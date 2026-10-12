El PRI pierde a Mario Calzada: diputado queretano anuncia su incorporación a Movimiento Ciudadano

Mario Calzada deja el PRI y llega a MC rumbo a 2027.

Guardar

El diputado federal por Querétaro, Mario Calzada Mercado, se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC) luego de anunciar su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que militó durante décadas y bajo cuyas siglas ocupó distintos cargos públicos.

El cambio partidista se confirmó este lunes 12 de octubre de 2026, durante un acto realizado en la sede nacional de MC, en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La incorporación ocurre a menos de un año del proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diversos cargos de elección popular.

El movimiento también se produce después de que el legislador fuera señalado públicamente por el Gobierno federal por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de concesiones de agua vinculadas con su familia en Querétaro.

Mario Calzada se suma a Movimiento Ciudadano tras renunciar al PRI

La bienvenida al legislador estuvo encabezada por Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal y coordinadora estatal del partido.

También participaron César Cadena Romero, delegado nacional de MC en Querétaro; Judith Palacios Vega, secretaria de Acuerdos, y los diputados locales Teresita Calzada Rovirosa y Paul Ospital Carrera.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, Álvarez Máynez señaló que el partido continúa incorporando perfiles políticos en Querétaro y otras entidades del país.

Por su parte, Ballesteros participó en el recibimiento del exmilitante priista, quien se integra a la estructura partidista de cara a los próximos comicios.

Un día antes, Calzada había formalizado su salida del PRI mediante una carta dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de esa organización.

En el documento agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria y señaló que su compromiso con Querétaro no depende de su afiliación política.

La carta de renuncia no especificó los motivos de su decisión ni anunció su incorporación a otro partido. Fue posteriormente cuando Movimiento Ciudadano confirmó la llegada del diputado a sus filas.

PUBLICIDAD

¿Quién es Mario Calzada y qué cargos ha ocupado?

Calzada Mercado cuenta con una trayectoria política en Querétaro que incluye su desempeño como regidor, presidente municipal de El Marqués, entre 2015 y 2018, y diputado federal por el Distrito 5 de la entidad.

El legislador sostuvo que continuará con sus responsabilidades en la Cámara de Diputados y recordó que obtuvo su cargo mediante el voto directo de la ciudadanía de su distrito.

Al explicar su cambio de partido, indicó que fue resultado de una reflexión personal y política.

También manifestó que pretende mantener su actividad pública mediante propuestas y trabajo legislativo.

La llegada a MC representa un cambio de afiliación partidista, pero, de acuerdo con sus declaraciones, no implica abandonar sus funciones como representante federal de Querétaro.

PUBLICIDAD

Las acusaciones por el uso de concesiones de agua en Querétaro

La incorporación del diputado a Movimiento Ciudadano ocurre meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, expusieran señalamientos sobre el aprovechamiento de concesiones de agua relacionadas con la familia Calzada.

Durante una conferencia matutina realizada en marzo de 2026, funcionarios federales informaron que la familia concentraba alrededor de 628,000 metros cúbicos de agua mediante cinco títulos de concesión otorgados para uso agrícola en Querétaro.

Según la explicación de Conagua, una revisión detectó que parte del recurso se destinaba a actividades distintas de las autorizadas.

Entre los usos señalados se encontraban la comercialización de agua mediante pipas y el abastecimiento de instalaciones vinculadas con desarrollos inmobiliarios y un club de polo con áreas verdes y una zona para practicar esquí acuático.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que las concesiones agrícolas estaban sujetas a condiciones que exentaban del pago de derechos por el aprovechamiento del agua para producir alimentos.

El señalamiento federal consistió en que parte del recurso concesionado presuntamente se utilizaba con fines comerciales.

Sheinbaum también señaló que Calzada se había pronunciado contra los cambios a la legislación nacional en materia de agua.

El legislador, entonces integrante del PRI, defendió en la Cámara de Diputados su postura sobre la ley y sostuvo que la normativa debía garantizar el acceso al recurso y considerar las necesidades de los productores del campo.

En cuanto a las medidas administrativas, la presidenta informó que el uso del agua había sido clausurado en dos ocasiones y que la familia había recurrido a amparos.

PUBLICIDAD

Estas afirmaciones corresponden a lo expuesto por las autoridades federales; la información proporcionada no incluye una resolución judicial definitiva que permita establecer responsabilidades individuales del diputado.

Entre los principales datos expuestos por el Gobierno federal se encuentran:

Concesiones: cinco títulos relacionados con la familia Calzada, por un volumen aproximado de 628,000 metros cúbicos de agua .

Uso autorizado: aprovechamiento agrícola, bajo las condiciones correspondientes a ese tipo de concesión.

Usos cuestionados: comercialización de agua mediante pipas y suministro a instalaciones privadas.

Medidas reportadas: clausuras y procedimientos relacionados con el uso del recurso, además de amparos promovidos por la familia.

El cambio de partido ocurre rumbo a las elecciones de 2027

La incorporación de Mario Calzada a Movimiento Ciudadano se suma a los movimientos de antiguos militantes priistas hacia otras fuerzas políticas en Querétaro.

En este caso, el cambio quedó confirmado después de su renuncia formal al PRI y de su presentación ante integrantes de la dirigencia nacional y estatal de MC.

Calzada afirmó que mantendrá su compromiso con las familias queretanas y que continuará desempeñando su labor legislativa.

En sus declaraciones, planteó que su nueva etapa deberá centrarse en el trabajo, las propuestas y los resultados.

Por ahora, la información proporcionada confirma su incorporación a Movimiento Ciudadano y la continuidad anunciada de sus funciones como diputado federal.

Al mismo tiempo, los señalamientos sobre las concesiones de agua forman parte de los antecedentes públicos recientes relacionados con el legislador y su familia.

La llegada de Calzada a MC ocurre en un contexto de reorganización partidista previo a 2027, mientras que las acusaciones sobre el uso del agua mantienen relevancia en el registro de los asuntos públicos vinculados con su trayectoria.

PUBLICIDAD

Ambos temas constituyen elementos distintos de su situación política: su cambio de militancia, por un lado, y los señalamientos de las autoridades federales, por otro.