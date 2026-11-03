Video exhibe a Taddei y Alfredo Hernández Casillas repartiéndose millones del INE

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

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Guadalupe Taddei y su contratista José Alfredo Hernández Casillas están de nuevo en la mira luego de que se revelara un video del 16 de febrero pasado, donde se ve a ambos negociando cuánto dinero les toca a cada uno por el contrato de fabricación de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), adjudicado a una de sus empresas el 10 de diciembre por un monto máximo de 71 millones de dólares. El video fue difundido este 2 de noviembre por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus.

“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar. ¿Estás de acuerdo?”, le dice Hernández Casillas a Taddei en la grabación, mientras revisan cifras anotadas en una libreta. Loret de Mola describió el material como “la prueba más contundente de los delitos que se cometieron en el INE”.

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El video documenta tres negocios distintos ligados al mismo contrato: la producción física del documento, un segundo frente de autenticación protegido por patente y los códigos QR generados por la empresa HuBOX. En los tres, Hernández Casillas calcula los porcentajes que le corresponden a él, a Taddei y a un tercer socio.

Hernández Casillas describe un negocio de autenticación que “trasciende la administración”

En el video se observa a Guadalupe Taddei. (Latinus/Captura de pantalla)

Además de los montos de producción, el contratista detalla a Taddei el negocio de autenticación de la credencial de elector. Dice que se trata de un proceso patentado al que “nadie más se le puede permitir hacer” y que, por esa razón, trasciende el periodo de la actual administración del instituto.

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“Son 68 millones. Él agarra treinta de producción y nos da el treinta de lo que queda”, explica Hernández Casillas en el video, en referencia a un tercer socio que no identifica en ese fragmento de la grabación.

Sus abogados, dice, están definiendo cómo fijar formalmente ese 30 por ciento antes de que arranque la distribución. El monto de 68 millones de dólares corresponde, según sus propias palabras, a los ingresos anuales del servicio.

Ramón Mondragón recibe el 70 por ciento del negocio de los códigos QR

Guadalupe Taddei Zavala camina en sentido opuesto a una urna electoral abierta y a varios legajos de contratos mercantiles apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grabación también documenta el reparto con un tercer involucrado: Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, empresa encargada de la ciberseguridad de las credenciales electorales. En diciembre de 2025, Hernández Casillas organizó en su casa una fiesta con funcionarios del INE y empresarios ganadores del contrato de la credencial, a la que asistió Mondragón.

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En la conversación del 16 de febrero, el contratista fija la base de cálculo en 48 millones de dólares, una vez descontados los gastos de producción. “De aquí estamos 70 Ramón y 30 nosotros”, le dice a Taddei, antes de calcular que esa proporción equivale a 15 millones de dólares.

El reparto se extiende también a los códigos QR de la credencial, generados por HuBOX, empresa propiedad del mismo Mondragón. “¿Quieres que hagamos la suma?”, pregunta Hernández Casillas. Luego enumera: “HuBOX es un millón 472. Un millón 972”, mientras ambos verifican que los cálculos cuadran.

El contratista también define en qué contratos del INE participa y en cuáles no

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

La grabación muestra que Hernández Casillas no solo acuerda montos con Taddei, sino que decide qué servicios del organismo le interesan y cuáles cede. “Limpieza ya no lo voy a ver yo”, afirma.

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Distinto trato recibe la credencial para votar en el extranjero: “Eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice. Y aquí está el 15 por ciento también”.

Este video es el más reciente de una serie de materiales que Latinus ha publicado desde octubre. El primero mostró a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta, en un hotel de lujo en París junto al contratista. Político MX reveló después que un segundo hijo, León Fernando Piñeda Taddei, también viajó con Hernández Casillas.

Taddei renunció el 26 de octubre tras una semana de revelaciones

El 25 de octubre, un día después de declarar que permanecería en el cargo, Taddei anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados. En un comunicado, sostuvo que su decisión buscaba “proteger al Instituto” y pidió que los materiales difundidos fueran verificados antes de sacar conclusiones. La dimisión se hizo efectiva el 26 de octubre, tres años después de su designación en abril de 2023.

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Guadalupe Taddei dejó su cargo tras una ola de escándalos. Crédito: INE

Su salida desencadenó 18 renuncias de funcionarios del INE en cinco días, entre ellas la de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género del organismo. Según El Economista, Taddei dejó comprometidos cerca de 2,500 millones de pesos en contratos y proyectos de largo plazo bajo revisión de las autoridades.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio el 24 de octubre por posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. Sus resultados se esperan en aproximadamente seis meses.

La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bajo investigación a una red de al menos siete empresas vinculadas a Hernández Casillas y a su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas por presunta simulación de competencia y lavado de dinero, con cuentas bancarias congeladas.

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Solo en la elección judicial de 2025, estas empresas obtuvieron 123 millones 143 mil 630 pesos de organismos electorales estatales en Quintana Roo, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit.

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante diputados que las auditorías internas detectaron inconsistencias patrimoniales y flujos financieros irregulares desde hace más de seis meses, sin que se hubieran presentado denuncias formales. Al 3 de noviembre, el organismo acumula 18 expedientes de investigación y cinco funcionarios imputados.