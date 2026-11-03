México

Médicos del IMSS colocan implante coclear a bebé de nueve meses con sordera congénita

Gracias al procedimiento realizado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Tadeo tendrá una mejor calidad de vida

Un hombre sostiene a un bebé en un portabebés; el bebé lleva un dispositivo de implante coclear en el lado derecho de la cabeza
Tadeo. bebé de nueve meses, porta un implante coclear en el oído derecho mientras descansa en un portabebés sujeto por su padre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)
Guardar

Tadeo tiene sólo nueve meses y un diagnóstico de sordera congénita que le impedía reaccionar a sonidos; sin embargo, gracias a un implante coclear realizado por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá tener una mejor calidad de vida.

El bebé se convirtió en uno de los pacientes más jóvenes en recibir el tratamiento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, según informó el instituto en un boletín.

PUBLICIDAD

“Cuando me mencionaron que el Seguro podía apoyarnos con esta cirugía, que va dentro de nuestro seguro. Me dieron una luz de saber que mi niño no va ser muy tarde para él, que se le hicieran las intervenciones necesarias y llevara una vida lo más normal posible. La verdad me alegra mucho que el Seguro tenga este tipo de programas”, declaró Marcos Farfán Mejía, padre de Tadeo.

La hipoacusia profunda bilateral congénita de Tadeo le impedía escuchar sonidos y limitaría su capacidad de comunicarse verbalmente, pero el implante coclear le permitirá percibir sonidos.

Cirujanos con batas azules, mascarillas y guantes operan a un paciente en un quirófano con un microscopio quirúrgico e instrumental médico
El cirujano Román Alberto Peña Medina coloca un implante coclear a un bebé de nueve meses en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)

La cirugía en el oído derecho del bebé fue realizada por el doctor Román Alberto Peña Medina, jefe de servicio de Otorrinolaringología pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, quien explicó en qué consiste el procedimiento y qué sigue en la recuperación de Tadeo.

PUBLICIDAD

El implante colocado puede durar toda la vida. Después de la cirugía viene un periodo de adaptación acompañado por terapias de lenguaje y constante estimulación en casa.

“En cuanto se enciende el implante se espera que empiece a tener señal auditiva eléctrica hacia el cerebro y que pueda percibir sonidos. Requiere también cierta rehabilitación, cierta estimulación. Al ser un niño pequeño generalmente la rehabilitación es más corta y tiene mejor pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje. La experiencia a nivel mundial de estos implantes es que son bastante seguros, poca tasa de falla, generalmente las personas pueden llevar una vida normal”, detalló el especialista.

Manos con guantes quirúrgicos sostienen un dispositivo médico dentro de un empaque estéril sobre una camilla cubierta con tela azul
Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social sostiene un dispositivo de implante coclear antes de ser colocado a un paciente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)

El IMSS ha realizado más de 130 implantes cocleares desde que arrancó el programa en 2024

  • En junio de 2024, el Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad cubrir el implante coclear como prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad, garantizando acceso gratuito al dispositivo, la cirugía, el seguimiento médico y la rehabilitación integral.
  • Desde octubre de 2024 y hasta febrero de 2026, el instituto realizó 63 procedimientos a nivel nacional, de los cuales 49 fueron en pacientes pediátricos y 2 en adultos; otros 15 pacientes estaban en lista de espera al 20 de febrero de 2026.
Un hombre carga a un bebé en un portabebés mientras el niño sostiene un juguete de plástico con forma de cerdo de color rosa
Marcos Farfán sostiene a su hijo Tadeo, quien recibió un implante coclear en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México. (IMSS)
  • La UMAE Hospital de Pediatría del CMN de Occidente en Jalisco acumula 70 implantes desde el inicio del programa y opera como centro de referencia nacional para pacientes de Jalisco, Tabasco, Baja California, Querétaro y Coahuila, entre otros estados.
  • El Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI en Ciudad de México ha realizado más de 38 implantes solo en 2026, incluyendo el caso de Tadeo, de 9 meses, uno de los pacientes más jóvenes intervenidos.
  • Desde enero de 2026, la UMAE del CMN “Manuel Ávila Camacho” en Puebla incorporó el programa y ya suma 12 intervenciones en pacientes pediátricos con hipoacusia congénita.
  • El procedimiento puede realizarse desde los 6 meses de edad; los mejores resultados se obtienen antes de los 2 años, etapa crítica para el desarrollo del lenguaje.
  • Un implante coclear en hospitales privados puede costar más de 500 mil pesos, sin contar estudios preoperatorios ni gastos hospitalarios.
  • Entre las metas para 2026 destacan la consolidación del Tamizaje Auditivo Neonatal, la ampliación de la red de referencia y la formación de equipos especializados en más unidades de alta especialidad.

Temas Relacionados

IMSSimplante coclearmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El cantante tejano compite contra la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15, uno de los más observados de las elecciones intermedias. Su vínculo con México ha sido parte de la campaña

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

Tres rivales están en el radar del tapatío ahora que es campeón mundial nuevamente

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Detalles de la relación y comunicación entre el hijo de Ismael Zambada y quien fuera el padrino de bautizo de uno de sus hijos se reveló en la serie documental “La caída de El Mayo”

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

La agrupación expresó su inconformidad con la producción y cuestionaron la manera en que se abordó un episodio doloroso de su historia, relacionado con el abuso infantil

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

DEPORTES

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

Diego Simeone aclara el presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid: esto es lo que le hace falta al mexicano

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dentro del Beisbol 5

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”