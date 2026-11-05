PAN advierte movilizaciones si Morena intenta imponer una presidencia afín en el INE

Jorge Romero Herrera exigió a la Cámara de Diputados actuar con responsabilidad de Estado en la renovación electoral. Crédito: X/@JorgeRoHe

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El PAN advirtió este 4 de noviembre que recurrirá a movilizaciones si Morena pretende imponer a una persona afín al gobierno en la presidencia del INE, cargo cuya renovación, según el partido, debe resolverse con un procedimiento ciudadano, apartidista e imparcial rumbo a las elecciones de 2027.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, planteó que la salida de Guadalupe Taddei abre un proceso para recuperar la confianza en la autoridad electoral. Durante una conferencia frente a las instalaciones del INE, exigió a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impedir que los intereses partidistas definan la designación.

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El dirigente afirmó que Acción Nacional no aceptará una presidencia subordinada a alguna fuerza política. “En el PAN a estas alturas estamos las mujeres y los hombres dispuestos a volvernos locos. Cerramos esta calle, tomamos la tribuna, tomamos la herradura de aquí del INE y no permitiremos que se imponga un títere en INE”, sostuvo.

Romero Herrera pidió a las mayorías legislativas asumir una “responsabilidad de Estado” durante la selección. “Venimos a exigirle a las mayorías en San Lázaro, que es la Cámara que habrá de tomar la decisión, que por una vez en los ocho años que llevan actúen con responsabilidad de Estado”, declaró.

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PAN presenta ocho propuestas para integrar el comité de evaluación

Elías Lixa planteó que la sociedad civil y las universidades propongan a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, informó que su bancada entregó a la Junta de Coordinación Política ocho propuestas para dar transparencia e independencia al proceso de elección de la nueva presidencia del INE.

Una de las medidas plantea que las cinco personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación no hayan tenido vínculos con partidos políticos ni con el poder durante los ocho años previos. El objetivo, expuso Lixa, es que la revisión de los perfiles aspirantes no responda a intereses políticos.

“Pedimos que la Junta de Coordinación Política en vez de sacarse de la chistera tres nombres, lo consulte con instituciones reconocidas de la sociedad civil y la misma exigencia tenemos para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los dos perfiles que le corresponden”, detalló.

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Acción Nacional propuso que las candidaturas al Comité Técnico provengan de universidades, instituciones académicas, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Ese órgano será el encargado de valorar a quienes aspiren a ocupar la presidencia del Instituto.

Romero Herrera aseguró que la demanda no busca colocar a una persona cercana a su partido político al frente del instituto, sino evitar que cualquier fuerza controle a la autoridad electoral. “Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, expresó.

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Margarita Zavala pide revisar contratos y nombramientos de la gestión anterior

Margarita Zavala solicitó una revisión a los contratos y nombramientos de la administración de Guadalupe Taddei en el INE. Crédito: X/@JorgeRoHe

La diputada federal Margarita Zavala informó que el PAN presentó un escrito ante el INE para solicitar la revisión de los contratos y nombramientos realizados durante la administración de Guadalupe Taddei.

Zavala pidió a la presidenta provisional, Blanca Cruz García, y a quienes integran el Consejo General aprovechar la transición para fortalecer la credibilidad institucional. “Es una oportunidad para restablecer la confianza de los ciudadanos en la independencia, en la imparcialidad, la libertad y el compromiso de este gran instituto”, señaló.

El vocero nacional del PAN, Jorge Triana Tena, cuestionó los vínculos políticos que el partido atribuye a Taddei con el oficialismo. También sostuvo que la siguiente designación no debe repetir los problemas de independencia que Acción Nacional señaló durante esa administración.

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Triana advirtió que el PAN no permitirá que el oficialismo coloque al frente del INE “a un especialista de alquimia electoral”. Afirmó que el procedimiento debe preservar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Jorge Romero informó que la ex secretaria ejecutiva Claudia Arlette Espino renunció al Ejecutivo de Chihuahua este 2 de noviembre. (Foto: PAN)

La dirigencia panista señaló que las garantías de imparcialidad deben abarcar desde la integración del Comité Técnico de Evaluación hasta la decisión final de la Cámara de Diputados. El partido sostuvo que la autoridad electoral no debe actuar en beneficio de alguna fuerza política ni apartarse de los resultados electorales.

Sobre los señalamientos contra la ex secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlette Espino, quien renunció al Instituto para trabajar en el Gobierno de Chihuahua, Romero Herrera afirmó que presentó su dimisión al Ejecutivo estatal el pasado 2 de noviembre. Añadió que, si existe un delito que perseguir, deberá enfrentar las consecuencias legales.

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“Sea quien sea, con el antecedente que sea, del color que sea, profese la religión que sea. Una persona que haya tenido una responsabilidad grave administrativa o penal debe separarse no solo de su cargo actual, sino debe enfrentar las consecuencias que la ley le determine”, sentenció.

Romero Herrera convocó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a vigilar el proceso de designación y reiteró que el PAN recurrirá a movilizaciones si considera que la mayoría legislativa busca imponer una presidencia partidista. “Estamos aquí por un INE libre y sin Morena”, concluyó.