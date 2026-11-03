México

Señalan a esposa de López Obrador por recibir trato preferente en su nacionalidad española

The Objective revela que funcionarios consulares gestionaron un documento que Beatriz Gutiérrez Müller no quiso entregar en su trámite de nacionalidad

AMLO - Beatriz Gutiérrez Müller - La Mañanera - mexico 11 septiembre
Un reportaje del diario The Objective revela, con base en fuentes consulares y un expediente, que funcionarios del Consulado General de España en México habrían gestionado documentos que la historiadora se negó a aportar, un procedimiento que no se aplica ordinariamente a otros solicitantes Credito: voceria AMLO
Guardar

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría recibido un trato preferente al tramitar su nacionalidad española. Así lo sostiene un reportaje del diario español THE OBJECTIVE, publicado este 3 de noviembre de 2026, que cita un expediente y fuentes consulares.

De acuerdo con el medio, funcionarios del Consulado General de España en México gestionaron ante otras instituciones un documento que la historiadora se habría negado a aportar. Las fuentes aseguran que ese procedimiento no se aplica de forma habitual a otros solicitantes.

PUBLICIDAD

¿Qué dice el expediente?

Beatriz Gutiérrez Müller
La documentación a la que habría tenido acceso el diario español muestra una anotación manuscrita que identifica a la solicitante y describe una gestión fuera del protocolo habitual, en contraste con el trato dado a otros ciudadanos bajo la misma ley

El diario afirma haber tenido acceso a documentación del trámite, presentado el 30 de abril de 2025. Entre los papeles aparece una nota adhesiva manuscrita con esta anotación: «Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro».

El documento en cuestión es la copia fiel del libro registral, un requisito del procedimiento. Según las fuentes consulares citadas, ante la negativa de la solicitante fueron los propios funcionarios quienes hicieron las gestiones. Después se estampó el sello de «Documentación completa», con fecha del mismo 30 de abril de 2025.

PUBLICIDAD

Las fuentes sostienen que, en circunstancias ordinarias, corresponde al interesado reunir y presentar los documentos exigidos.

El contraste con otro solicitante

THE OBJECTIVE comparó el caso con una comunicación del Consulado General de España en Caracas a otro solicitante que se acoge a la misma ley. En ella se le exigía entregar personalmente documentación pendiente, entre ella un Anexo I firmado, en las oficinas consulares.

Según el diario, ese ejemplo muestra que a otros ciudadanos se les traslada la obligación de completar su expediente. Las fuentes consultadas insisten en que la diferencia está en las gestiones que sí se hicieron en el caso de Gutiérrez Müller.

La base legal: la «ley de nietos»

Beatriz Gutiérrez Müller publicó un mensaje dirigido a López Obrador AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, aniversario
La esposa del presidente celebró el quinto aniversario del actual sexenio Credito:cuartoscuro

La solicitud se apoya en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aprobada durante el gobierno de Pedro Sánchez. Esta norma, conocida como «ley de nietos», amplía el acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles afectados por el exilio durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según el expediente, el abuelo de Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Arias, nació en 1907 en Rodiezmo, León. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940, optó por la nacionalidad española en 2003 mediante la Ley 36/2002.

Ella presentó su solicitud con el Anexo I, correspondiente al primer supuesto de la disposición adicional octava de la ley.

¿Cómo se supo del trámite?

El diario THE OBJECTIVE cita un expediente del Consulado de España en México y fuentes consulares que describen gestiones para obtener un requisito que la historiadora presuntamente no entregó en abril de 2025. REUTERS/Henry Romero
El diario THE OBJECTIVE cita un expediente del Consulado de España en México y fuentes consulares que describen gestiones para obtener un requisito que la historiadora presuntamente no entregó en abril de 2025. REUTERS/Henry Romero

El caso no es nuevo. En mayo de 2025, el diario español ABC informó que Gutiérrez Müller había iniciado el proceso, y que podría acceder a la nacionalidad por ser nieta de catalanes por línea materna y de castellanos por la paterna.

Las reacciones llegaron pronto:

  • La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la escritora tiene derecho a solicitarla, aunque señaló que desconocía si ya había iniciado el trámite.
  • Gutiérrez Müller respondió en redes a un comentario burlón con una frase breve: «Yo vivo en nuestro bello México», sin aclarar el trámite.
  • En agosto de 2025 circularon reportes sobre una supuesta mudanza a Madrid. Ella los negó en una carta: «no me he ido a vivir allá».
  • La entonces dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que es «libre de hacer lo que ella quiera».

Un trámite con carga política

El reportaje subraya el contraste con la postura de la pareja hacia España. En marzo de 2019, López Obrador anunció una carta al rey Felipe VI para pedir que España reconociera los agravios de la Conquista, en un video donde aparecía acompañado de su esposa.

Ese mismo año, Reforma publicó que ella había transmitido a la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, la conveniencia de que España ofreciera disculpas. El periodista Raymundo Riva Palacio sostuvo en una columna que la iniciativa reflejaba el pensamiento histórico de la esposa del entonces presidente. López Obrador, por su parte, asumió públicamente la responsabilidad política de la carta.

La controversia siguió en los años posteriores:

  • 2022: López Obrador planteó una pausa en las relaciones con España.
  • Septiembre de 2024: Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, al argumentar que no hubo respuesta directa a la petición de disculpas.

También se ha señalado que, de obtener la nacionalidad, la solicitante tendría que jurar fidelidad al rey, un requisito que generó críticas en mayo de 2025.

Lo que falta por aclarar

El reportaje se basa en fuentes consulares y en documentos que el propio medio dice haber consultado. En la información revisada para esta nota no se localizó una postura pública de Gutiérrez Müller ni del Consulado General de España en México sobre estas afirmaciones específicas. Tampoco se detalla en el texto si la nacionalidad fue concedida.

Temas Relacionados

Beatriz Gutiérrez MüllerEspañaNacionalidadAMLOConsuladoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El cantante tejano compite contra la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15, uno de los más observados de las elecciones intermedias. Su vínculo con México ha sido parte de la campaña

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

Tres rivales están en el radar del tapatío ahora que es campeón mundial nuevamente

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Detalles de la relación y comunicación entre el hijo de Ismael Zambada y quien fuera el padrino de bautizo de uno de sus hijos se reveló en la serie documental “La caída de El Mayo”

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

La agrupación expresó su inconformidad con la producción y cuestionaron la manera en que se abordó un episodio doloroso de su historia, relacionado con el abuso infantil

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

DEPORTES

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

Diego Simeone aclara el presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid: esto es lo que le hace falta al mexicano

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dentro del Beisbol 5

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”