a Morelos, particularmente los feminicidios y los asesinatos de estudiantes universitarias.

La coordinadora de MC impulsó un bloque de 253 legisladoras para exigir el retiro del fuero de Cuauhtémoc Blanco.

La diputada consideró que la seguridad debe estar por encima de los intereses políticos y reclamó que las autoridades estatales ofrezcan respuestas ante los hechos violentos registrados en la entidad.

En ese contexto, la dirigente también planteó la necesidad de esclarecer los antecedentes relacionados con esos hechos y anunció que Movimiento Ciudadano analizará las vías jurídicas para solicitar investigaciones exhaustivas. Asimismo, rechazó proyectos inmobiliarios que puedan provocar daños ambientales en beneficio de intereses particulares.

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