México

Ángela Aguilar y Nodal cierran filas con Leonardo tras lanzar su álbum Esquina 22

El cantante recibe mensajes públicos de familiares durante la promoción de su reciente material discográfico

nodal angela leonardo aguilar
(Instagram)
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Leonardo Aguilar recibe el respaldo de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras el estreno de Esquina 22, su nuevo álbum, este 5 de noviembre.

Mientras el cantante promociona el material en redes sociales, su hermana y su cuñado se suman a la difusión con mensajes públicos y una transmisión en vivo desde Zacatecas.

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El lanzamiento llega semanas después de que circularon videos de su presentación en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre, donde se observaban espacios sin ocupar.

Las imágenes abrieron comentarios sobre la asistencia al concierto, aunque no existen cifras oficiales que permitan establecer el aforo total.

Leonardo compartió fragmentos de una convivencia nocturna para escuchar el disco junto a varios invitados. En el video aparece Nodal, quien se dirige a la cámara y respalda el material de su cuñado.

Nodal escucha el álbum con Leonardo Aguilar y elige su favorita

En una transmisión realizada en la calle, los músicos aparecen tomando cerveza y escuchando temas de Esquina 22. Leonardo conversa con uno de los asistentes, y le pregunta cuáles canciones prefiere del nuevo álbum.

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“La neta, ‘De rancho en rancho’ y ‘Las románticas’. Y la de ‘Me estoy enamorando’, Simón”, responde César frente a la cámara.

Leonardo coincide con una de las elecciones y presenta a Nodal como un “invitado especial” de la reunión. El esposo de Ángela Aguilar responde con humor cuando le preguntan su nombre.

Christian Nodal se sumó al festejo de Leonardo Aguilar por el lanzamiento de "Esquina 22" y protagoniza un dueto improvisado en una calle de Zacatecas. (@leonardoaguilaroficial)

“Jesús González, mi viejo. Jesús González, mi viejo”, dice Nodal entre risas.

El cantante de Botella tras botella también se suma a la dinámica de Leonardo Aguilar sobre el concepto de Esquina 22. “Aquí en la Esquina 22 todo mundo es, es, es quién”, comenta el intérprete.

Nodal completa la frase después de que Leonardo le da la pauta: “Todo mundo es quien quiere ser, sí”.

La charla cambia cuando Nodal pide que le cuestionen cuál es su canción favorita del álbum. Leonardo acepta la petición y formula la pregunta frente a los presentes.

“¿Cuál es tu canción favorita de Esquina 22?”, pregunta Leonardo Aguilar.

“Todas”, contesta Nodal. Leonardo insiste una vez más y recibe la misma respuesta: “Todas”.

El hijo de Pepe Aguilar también menciona algunos de los temas que más le gustan del disco. “A mí mis canciones favoritas de Esquina 22 son la de ‘Me estoy enamorando’, esta de ‘Canción de rancho’ o ‘De rancho en rancho’, como le quieran llamar, con El Komander”, señala.

Ángela Aguilar comparte la portada de Esquina 22 con corazones

Ángela Aguilar también promociona el disco de su hermano desde sus historias de Instagram. La cantante compartió la portada de Esquina 22, en la que aparece Leonardo Aguilar sentado frente a una vivienda con el nombre del proyecto pintado en la pared.

La intérprete etiquetó la cuenta de Leonardo Aguilar y añadió tres corazones rosas al publicar la imagen. El gesto se difundió el mismo día del lanzamiento del álbum.

leonardo aguilar
(Captura de pantalla/IG)

Nodal compartió otra historia desde Tayahua, Zacatecas, con un video de la convivencia junto a Leonardo. “Estamos de estreno con mi cuñado. Vayan a escuchar ‘ESQUINA22’”, escribió sobre las imágenes.

El mensaje incluyó un enlace para dirigir a sus seguidores al nuevo material de Leonardo Aguilar. La publicación muestra a los asistentes reunidos mientras escuchan las canciones y toman bebidas.

El álbum llega tras las críticas por los videos del Auditorio Jalisco

El estreno de Esquina 22 ocurre después de las críticas que recibió Leonardo Aguilar por su concierto en Guadalajara.

En octubre, videos compartidos en redes sociales mostraron espacios aparentemente vacíos en el Auditorio Jalisco, donde se presentó dentro de las Fiestas de Octubre.

Durante aquella presentación, Leonardo reaccionó a las respuestas del público. “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, pregunta el cantante en uno de los videos que se difundieron.

Más tarde, también lanza otra frase que generó comentarios en redes sociales: “¿Les da envidia la gente que no vino?”.

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