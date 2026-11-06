“El Panda”, presunto jefe del CJNG en Veracruz, permanecerá en prisión por desaparición y homicidio

La captura se concretó la tarde del pasado 3 de noviembre. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Samuel de la Cruz Anaya, alias “El Panda”, identificado por autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Veracruz, recibió prisión preventiva oficiosa luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio doloso calificado.

El hombre es investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición y el asesinato de tres personas identificadas con las iniciales A.E.T., J.L.C.A. y D.M.Z., cuyos casos están relacionados con las investigaciones ministeriales realizadas en el municipio de Jáltipan de Morelos.

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Durante la audiencia inicial, un juez calificó de legal su detención y permitió que la Fiscalía formulara la imputación correspondiente. Posteriormente, determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

El caso quedó registrado bajo el proceso penal 94/2026 y la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 9 de noviembre, fecha en la que se dará seguimiento a su situación jurídica.

Investigan a “El Panda” por fosas clandestinas en Jáltipan

Uno de los principales elementos de la investigación contra Samuel de la Cruz es su presunta relación con las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Cocuital, perteneciente al municipio de Jáltipan, en el sur de Veracruz.

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La captura se realizó el pasado martes 3 de noviembre. Crédito: Especial

En ese sitio, las autoridades han recuperado 17 cuerpos humanos como parte de las diligencias de búsqueda e investigación ministerial. La Fiscalía estatal relaciona al detenido con la desaparición y el homicidio de tres personas cuyos casos forman parte de las indagatorias.

Los trabajos realizados en El Cocuital han permitido avanzar en el esclarecimiento de distintos hechos delictivos ocurridos en la región, donde las autoridades investigan la posible participación de integrantes de organizaciones criminales en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de habitantes.

La imputación contra “El Panda” corresponde específicamente a tres víctimas, por lo que los 17 cuerpos recuperados en el predio no deben considerarse automáticamente como casos que le hayan sido atribuidos.

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La FGE mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones y homicidios, así como establecer si existen más personas involucradas en estos hechos.

¿Quién es “El Panda” y qué actividades le atribuyen en Veracruz?

Además de los señalamientos por desaparición y homicidio, Samuel de la Cruz Anaya es identificado por las autoridades federales como presunto jefe regional del CJNG, con operaciones en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

El Panda: jefe de plaza del CJNG en el sur de Veracruz Samuel de la Cruz Anaya, prisión preventiva oficiosa 👤 Perfil ⚰️ Fosas en Jáltipan 📅 Cronología 🎯 Estrategia

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, al detenido también se le relaciona con posibles actividades de secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, así como comercialización ilícita de combustible.

Su captura ocurrió el pasado 3 de noviembre en Coatzacoalcos, durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales y municipales.

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Las labores de inteligencia naval permitieron identificar sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones, luego de que las autoridades obtuvieron información sobre las actividades de una organización criminal que opera en el sur de Veracruz.

Durante el operativo fueron asegurados 398 mil pesos en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares, entre otros objetos. Su detención también estuvo relacionada con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Investigación comenzó tras el secuestro de dos empresarios

Las indagatorias que permitieron ubicar a “El Panda” comenzaron en enero de 2026, luego del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque.

La captura de "El Panda" se concretó a la 1:05 pm del pasado 3 de noviembre. Crédito: SSPC/Especial

A partir de ese hecho, las autoridades obtuvieron información sobre las actividades de una organización delictiva que operaba en el sur de Veracruz. Ese mismo mes fue desmantelado un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, en Jáltipan, donde fue detenido un hombre identificado con el alias de “Sparta”.

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Con el análisis de la información recabada, las autoridades establecieron posibles vínculos entre Samuel de la Cruz y la estructura criminal que tenía presencia en la región.

Su captura se incorporó a la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual las autoridades reportaron un acumulado de 163 personas detenidas, de las cuales 103 estarían relacionadas con organizaciones delictivas que operan en el sur de Veracruz.

El Gabinete de Seguridad estimó que las acciones realizadas mediante esta estrategia han generado una afectación económica de 40 millones de pesos a los grupos criminales.

Mientras continúa el proceso penal contra “El Panda”, las autoridades deberán acreditar su probable responsabilidad en los delitos que le fueron imputados, bajo el principio de presunción de inocencia.

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