Señalan a esposa de López Obrador por recibir trato preferente en su nacionalidad española

Un reportaje del diario The Objective revela, con base en fuentes consulares y un expediente, que funcionarios del Consulado General de España en México habrían gestionado documentos que la historiadora se negó a aportar, un procedimiento que no se aplica ordinariamente a otros solicitantes Credito: voceria AMLO

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Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría recibido un trato preferente al tramitar su nacionalidad española. Así lo sostiene un reportaje del diario español THE OBJECTIVE, publicado este 3 de noviembre de 2026, que cita un expediente y fuentes consulares.

De acuerdo con el medio, funcionarios del Consulado General de España en México gestionaron ante otras instituciones un documento que la historiadora se habría negado a aportar. Las fuentes aseguran que ese procedimiento no se aplica de forma habitual a otros solicitantes.

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¿Qué dice el expediente?

La documentación a la que habría tenido acceso el diario español muestra una anotación manuscrita que identifica a la solicitante y describe una gestión fuera del protocolo habitual, en contraste con el trato dado a otros ciudadanos bajo la misma ley

El diario afirma haber tenido acceso a documentación del trámite, presentado el 30 de abril de 2025. Entre los papeles aparece una nota adhesiva manuscrita con esta anotación: «Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro».

El documento en cuestión es la copia fiel del libro registral, un requisito del procedimiento. Según las fuentes consulares citadas, ante la negativa de la solicitante fueron los propios funcionarios quienes hicieron las gestiones. Después se estampó el sello de «Documentación completa», con fecha del mismo 30 de abril de 2025.

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Las fuentes sostienen que, en circunstancias ordinarias, corresponde al interesado reunir y presentar los documentos exigidos.

El contraste con otro solicitante

THE OBJECTIVE comparó el caso con una comunicación del Consulado General de España en Caracas a otro solicitante que se acoge a la misma ley. En ella se le exigía entregar personalmente documentación pendiente, entre ella un Anexo I firmado, en las oficinas consulares.

Según el diario, ese ejemplo muestra que a otros ciudadanos se les traslada la obligación de completar su expediente. Las fuentes consultadas insisten en que la diferencia está en las gestiones que sí se hicieron en el caso de Gutiérrez Müller.

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La base legal: la «ley de nietos»

La esposa del presidente celebró el quinto aniversario del actual sexenio Credito:cuartoscuro

La solicitud se apoya en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aprobada durante el gobierno de Pedro Sánchez. Esta norma, conocida como «ley de nietos», amplía el acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles afectados por el exilio durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según el expediente, el abuelo de Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Arias, nació en 1907 en Rodiezmo, León. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940, optó por la nacionalidad española en 2003 mediante la Ley 36/2002.

Ella presentó su solicitud con el Anexo I, correspondiente al primer supuesto de la disposición adicional octava de la ley.

¿Cómo se supo del trámite?

El diario THE OBJECTIVE cita un expediente del Consulado de España en México y fuentes consulares que describen gestiones para obtener un requisito que la historiadora presuntamente no entregó en abril de 2025. REUTERS/Henry Romero

El caso no es nuevo. En mayo de 2025, el diario español ABC informó que Gutiérrez Müller había iniciado el proceso, y que podría acceder a la nacionalidad por ser nieta de catalanes por línea materna y de castellanos por la paterna.

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Las reacciones llegaron pronto:

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la escritora tiene derecho a solicitarla, aunque señaló que desconocía si ya había iniciado el trámite.

Gutiérrez Müller respondió en redes a un comentario burlón con una frase breve: «Yo vivo en nuestro bello México» , sin aclarar el trámite.

En agosto de 2025 circularon reportes sobre una supuesta mudanza a Madrid. Ella los negó en una carta: «no me he ido a vivir allá» .

La entonces dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que es «libre de hacer lo que ella quiera».

Un trámite con carga política

El reportaje subraya el contraste con la postura de la pareja hacia España. En marzo de 2019, López Obrador anunció una carta al rey Felipe VI para pedir que España reconociera los agravios de la Conquista, en un video donde aparecía acompañado de su esposa.

Ese mismo año, Reforma publicó que ella había transmitido a la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, la conveniencia de que España ofreciera disculpas. El periodista Raymundo Riva Palacio sostuvo en una columna que la iniciativa reflejaba el pensamiento histórico de la esposa del entonces presidente. López Obrador, por su parte, asumió públicamente la responsabilidad política de la carta.

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La controversia siguió en los años posteriores:

2022: López Obrador planteó una pausa en las relaciones con España.

Septiembre de 2024: Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, al argumentar que no hubo respuesta directa a la petición de disculpas.

También se ha señalado que, de obtener la nacionalidad, la solicitante tendría que jurar fidelidad al rey, un requisito que generó críticas en mayo de 2025.

Lo que falta por aclarar

El reportaje se basa en fuentes consulares y en documentos que el propio medio dice haber consultado. En la información revisada para esta nota no se localizó una postura pública de Gutiérrez Müller ni del Consulado General de España en México sobre estas afirmaciones específicas. Tampoco se detalla en el texto si la nacionalidad fue concedida.