Maluma cumple su palabra y anuncia siete conciertos en México para su ‘Loco por Volver World Tour 2027′

El cantante de música urbana está listo para cautivar a sus seguidores mexicanos con varios conciertos por toda la República. (EFE/ Carlos Ortega)

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El astro colombiano de la música urbana, Maluma, ha puesto a temblar la escena del entretenimiento internacional con el esperado anuncio de su regreso formal a los escenarios globales para 2027. Tras meses de expectación y el lanzamiento de nueva música, el intérprete medellinense se prepara para embarcarse en una masiva travesía internacional bautizada como Loco por Volver World Tour 2027, una gira con la que refrenda su arrastre en estadios y pabellones de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Dentro de este ambicioso itinerario, México se perfila una vez más como uno de los epicentros emocionales más trascendentales de su carrera artística, un territorio donde la devoción hacia el cantante se mantiene intacta con el paso de los años.

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El anuncio ha desatado auténtico furor en el público mexicano, que aguardaba con ansias la confirmación del reencuentro tras sus memorables presentaciones anteriores. Para el cantante paisa, la relación con el país azteca trasciende lo meramente comercial; se trata de una conexión cultural y afectiva que ha nutrido cada una de sus etapas profesionales.

Con esta nueva serie de presentaciones, el artista busca responder al cariño incondicional de una afición que corea de principio a fin cada uno de sus himnos, prometiendo una producción visual y sonora a gran escala pensada para hacer vibrar a miles de espectadores.

Maluma volverá a los escenarios con 'Loco x volver World Tour': estas son las fechas oficiales - crédito @maluma / Instagram

Un rincón de Colombia en el corazón de todo México

El preludio de esta esperada gira comenzó a cocinarse de manera sorpresiva en las calles de la Ciudad de México. En la colonia Roma Norte, un colorido y tradicional carrito callejero capturó de inmediato las miradas de peatones y vecinos de la zona.

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Decorado con artículos alusivos al cantante, juguetes, golosinas y letreros que recordaban las tarifas por minuto de las cabinas telefónicas populares, el pintoresco vehículo partió desde el Jardín Pushkin para repartir el tradicional “tintico” (café colombiano), plátanos, palomitas y chicharrones, ofreciendo una experiencia inmersiva y cotidiana del folclore cafetero.

La peculiar activación urbana portaba una insignia contundente: “Loco por volver”. Dicha frase no solo hace honor al séptimo álbum de estudio del cantante, publicado en mayo pasado, sino que funcionó como la pista definitiva de que una gira internacional estaba en marcha.

Las personas encargadas de la vendimia y de interactuar con la gente lucían playeras con la leyenda alusiva a su tour de 2027, encendiendo de inmediato las alarmas y especulaciones en redes sociales. El público mexicano recordó el rotundo éxito de su anterior gira, +Pretty +Dirty World Tour, en la que el colombiano logró tres llenos absolutos en el Palacio de los Deportes en agosto de 2025, por lo que este nuevo capítulo vaticina otra velada de boletaje agotado.

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El colombiano ha externado en diversas ocasiones su amor por nuestro país. (Foto AP/Alejandro Godínez)

¿En dónde será el tour?

La magnitud del Loco por Volver World Tour 2027 queda en evidencia al revisar la extensa cartografía de ciudades fuera de territorio mexicano que integran este recorrido. En el continente europeo, el cantante visitará urbes de enorme peso cultural como París, Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Braga, Milán, Zúrich, Berlín, Viena, Colonia, Amberes, Cracovia, Budapest y Pristina. A este grupo se suma una destacada incursión en el norte de África con su escala en Rabat.

En Sudamérica y Centroamérica, la estrella urbana llevará su espectáculo a Bogotá, Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Asunción, Santiago, Lima, San José, Managua, San Salvador y Ciudad de Guatemala. Por su parte, la ruta norteamericana abarca un robusto itinerario por Estados Unidos y Canadá, que incluye presentaciones en:

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Los Ángeles

Ontario

Sacramento

Chicago

Toronto

Montreal

Reading

Brooklyn

Newark

Charlotte

Atlanta

Orlando

Miami

Tampa

Boston

Washington

San Antonio

El Paso

Phoenix

Además de su natal Colombia, visitará lugares como Perú, Paraguay y Argentina.

México en la mira: plazas confirmadas y expectativa total por fechas y recintos

El capítulo mexicano representa uno de los platos fuertes de la gira, consolidando la presencia de Maluma en las principales regiones del país. Las ciudades mexicanas que oficialmente integran la ruta del tour son las siguientes:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Veracruz

A pesar de la algarabía desatada por la confirmación de estas siete metrópolis, los detalles logísticos definitivos se mantienen bajo estricto suspenso. Hasta el momento, el equipo del cantante no ha revelado los recintos o estadios específicos donde montará su escenario, ni los días exactos del calendario en los que se llevarán a cabo los conciertos, así como tampoco los costos oficiales de los boletos.

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La plataforma oficial del artista (maluma.online) ha dispuesto el apartado para la venta de entradas bajo la leyenda de disponibilidad próxima, por lo que los fanáticos se mantienen atentos a las plataformas digitales en espera del banderazo de salida de la preventa.