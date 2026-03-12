La Azotea, la nueva estructura de tres plantas de 'Match Hospitality' para el circuito Madring

Las primeras imágenes oficiales que muestran el diseño de La Azotea resaltan una estructura de tres plantas instalada en la curva conocida como 'La Monumental', la más reconocida del circuito Madring. El espacio, inaugurado para el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre, está destinado a convertirse en un punto central para experiencias exclusivas de hospitalidad, según detalló el circuito.

El espacio, que fue presentado este jueves y del que se han difundido los primeros renders, responde a una creación de Match Hospitality, proveedor exclusivo del servicio de Official Hospitality y proveedor oficial de alojamiento del circuito, informó el trazado Madring. Según publicó el medio, la estructura se plantea como la sede central para redefinir el concepto de hospitalidad en el nuevo trazado semiurbano de la capital española, combinando áreas gastronómicas, zonas de entretenimiento y miradores panorámicos.

Tal como consignó el circuito, La Azotea sobresale en la curva 'La Monumental' como una instalación que combina tres niveles interconectados. En su planta baja, la instalación funciona como un área de recepción donde los asistentes reciben la bienvenida y pueden acceder a El Mirador. Esta zona conforma un “festival site” dedicado a la gastronomía, con diversos puestos gourmet y el escenario principal de Official Hospitality, de acuerdo con la información de Madring.

El siguiente nivel, ubicado en la primera planta, está dedicado al restaurante principal. Ahí, los visitantes podrán acceder a la oferta gastronómica centrada en la experiencia del evento. Por encima, la segunda planta cuenta con una terraza que integra bares, zonas lounge y una cuidada selección de cócteles, ofreciendo un espacio alternativo para quienes deseen disfrutar de la jornada con vistas privilegiadas. La última altura de la estructura, la tercera planta, corresponde a una azotea privada concebida como el área más exclusiva del establecimiento; desde allí se obtienen vistas del circuito y de la silueta urbana de Madrid.

Los responsables del circuito remarcaron que la arquitectura de La Azotea incorpora materiales con predominancia de vidrio, con el propósito de permitir que la luz natural interactúe con todas las áreas y el horizonte de la ciudad. Destacaron que la cubierta superior, confeccionada en tela blanca, filtra la luz del sol y potencia una atmósfera luminosa. Tanto la ciudad como los puntos más emblemáticos del trazado pueden observarse a través de la terraza panorámica, que ofrece una vista de 360°, según describió el comunicado distribuido con motivo de la presentación.

La Azotea también ofrece una grada privada de Official Hospitality con visión directa sobre la acción de la curva peraltada número 12. Esta área estará disponible el sábado en un horario de 9:00 a 23:00 y el domingo de 9:00 a 19:00, según detalló el circuito Madring. Así, el espacio se perfila como el principal centro de encuentros paralelos al evento deportivo, integrando deporte, gastronomía y actividades sociales en un mismo entorno.

La nueva estructura fue concebida como una experiencia multizona. El objetivo es reunir, en un mismo espacio, elementos para el entretenimiento, la alta cocina y la interacción entre los asistentes. El enclave dentro de ‘La Monumental’ fue seleccionado por su privilegiada posición, lo que permite un seguimiento cercano de la competición automovilística y el entorno urbano.

Según especificó el medio, quienes reserven entradas para La Azotea dispondrán, además, del acceso a distintas áreas tematizadas dentro de la propia estructura. Esto incluye zonas lounge, piscinas y espacios para el ocio y el descanso, lo que amplía la oferta habitual de instalaciones disponibles durante el Gran Premio de España.

El diseño y la organización de La Azotea se presentan como una apuesta del circuito Madring y de Match Hospitality por adaptar los eventos deportivos internacionales a nuevas tendencias de hospitalidad. La incorporación de elementos arquitectónicos modernos y de espacios multifuncionales pretende transformar la percepción y la experiencia de los aficionados y asistentes al Gran Premio, reforzando el atractivo del trazado en el calendario de Fórmula 1.