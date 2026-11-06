INE debe transparentar gasto del presupuesto que pidió Taddei para elecciones de 2027, pide Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Guadalupe Taddei (Crédito: Cuartoscuro)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe transparentar el gasto del presupuesto para las elecciones de 2027, establecido por Guadalupe Taddei antes de su salida del organismo electoral.

Durante la mañanera del pueblo de este 6 de noviembre en Palacio Nacional, señaló que a su Gobierno y a los diez consejeros que están dentro del instituto les corresponde “sanear, limpiar y garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, así como generar lineamientos que sean implementados por todos los órganos electorales estales, poniendo como prioridad la reducción de los montos para los comicios del siguiente año.

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“Que bajen los montos que se utilizan para las elecciones, porque muy probablemente parte del monto tan alto 37 mil millones de pesos, que se usan para la elección de un año, pues están inflados con todos estos esquemas”, comentó.

Financiamiento estatal es primordial para las Oples

Agregó que las entidades del país también proporcionan una fracción del presupuesto a las Oples, por lo que se suma un presupuesto aproximado de 50 mil millones de pesos, del cual una parte es para la realización de las elecciones pero también pueden presentarse algunas irregularidades con el monto. “Es indispensable y están a tiempo los actuales consejeros del INE que se transparenten”.

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Reiteró que la próxima semana presentarán el decreto en Talleres Gráficos para la transparencia en la producción de materiales electorales, donde participarán universidades para la fabricación principalmente de boletas para los próximos comicios.

“Tiene que transparentarse la elección y de esa manera, pues también saneamos los organismos electorales que parecían impolutos”, expresó.