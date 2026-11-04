México

Metro de CDMX prevé restablecer servicio de la Línea B la tarde de este 4 de noviembre

El incendio afectó desde la madrugada los traslados de habitantes del Estado de México y la CDMX, quienes enfrentan mayores tiempos para llegar a sus trabajos

Metro CDMX
Comienzan los trabajos de restauración en la Línea B del Metro CDMX. (Metro CDMX)
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Este 4 de noviembre, la población mexiquense y de la CDMX se vio afectada por la suspensión en las operaciones de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, tras reportarse un incendio donde quedó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía a Deportivo Oceanía.

Desde la madrugada de este miércoles usuarios han sufrido mayores tiempos de traslado desde el Estado de México hasta la capital del país debido a la cancelación del sistema en 11 estaciones.

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A través de su cuenta oficial de X, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcaba informó que el personal de la Dirección de Instalaciones Fijas, los equipos de alta y baja tensión y la base trabajadora sindicalizada del Metro continúan trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

¿A qué hora se podría restablecer el servicio en la Línea B del Metro CDMX?

De acuerdo con la publicación del funcionario, las operaciones en todo el recorrido prevén reanudarse aproximadamente a las 18:30 horas, pero este horario podría registrar algún cambio durante el día.

“Bajo el intenso sol, nuestras compañeras y compañeros trabajan sin descanso, mientras agilizamos la llegada de los materiales necesarios para avanzar en las reparaciones. Nuestra meta es restablecer el servicio antes de las 18:30 horas”, escribió en su comunicado en redes sociales.

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Asimismo, reconoció el esfuerzo de las mujeres que se encuentran al frente de las labores, junto a todos los trabajadores que están poniendo su experiencia y compromiso al servicio de la ciudadanía.

Metro CDMX
Servicio de apoyo de RTP tras las afectaciones en la Línea B del metro CDMX. (@MetroCDMX)

¿Qué estaciones permanecen sin servicio?

Casi 8 horas después del inició de las operaciones del transporte público, estas siguen siendo las estaciones que no cuentan con servicio:

  • Ciudad Azteca
  • Plaza Aragón
  • Olímpica
  • Ecatepec
  • Múzquiz
  • Río de los Remedios
  • Impulsora
  • Nezahualcóyotl
  • Villa de Aragón
  • Bosque de Aragón
  • Deportivo Oceanía

Mientras continúan las labores, el metro opera únicamente en el tramo de Buenavista a Oceanía, estación que cuenta con correspondencia con la Línea 5. Para facilitar los traslados de las personas usuarias, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecen servicio gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Continúan reparaciones en cableado eléctrico

Los trabajos de reparación se concentran en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, donde técnicos de instalaciones fijas del Sistema de Transporte Colectivo realizan labores especializadas para restablecer el suministro eléctrico. El personal trabaja en el empalme del cableado de alta y baja tensión, encargado de proporcionar energía a los trenes para su desplazamiento, así como a los sistemas electrónicos de señalización y pilotaje automático.

De acuerdo con las autoridades del Metro, las maniobras podrían extenderse hasta la tarde-noche de este miércoles 4 de noviembre, debido a la complejidad de las reparaciones y las pruebas que deben efectuarse para garantizar la circulación segura de los convoyes.

El incidente ocurrió tras un incendio en el exterior de la zona, presuntamente provocado por la quema de basura. Las llamas dañaron equipos eléctricos y cableado, por lo que el STC pidió a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cuándo se reanudarán las operaciones en toda la línea.

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