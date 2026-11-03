México

UAM gastó casi 5 mdp en la compra de seis autos eléctricos, rector venderá las unidades tras críticas

El rector anunció que modificará los acuerdos relacionados al uso de recursos y renunció a tener un vehículo institucional

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La Universidad Autónma Metropolitana (UAM) reconoció la compra de seis vehículos eléctricos por un monto total de 4 millones 922 mil 390.02 pesos, luego de que el alumnado y la comunidad académica cuestionaron la adquisición en medio de reclamos por condiciones elementales en servicios generales e infraestructura.

En un comunicado, el rector Gustavo Pacheco justificó la compra argumentando que la universidad cuenta con un “parque vehicular desgastado” y que la decisión de renovarlo con énfasis en la electromovilidad fue con base en un análisis técnico, financiero y ambiental.

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Esto último, destacó, alineado con el Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático 2022-2030 y con la normatividad universitaria vigente en la materia.

Agregó que el costo promedio por unidad fue de 820 mil 398.34 pesos, cifra que, según la institución, quedó 6% por debajo del tope autorizado por la normatividad vigente.

“La compra se realizó por unidad vehicular; la modalidad más económica de las tres evaluadas (arrendamiento, compra por flotilla y compra por unidad)”, precisó en el texto.

Sin embargo, admitió una falla en el proceso al señalar que la decisión “careció de mecanismos explícitos de articulación con la planeación institucional”.

“Si bien el análisis también consideró elementos de oportunidad y sensibilidad social, no lo hizo con la profundidad y amplitud que el momento exigía”, resaltó en el documento.

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UAM venderá los autos eléctricos

Tras las críticas, la UAM anunció que se venderán las seis unidades y los recursos obtenidos de la desincorporación se destinarán al fortalecimiento del programa de becas institucionales.

“A la brevedad se iniciará la desincorporación de estos vehículos eléctricos y la totalidad de los recursos obtenidos de su venta se destinará al fortalecimiento del programa de becas institucionales para el alumnado”, señala el comunicado de la Rectoría General.

La Rectoría atribuyó la indignación de la comunidad a un factor distinto al vehículo en sí, al reconocer la exigencia del alumnado sobre mejorar los servicios generales y las instalaciones escolares.

“Más que una marca o modelo, la indignación tiene origen en una decisión sobre el uso de recursos institucionales en la adquisición de vehículos nuevos, sobre todo en un momento en que el alumnado exige condiciones elementales en servicios generales, así como mejoras en infraestructura y equipamiento para su formación integral”, indica el texto.

El Acuerdo 03/2026 queda suspendido mientras se modifica

La normatividad que regía estas compras, identificada como Acuerdo 03/2026, establece que la adquisición de vehículos no debe realizarse con subsidio federal y mantiene los topes máximos vigentes desde 2018, ahora sujetos a criterios ambientales con reducciones presupuestales del 25% para híbridos y del 30% para los de combustión interna.

“Para corregir la situación de fondo y evitar su repetición, se ajustará el Acuerdo 03/2026, el cual queda suspendido a partir de esta fecha en tanto se publican sus modificaciones”, establece el comunicado.

También se revisará el acuerdo de planeación y presupuestación institucional

La Rectoría anunció una tercera medida orientada a reforzar la racionalidad presupuestaria. Se trata de la revisión del Acuerdo 11/2024, que regula la planeación y presupuestación institucional.

“Se revisará el Acuerdo 11/2024 planeación y presupuestación institucional, de tal modo que garantice que los ahorros obtenidos redunden en el mejoramiento y ampliación de los servicios básicos a la comunidad universitaria (sanitarios, alimentación, actividades deportivas y bibliotecas, entre otros)”, detalla el documento.

El rector renuncia a tener un vehículo institucional

Como cierre del comunicado, el rector general hizo una declaración personal sobre su trayectoria en la institución.

Afirmó que, en sus responsabilidades previas como órgano personal o funcionario de la universidad, nunca adquirió un vehículo institucional.

“El día de hoy he presentado por escrito ante la Secretaría General mi voluntad anticipada, expresa e irrevocable de no adquirir vehículo institucional alguno al término de mi gestión”, informó.

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