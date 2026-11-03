México

El comentario de la vocera del Vaticano generó confusión sobre una posible visita del Papa León XIV a México

El líder católico añora conocer la Basilíca de Guadalupe, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le ha extendido varias invitaciones al país

El nuevo pontífice de la iglesia Católica salió al balcón del Vaticano la mañana de este jueves 8 de mayo (Monseñor Robert Francis Prevost, O.S.A. prefecto del Dicaterio para los Obispos)
El nuevo pontífice de la iglesia Católica salió al balcón del Vaticano la mañana de este jueves 8 de mayo (Monseñor Robert Francis Prevost, O.S.A. prefecto del Dicaterio para los Obispos)
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La mexicana María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, mencionó un hipotético viaje del pontífice a su país durante la presentación de la gira por Uruguay, Argentina y Perú. La declaración abrió todo tipo de especulaciones.

El encuentro con los periodistas que acompañarán al papa León XIV en su gira sudamericana dejó un momento distendido, que horas después tuvo repercusiones inesperadas del otro lado del Atlántico. En esa reunión, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, presentó el programa del viaje, que el pontífice concibe casi como un regreso a casa en América Latina.

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Del encuentro participó también María Montserrat Alvarado, la mexicana que desde el 1 de noviembre encabeza el Dicasterio para la Comunicación, el organismo que tiene bajo su órbita los medios del Vaticano y la propia oficina de prensa. Para ella, la gira será también un debut: es su primer viaje junto al Pontífice desde que asumió el cargo.

Según reconstruyó Infobae, que estuvo presente en la conferencia de prensa —cuya grabación está restringida—, Alvarado dijo estar muy contenta de que ese primer viaje sea a un lugar donde se habla castellano. En tono jocoso, le advirtió a Bruni que, si el Papa algún día viajara a México, sería ella la primera en anunciarlo.

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Un hombre y una mujer sentados detrás de una mesa con micrófonos frente a una pared decorada con escudos pontificios
María Montserrat Alvarado participa en una conferencia de prensa en la Santa Sede frente a un panel con los emblemas pontificios. (Infobae )

El comentario no pasó desapercibido en México. A lo largo de la jornada, varios medios de nacionales publicaron la visita como un hecho, algunos incluso como una confirmación del Vaticano, y le atribuyeron a la prefecta la frase “El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”; sin embargo, esta declaración se refiere a su visita por Uruguay.

La confusión creció con algunos errores. Hubo coberturas que situaron el anuncio en la presentación de una gira pontificia por Centroamérica, un viaje que no existe. Otras dieron como tentativo el año 2027. Infobe México pudo consultar a la Santa Sede de esta situación; la oficina no confirmó una fecha oficial.

Lo único oficial es la gira que comienza esta semana. El calendario vigente del Vaticano prevé el viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, y México no figura en ese recorrido. Tampoco hay, hasta el momento, una fecha oficial ni un programa publicado para una visita al país.

El interés mexicano por recibir al pontífice viene de antes. En agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que insistiría en que León XIV pasara por México durante su recorrido latinoamericano de noviembre, y su gobierno sostiene que mantiene contacto con el Vaticano para concretar la visita. La mandataria mexicana también ha expresado su simpatía con el sumo pontífice, pues en octubre, cuando el líder católico fue sometido a una cirugía donde se confirmó su diagnóstico de cáncer, Sheinbaum envió un abrazo al papa y expresó sus mejores deseos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabeza una sesión de preguntas y respuestas durante una conferencia de prensa oficial. Acompañada por integrantes de su equipo en un estrado institucional, la mandataria atiende a representantes de los medios de comunicación y aborda temas de coyuntura relacionados con la administración capitalina.

Esta confusión llegó hasta la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, de este martes 3 de noviembre, quien fue cuestionada por la información que dieron a conocer medios nacionales. Ante esto, la funcionaria respondió —asumiendo que los reportes eran confirmados—: “Ya tendremos más información, es el 2027, porque el próximo año es el año jubilar guadalupano, esa es seguramente una de las razones. Hay que ver las fechas, pero ya es una buena noticia para la Ciudad de México”.

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