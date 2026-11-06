México

Sheinbaum tendrá una segunda reunión con Xóchitl, adolescente inventora de Chiapas: universidades privadas le ofrecen beca

El gobierno federal ayudará a que la joven perfeccione su invento y lo patente

De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.
De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana se reunirá nuevamente con Xóchitl Guadalupe, la adolescente originaria de Chiapas que inventó un calentador solar con materiales reciclados, luego de su encuentro de ayer en Palacio Nacional.

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