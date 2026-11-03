Médicos del IMSS colocan implante coclear a bebé de nueve meses con sordera congénita

Tadeo. bebé de nueve meses, porta un implante coclear en el oído derecho mientras descansa en un portabebés sujeto por su padre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)

Guardar

Tadeo tiene sólo nueve meses y un diagnóstico de sordera congénita que le impedía reaccionar a sonidos; sin embargo, gracias a un implante coclear realizado por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá tener una mejor calidad de vida.

El bebé se convirtió en uno de los pacientes más jóvenes en recibir el tratamiento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, según informó el instituto en un boletín.

PUBLICIDAD

“Cuando me mencionaron que el Seguro podía apoyarnos con esta cirugía, que va dentro de nuestro seguro. Me dieron una luz de saber que mi niño no va ser muy tarde para él, que se le hicieran las intervenciones necesarias y llevara una vida lo más normal posible. La verdad me alegra mucho que el Seguro tenga este tipo de programas”, declaró Marcos Farfán Mejía, padre de Tadeo.

La hipoacusia profunda bilateral congénita de Tadeo le impedía escuchar sonidos y limitaría su capacidad de comunicarse verbalmente, pero el implante coclear le permitirá percibir sonidos.

El cirujano Román Alberto Peña Medina coloca un implante coclear a un bebé de nueve meses en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)

La cirugía en el oído derecho del bebé fue realizada por el doctor Román Alberto Peña Medina, jefe de servicio de Otorrinolaringología pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, quien explicó en qué consiste el procedimiento y qué sigue en la recuperación de Tadeo.

PUBLICIDAD

El implante colocado puede durar toda la vida. Después de la cirugía viene un periodo de adaptación acompañado por terapias de lenguaje y constante estimulación en casa.

“En cuanto se enciende el implante se espera que empiece a tener señal auditiva eléctrica hacia el cerebro y que pueda percibir sonidos. Requiere también cierta rehabilitación, cierta estimulación. Al ser un niño pequeño generalmente la rehabilitación es más corta y tiene mejor pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje. La experiencia a nivel mundial de estos implantes es que son bastante seguros, poca tasa de falla, generalmente las personas pueden llevar una vida normal”, detalló el especialista.

PUBLICIDAD

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social sostiene un dispositivo de implante coclear antes de ser colocado a un paciente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. (IMSS)

El IMSS ha realizado más de 130 implantes cocleares desde que arrancó el programa en 2024

junio de 2024 , el Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad En, el Consejo Técnico delaprobó por unanimidad cubrir el implante coclear como prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad , garantizando acceso gratuito al dispositivo, la cirugía, el seguimiento médico y la rehabilitación integral.

Desde octubre de 2024 y hasta febrero de 2026, el instituto realizó 63 procedimientos a nivel nacional, de los cuales 49 fueron en pacientes pediátricos y 2 en adultos; otros 15 pacientes estaban en lista de espera al 20 de febrero de 2026.

Marcos Farfán sostiene a su hijo Tadeo, quien recibió un implante coclear en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México. (IMSS)

La UMAE Hospital de Pediatría del CMN de Occidente en Jalisco acumula 70 implantes desde el inicio del programa y opera como centro de referencia nacional para pacientes de Jalisco, Tabasco, Baja California, Querétaro y Coahuila, entre otros estados.

El Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI en Ciudad de México ha realizado más de 38 implantes solo en 2026, incluyendo el caso de Tadeo, de 9 meses, uno de los pacientes más jóvenes intervenidos.

Desde enero de 2026, la UMAE del CMN “Manuel Ávila Camacho” en Puebla incorporó el programa y ya suma 12 intervenciones en pacientes pediátricos con hipoacusia congénita.

El procedimiento puede realizarse desde los 6 meses de edad ; los mejores resultados se obtienen antes de los 2 años, etapa crítica para el desarrollo del lenguaje.

Un implante coclear en hospitales privados puede costar más de 500 mil pesos , sin contar estudios preoperatorios ni gastos hospitalarios.

Entre las metas para 2026 destacan la consolidación del Tamizaje Auditivo Neonatal, la ampliación de la red de referencia y la formación de equipos especializados en más unidades de alta especialidad.