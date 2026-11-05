Pelea en el Metrobús de CDMX termina con un pasajero ensangrentado: usuarios reaccionan al enfrentamiento viral

Las imágenes generaron comentarios divididos entre quienes criticaron la violencia en el transporte público y quienes bromearon sobre la manera en que se desarrolló la pelea.

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Una escena poco habitual durante un recorrido por el transporte público de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Dos pasajeros del Metrobús fueron captados mientras intercambiaban golpes dentro de una de las unidades, en un enfrentamiento que dejó a uno de los involucrados con el rostro cubierto de sangre.

La grabación comenzó a circular en distintas plataformas digitales y rápidamente llamó la atención por la intensidad de la confrontación. Lo que aparentemente inició como una diferencia entre usuarios por las condiciones de espacio al interior del vehículo terminó escalando hasta convertirse en una pelea física frente a la mirada de otros pasajeros.

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En las imágenes se observa a dos hombres enfrentándose en medio del vagón. Uno de ellos, de apariencia mayor, vestía un chaleco negro, camiseta gris y cubrebocas, mientras que su contrincante era un hombre más joven. Ambos comenzaron a lanzarse golpes sin importar que se encontraban en un espacio reducido y rodeados de personas que utilizaban el servicio.

(Captura de pantalla)

Conforme avanzaron los segundos, la confrontación se volvió más intensa. El pasajero de mayor edad terminó con varias lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre, luego de recibir diferentes impactos durante el intercambio. Pese a las condiciones en las que quedó, continuó involucrado en el altercado.

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Pasajeros intentaron detener la pelea

La situación provocó preocupación entre quienes viajaban en la misma unidad, pues algunos intentaron intervenir verbalmente para que los protagonistas dejaran de golpearse. Sin embargo, sus llamados no consiguieron detener inmediatamente el enfrentamiento.

“Ya calmense”; “Ya te dieron en tu madre, seperenlos”; “Ya weyes, calmense, no se peleen”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon de fondo mientras los dos hombres continuaban con la disputa.

(Captura de pantalla)

El reducido espacio del transporte público hizo todavía más complicado el desarrollo de la pelea, debido a que los demás pasajeros tuvieron que presenciar el momento y mantenerse alejados para evitar resultar involucrados.

Hasta el momento, la grabación difundida no permite establecer con certeza cuál fue el origen de la discusión ni confirmar si existió algún problema previo entre los involucrados. Una de las versiones que circuló entre los usuarios apunta a que el conflicto habría comenzado por la falta de espacio y las condiciones de saturación dentro del Metrobús.

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Tampoco se cuenta con información confirmada sobre la identidad de los participantes o posibles consecuencias posteriores al incidente.

Redes sociales reaccionan a la pelea en el Metrobús

(Captura de pantalla)

Como suele ocurrir con este tipo de grabaciones, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer. Mientras algunos cuestionaron que una discusión cotidiana terminara en agresiones físicas, otros recurrieron al humor para describir el desempeño de los dos pasajeros.

Entre las opiniones que destacaron en la publicación aparecieron frases como: “El viejo a pesar que le partieron su madre se la rifo”; “Aún existen los valores de 1vs1 y sin puterias”: “Que no se pierdan los valores (buena derecha del Don)”.

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También hubo usuarios que hicieron referencia al lugar donde ocurrió el incidente y cuestionaron las condiciones del transporte: “Esto solo se ve en el vagón de mujeres!! Que les pasa???”.

(Captura de pantalla)

Las reacciones reflejaron la división de opiniones que provocó el material audiovisual, pues mientras algunos destacaron la resistencia del pasajero de mayor edad, otros consideraron preocupante que una disputa entre usuarios terminara en una agresión de esta naturaleza.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las situaciones de tensión que pueden presentarse durante los traslados en el transporte público capitalino, especialmente cuando existen diferencias entre pasajeros en unidades con espacios reducidos.

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Por ahora, el video continúa generando comentarios y reproducciones en internet, donde los internautas siguen debatiendo sobre el enfrentamiento que convirtió un viaje cotidiano en una inesperada pelea de boxeo.