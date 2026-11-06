SOMOS demandará a Sheinbaum por difamación por ligarlo a irregularidades en INE: “Dijimos hechos”, responde la presidenta

La presidenta aseguró que tiene pruebas de todo, luego de haber señalada a Juan Carlos Padilla como la persona que dio a los hermanos Hernández Casillas, su primer cargo público.

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante la demanda que el partido SOMOS anunció contra ella y contra la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, luego de que vinculara a uno de sus militantes con los hermanos Hernández Casillas, dueños de la red de empresas fachada que suministró por más de 20 años materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros solo dijimos los hechos”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este viernes 6 de noviembre, desde Palacio Nacional, donde cuestionó nuevamente las administraciones del INE, instituto que actualmente atraviesa una tensa situación entre investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y señalamientos a todos sus expresidentes luego de que se destapara una red de corrupción donde, por más de 20 años, se otorgaron contratos millonarios a una red de empresas pertenecientes a una familia de empresarios: los Hernández Casillas.

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El pasado jueves 5 de noviembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien se ha esforzado en señalar a todos los presidentes del INE por presuntos actos de corrupción— presentó durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo la red de empresas fachada que suministró de materiales electorales al INE.

En dicha investigación, realizada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, se explicó que las empresas vinculadas a los hermanos Casillas comenzaron desde los años ochenta, y tienen un común denominador: Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) y actual militante del recién creado partido SOMOS, una de las fuerzas políticas que surge como oposición al oficialismo de Morena.

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