Entre polémica por Ariadna Montiel y dudas internas, Citlalli Hernández defiende proceso de Morena para 2027

La morenista defendió el debate interno, pero rechazó la difusión de información no comprobada.

Guardar

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, llamó a la militancia del partido a no permitir que los rumores y las versiones sin verificar profundicen las diferencias internas, en medio de la polémica que involucra a la dirigente nacional, Ariadna Montiel.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, Hernández sostuvo que las diferencias, las críticas y los desacuerdos forman parte de la vida interna del movimiento, pero advirtió que no deben confundirse con la difusión de información que no ha sido comprobada.

PUBLICIDAD

La morenista también defendió la necesidad de mantener discusiones abiertas y transparentes dentro del partido, particularmente ante los procesos de selección de coordinadores rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández pide no dejar que los rumores dividan a Morena

En su mensaje, Hernández pidió a los integrantes de Morena no permitir que los rumores determinen sus relaciones con otros militantes y dirigentes.

Una publicación de Ariadna Montiel en la red social X desmiente una presunta reunión con Ernestina Godoy. (X: Ariadna Montiel)

Reconoció que dentro del movimiento pueden existir diferencias, señalamientos y debates sobre las decisiones que se toman, así como la necesidad de reconocer errores y corregirlos.

Sin embargo, cuestionó lo que denominó la política de los trascendidos, mediante la cual una versión se difunde, se amplifica en redes sociales y medios de comunicación y posteriormente se presenta como si fuera un hecho comprobado.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones consideró que esta dinámica perjudica al movimiento y llamó a la militancia a verificar la información antes de reproducirla o asumirla como verdadera.

Defiende a Ariadna Montiel ante polémica por video

El pronunciamiento ocurre después de que Ariadna Montiel rechazara ser la mujer que aparece en un video difundido en redes sociales, en el que supuestamente sostiene una reunión privada con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República.

Citlalli Hernández pidió no permitir que las versiones sin verificar dividan al movimiento.

El economista Mario Di Costanzo compartió la grabación y planteó cuestionamientos relacionados con una presunta reunión y contratos que habrían sido otorgados durante la gestión de Montiel al frente de la Secretaría de Bienestar.

PUBLICIDAD

Ante la difusión del material, la presidenta nacional de Morena negó ser la persona que aparece en las imágenes y pidió verificar la información antes de publicarla.

Hernández señaló que recientemente se han impulsado versiones para construir acusaciones contra Montiel y sostuvo que la difusión de información no comprobada forma parte de los intentos por desacreditar al movimiento.

Cuestiona señalamientos sobre selección de coordinadores rumbo a 2027

Otro de los puntos abordados por Hernández fue la discusión sobre los perfiles que Morena contempla para encabezar sus coordinaciones estatales, posiciones vinculadas con la organización política del partido rumbo a los comicios de 2027.

Citlalli Hernández rechazó los señalamientos sobre un supuesto favoritismo hacia expriistas en la selección de coordinadores estatales de Morena. (Foto: Morena)

La morenista rechazó las versiones de que la dirigencia nacional esté favoreciendo a expriistas en la selección de estos perfiles.

Afirmó que la mayoría de quienes ocupan o buscan esas responsabilidades son fundadores del movimiento o personas que llevan años participando en él, aunque también reconoció la incorporación de nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

En este contexto, defendió la discusión interna y la necesidad de que los procedimientos se desarrollen con apertura, participación y transparencia.

Entre los temas que han generado diferencias dentro de Morena rumbo a 2027 se encuentran:

La selección de coordinadores estatales y los perfiles que participarán.

Los cuestionamientos sobre la transparencia de las encuestas internas .

Las inconformidades de militantes por las decisiones de las dirigencias locales y nacionales.

Las diferencias con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde sobre una posible alianza electoral.

Morena enfrenta diferencias internas rumbo a las elecciones de 2027

Las declaraciones de Hernández se producen mientras Morena organiza su estructura política para las elecciones de 2027, en las que se renovarán gubernaturas, congresos locales y la Cámara de Diputados.

Morena se prepara para las elecciones de 2027 en medio de diferencias por la selección de coordinadores estatales y las posibles alianzas electorales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El proceso también ocurre en medio de desacuerdos con sus aliados electorales. Desde el Partido del Trabajo, su coordinador parlamentario en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, ha señalado que una coalición total con Morena y el Partido Verde se aleja, mientras continúan las conversaciones sobre posibles acuerdos parciales.

PUBLICIDAD

A estos asuntos se suman los cuestionamientos que han enfrentado integrantes y gobiernos vinculados con Morena, así como las diferencias sobre la conducción del partido y sus decisiones internas.

Llama a mantener la crítica sin contribuir al desgaste del movimiento

Hernández sostuvo que Morena debe permitir el debate, la crítica y el reconocimiento de errores, pero pidió a sus integrantes no contribuir a la difusión de versiones que consideró orientadas a desacreditar al partido.

También señaló que la derecha utiliza la desinformación y los discursos de odio para debilitar a los movimientos políticos, por lo que llamó a la militancia a reflexionar sobre el impacto de reproducir información no verificada.

PUBLICIDAD

Finalmente, insistió en que ningún militante, dirigente o simpatizante debe poner al movimiento al servicio de quienes buscan derrotarlo.

Su mensaje plantea el desafío de mantener la discusión interna y atender las inconformidades de cara a 2027, sin que las diferencias políticas se conviertan en un factor de confrontación dentro de Morena.