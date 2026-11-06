México

Licencia de Conducir permanente dejará de estar disponible en CDMX: cómo tramitar paso a paso desde el celular o computadora

La Semovi mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 el trámite de la licencia permanente tipo A en la Ciudad de México: cuesta mil 500 pesos, evita renovaciones futuras y puede solicitarse en línea o de forma presencial, según los antecedentes de cada conductor

El trámite para obtener el permiso definitivo en la capital mexicana ahora requiere aprobar una evaluación que mide conocimientos sobre normas, señales y seguridad vial
El trámite puede completarse de manera digital o presencial, dependiendo de los antecedentes del solicitante como conductor Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.
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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) confirmó que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite definitiva para tramitar la Licencia Permanente de Conducir tipo A. Después de esa fecha, el beneficio dejará de estar disponible y los conductores deberán volver al esquema de renovación periódica.

El trámite puede completarse de manera digital o presencial, dependiendo de los antecedentes del solicitante como conductor. A continuación, el paso a paso para obtenerla desde el celular, la computadora o de forma presencial antes de que concluya el plazo.

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Semovi CDMX (Facebook)

Fecha límite y qué pasa después

El plazo para solicitar la licencia permanente vence el 31 de diciembre de 2026, según confirmó la Semovi. Quienes no completen el proceso antes de esa fecha perderán la posibilidad de obtener el documento de por vida.

En ese caso, deberán continuar bajo el esquema tradicional: renovar su licencia de manera periódica y cubrir el costo correspondiente cada vez que el documento venza.

La licencia permanente de conducir en la Ciudad de México dejará de tramitarse a partir del 1 de enero de 2027. El trámite, que tiene un costo único de mil 500 pesos y evita renovaciones futuras, puede realizarse en línea a través del portal de la Semovi o de forma presencial en los módulos habilitados, siempre antes del 31 de diciembre de 2026.

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Conviene no dejar el proceso para los últimos días de diciembre, ya que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse en la plataforma antes de que la constancia quede validada.

Licencia permanente
Conviene no dejar el proceso para los últimos días de diciembre, ya que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse en la plataforma antes de que la constancia quede validada: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

Requisitos y costo del trámite

El gobierno de la Ciudad de México informó que ahora es más fácil tramitar la licencia de conducir permanente (X@GobCDMX)
El gobierno de la Ciudad de México informó que ahora es más fácil tramitar la licencia de conducir permanente (X@GobCDMX)

La licencia permanente tipo A, destinada a vehículos particulares, tiene un costo único de mil 500 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Además del pago, la Semovi estableció condiciones adicionales para acceder al documento: no haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol” y no contar con sentencias por delitos graves.

Los documentos que deben presentarse, en original y copia, son los siguientes:

  1. Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar o tarjeta de residencia.
  2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.
  3. Línea de captura con el pago de mil 500 pesos ya realizado.
  4. Cita agendada previamente en el sistema de la Semovi.
  5. Licencia tipo A expedida previamente por la Semovi, en caso de contar con una.
  6. Constancia de aprobación del curso o examen teórico, si se trata de un trámite por primera vez.

Quienes tramitan su licencia tipo A por primera vez deben aprobar una evaluación teórica sobre el Reglamento de Tránsito, compuesta por 20 preguntas de opción múltiple. La calificación mínima para aprobar es de 8 y, en caso de reprobar, el examen puede repetirse hasta dos veces por día.

Quienes ya cuentan o contaron con una licencia tipo A expedida por la Semovi no necesitan presentar este examen.

Cómo tramitar la licencia permanente en línea, paso a paso

El trámite digital está reservado para quienes ya tienen una licencia tipo A expedida en la Ciudad de México y cuentan con sus datos biométricos actualizados, generalmente porque repusieron su licencia en los últimos dos o tres años. Para realizarlo desde el celular o la computadora, estos son los pasos:

  1. Entra al portal oficial licenciapermanente.cdmx.gob.mx.
  2. Selecciona la opción “Iniciar” y luego “Nuevo trámite”.
  3. Ingresa con tu cuenta Llave CDMX. Si todavía no tienes una, puedes crearla en llave.cdmx.gob.mx.
  4. Elige la opción “Ya tengo una licencia tipo A y quiero obtener la permanente”.
  5. Introduce el número de tu licencia anterior y completa los datos que solicite el sistema.
  6. Selecciona si deseas pagar en línea o si ya cuentas con una línea de captura generada.
  7. Realiza el pago de mil 500 pesos y espera a que se refleje en la plataforma, lo que puede tardar hasta 72 horas.
  8. Una vez validada la información y el pago, recibirás una constancia con tu nuevo número de licencia, enviada también al correo electrónico registrado.

La constancia puede consultarse desde la cuenta Llave CDMX en el apartado de expediente digital. Para ver la licencia dentro del celular, hay que abrir la App CDMX y buscar el apartado de documentos digitales.

Quienes no tienen sus datos biométricos actualizados, es decir, quienes no sacaron un nuevo plástico en los últimos dos o tres años, deberán pagar por una reposición o completar el proceso de manera presencial.

Cómo imprimir el plástico después del trámite digital

Quienes prefieran tener la licencia física en su cartera pueden solicitar su impresión sin costo adicional hasta diciembre de 2026. Para esto:

  1. Ingresa al sistema de citas de la Semovi en app.semovi.cdmx.gob.mx/citas.
  2. Accede con tu cuenta Llave CDMX.
  3. Selecciona el apartado de permisos y licencias.
  4. Busca la opción correspondiente a la impresión de la licencia digital.
  5. Elige, entre los módulos disponibles, el que te resulte más conveniente.

Entre los puntos de atención se encuentran los módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi, los habilitados en alcaldías y los Centros de Servicio de Tesorería. El día de la cita es necesario presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, comprobante de pago y, si fue necesaria, la constancia de aprobación de la evaluación teórica. En el módulo se toman los datos biométricos del solicitante: fotografía, huellas y firma.

Mano sosteniendo una Licencia Permanente CDMX. En el fondo, un letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el interior desenfocado de una oficina.
Una mano sostiene una Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México en una oficina gubernamental, con el letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámite presencial, paso a paso

Quienes tramitan su licencia por primera vez, o no cuentan con datos biométricos actualizados, deben realizar el proceso de forma presencial. Los pasos son los siguientes:

  1. Agenda una cita previa en el sistema de la Semovi.
  2. Aprueba el curso o examen teórico de conducción, si corresponde.
  3. Realiza el pago de la licencia por mil 500 pesos.
  4. Acude al módulo asignado en la fecha y hora de tu cita con la documentación completa: identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de pago, constancia del curso teórico y la cita impresa.
  5. Proporciona tu tipo de sangre, dato que forma parte del registro, aunque no se solicita un documento específico que lo acredite.
  6. Permite la toma de tus datos biométricos: fotografía, huellas y firma, necesarios para la emisión del documento físico.

Los módulos de atención tienen distintos horarios y algunos abren también los fines de semana, por lo que conviene revisar la disponibilidad al momento de agendar la cita.

Validez de la licencia digital y mantenimiento del sistema

Por otra parte, la dependencia informó que del jueves 5 al martes 10 de noviembre de 2026 se realizará mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a los servicios de revista vehicular, licencias y control vehicular (Composición Miautomx)
Por otra parte, la dependencia informó que del jueves 5 al martes 10 de noviembre de 2026 se realizará mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a los servicios de revista vehicular, licencias y control vehicular (Composición Miautomx)

La Semovi confirmó que la licencia permanente digital tiene la misma validez legal que la expedida de manera física, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. El documento puede utilizarse en todo el territorio mexicano y mostrarse directamente desde la aplicación oficial, sin necesidad de cargar el plástico.

Por otra parte, la dependencia informó que del jueves 5 al martes 10 de noviembre de 2026 se realizará mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a los servicios de revista vehicular, licencias y control vehicular. Según el comunicado de la Semovi, esta suspensión aplica únicamente a las personas concesionarias del Transporte Público de Pasajeros (Ruta) y del Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi).

El resto de los usuarios que buscan tramitar su licencia permanente particular no se ve afectado por este mantenimiento. La atención para los concesionarios de transporte público volverá a su programación habitual el miércoles 11 de noviembre de 2026.

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