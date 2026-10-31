Retiran a sujeto que ingresó a las vías de la Línea 1 del Metro CDMX, entre Sevilla y Chapultepec

Cámaras de vigilancia captaron a personal del Metro de la Ciudad de México y efectivos de la Policía Bancaria e Industrial mientras escoltaban a una persona fuera de la zona de vías. La maniobra se realizó en el tramo interestacional entre Sevilla y Chapultepec de la Línea 1, mientras dos trenes permanecían detenidos en el túnel

Guardar

Una movilización de personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y elementos de seguridad se registró este viernes 30 de octubre, luego de que una persona ingresó a la zona de vías de la Línea 1, entre las estaciones Sevilla y Chapultepec, en la Ciudad de México.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que el individuo fue retirado mediante maniobras coordinadas entre trabajadores del organismo y efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes intervinieron para ponerlo a salvo y evitar que permaneciera en una zona de alto riesgo.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en uno de los tramos centrales de la Línea 1, que conecta las terminales de Pantitlán y Observatorio y atraviesa distintas zonas de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, así como Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

De acuerdo con el reporte difundido por el titular del organismo, la intervención permitió retirar a la persona de las vías. Sin embargo, hasta el momento no se habían dado a conocer las circunstancias en las que ingresó a las instalaciones ni los motivos que lo llevaron a permanecer en esa zona restringida.

Tampoco se había informado si el individuo presentó alguna lesión o si fue trasladado ante alguna autoridad para determinar su situación.

¿Qué pasó con el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX?

Grabación de una cámara de seguridad muestra a personal del Metro de la Ciudad de México y agentes de la Policía Bancaria e Industrial durante las maniobras para retirar a una persona que ingresó a la zona de vías entre las estaciones Sevilla y Chapultepec de la Línea 1. En las imágenes se observa el desplazamiento de los trabajadores junto al individuo a lo largo de los rieles frente a los trenes detenidos.

La presencia de una persona en la zona de vías representa una situación de emergencia para el funcionamiento del Metro, debido al peligro que implica el paso de los trenes y la infraestructura eléctrica que alimenta el sistema.

PUBLICIDAD

Por ello, el personal del organismo debe aplicar los protocolos correspondientes y coordinarse con los elementos de seguridad para intervenir sin poner en riesgo a los usuarios, trabajadores ni a la persona que ingresó a las instalaciones.

En este caso, la información difundida por Adrián Rubalcava confirmó las maniobras para retirar al individuo entre Sevilla y Chapultepec. No obstante, el reporte inicial no precisó cuánto tiempo duró la intervención ni detalló si hubo afectaciones a la circulación de los trenes.

Las estaciones Sevilla y Chapultepec se encuentran en el tramo central de la Línea 1. Ambas forman parte del recorrido que conecta el oriente y el poniente de la capital, por lo que cualquier incidencia en esta zona puede generar complicaciones para quienes utilizan el servicio.

PUBLICIDAD

Piden evitar el ingreso a las vías

Metro CDMX Linea 1 detención persona (especial)

Tras el incidente, el director del STC Metro reiteró el llamado a los pasajeros para respetar las medidas de seguridad y evitar ingresar a las zonas restringidas de las instalaciones.

Las vías no son espacios de tránsito para los usuarios. Además del riesgo de ser alcanzados por un tren, existe la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica debido a los sistemas de alimentación de energía.

El ingreso de personas a esta infraestructura obliga a los trabajadores a activar procedimientos especiales para garantizar condiciones seguras antes de permitir la circulación ferroviaria.

El organismo también ha recomendado a los pasajeros no intentar descender a las vías para recuperar objetos extraviados. En caso de que alguna pertenencia caiga a esa zona, deben solicitar apoyo al personal del Metro, que cuenta con procedimientos para atender este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD