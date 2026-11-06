Sheinbaum tendrá una segunda reunión con Xóchitl, adolescente inventora de Chiapas: universidades privadas le ofrecen beca

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana se reunirá nuevamente con Xóchitl Guadalupe, la adolescente originaria de Chiapas que inventó un calentador solar con materiales reciclados, luego de su encuentro de ayer en Palacio Nacional.

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