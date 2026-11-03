Quién es Alexis Omman, el influencer que estará en La Mañanera de Claudia Sheinbaum por ayudar a una niña genio de Chiapas

(Ilustración: Jesús Aviles)

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El nombre de Alexis Omman comenzó a circular con fuerza en las redes sociales después de que utilizara su popularidad en internet para impulsar la historia de Xóchitl Guadalupe Cruz López, una joven originaria de Chiapas que desarrolló un calentador de agua con energía solar y materiales reciclados. Su intervención consiguió llamar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó su interés por conocerla y respaldar su talento.

Pero ¿quién es el creador de contenido que decidió utilizar sus millones de seguidores para promover esta historia? Se trata de un influencer mexicano que encontró en las plataformas digitales una oportunidad para construir proyectos de ayuda social, entregar importantes cantidades de dinero y mejorar las condiciones de vida de personas que necesitan apoyo.

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¿Quién es Alexis Omman y cómo comenzó su carrera como influencer?

@Alexis Omman

Alexis Omman es un creador digital mexicano que ha construido su popularidad mediante publicaciones enfocadas en donaciones, retos solidarios y proyectos que buscan transformar la realidad de distintas personas y comunidades.

Su historia profesional no comenzó frente a una cámara. De acuerdo con una entrevista publicada por Forbes México en diciembre de 2024, antes de dedicarse a las redes sociales trabajó en el sector financiero, donde tenía una trayectoria que parecía prometedora, aunque no se sentía satisfecho con su vida laboral.

El sujeto afirmó al principio que no podía cumplir el reto, pero el tiktoker lo motivo y lo mandó al viejo continente. (TikTok / Alexis Omman)

Alexis Omman, propina a mesera.Foto: captura Tik Tok Alexis Omman

“Tenía un trabajo con muy buen futuro, solamente que sucedía algo muy interesante: me sentía miserable. Entonces empecé a explorar caminos alternos y encontré este mundo de los videos en internet”, contó al medio.

Antes de encontrar su vocación digital también intentó emprender con un taller de modificación de automóviles y una compañía dedicada a fabricar popotes para contribuir al cuidado de las tortugas. Finalmente, el 7 de agosto de 2020 comenzó su camino como creador de contenido.

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Desde entonces, encontró una fórmula que le permitió diferenciarse de otros influencers: utilizar el entretenimiento para contar historias de personas que reciben oportunidades inesperadas.

Donaciones, vehículos y proyectos para cambiar vidas

El influencer convenció a la vendedora de llevarla hasta el Circulo Polar Artíco. (Tiktok @Alexisomman)

La dinámica de Alexis consiste en acercarse a personas en distintos lugares, conocer sus historias y encontrar alguna manera de ayudarlas. Sus publicaciones incluyen desde entregas de dinero y vehículos hasta apoyos para negocios, viviendas y proyectos comunitarios.

Su crecimiento también le permitió ampliar el alcance de sus iniciativas. En una entrevista con GQ México publicada en julio de 2025, explicó cómo sus videos evolucionaron de regalos individuales a proyectos de mayor dimensión, como mejorar el suministro de agua de comunidades y construir espacios con viviendas, escuelas y centros de salud.

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El influencer incluso ha expresado su intención de convertir la solidaridad en una tendencia dentro de las plataformas digitales.

“Quiero que ayudar sea mainstream. Que el contenido deje de ser el típico activismo social y sea algo que la gente vea como algo de moda, algo cool, algo que todos quieran hacer”, expresó a GQ.

Actualmente, su presencia digital alcanza millones de personas. Reportes publicados en noviembre de 2026 le atribuyen más de 29 millones de seguidores en TikTok y cerca de 14 millones en Instagram.

¿Por qué Alexis Omman pidió ayuda para Xóchitl, la niña genio de Chiapas?

La menor, originaria de San Cristóbal de las Casas, obtiene a los ocho años el galardón por crear el sistema que aprovecha el sol sin utilizar electricidad, gas ni bombas.

Su reciente intervención ocurrió después de conocer la historia de Xóchitl Guadalupe Cruz López, quien desde pequeña mostró interés por la ciencia y desarrolló un calentador solar denominado Baño Calientito.

El invento surgió cuando tenía apenas ocho años, al observar las dificultades que enfrentaban algunas familias de San Cristóbal de las Casas para conseguir agua caliente durante las temporadas de bajas temperaturas.

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Su propuesta utiliza botellas de plástico recicladas, mangueras y vidrio para aprovechar la radiación solar y elevar la temperatura del agua sin depender de electricidad, gas o leña. En 2018 recibió el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y posteriormente su proyecto fue destacado por la revista TIME.

La mandataria respondió al video difundido por Alexis Omman, quien solicitó un reconocimiento para la joven por diseñar un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclables para hogares de San Cristóbal de las Casas

Al conocer su trayectoria, Alexis decidió solicitar públicamente la intervención de Claudia Sheinbaum para que reconociera el talento de la joven.

“¿Creen que una Presidenta, con todos los problemas que están pasando, quiera invertir un día en ayudar a una niña?”, cuestionó en su publicación.

También aclaró que no pretendía conseguir dinero del Gobierno para financiar los sueños de Xóchitl, pues estaba dispuesto a cubrir personalmente los gastos necesarios.

“Cuando un presidente, de cualquier país, habla sobre algo, se convierte en una noticia nacional. Vamos a usar eso para algo positivo (...) Presidenta, sólo denos un día y hagamos algo bueno”, expresó.

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Claudia Sheinbaum respondió al llamado del influencer

La petición consiguió una respuesta de la mandataria mexicana, quien escribió directamente en la publicación del creador de contenido:

“Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”.

La respuesta presidencial abrió la posibilidad de que la historia de la inventora tenga mayor difusión y consiga nuevas oportunidades para desarrollar sus proyectos científicos.

De esta manera, Alexis Omman volvió a utilizar su alcance digital para colocar una historia de esfuerzo en la conversación pública. Esta vez, su objetivo es que el talento de una joven chiapaneca reciba el reconocimiento que merece y que su invento pueda llegar a más personas.