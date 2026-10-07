Ceci Flores se certifica en búsqueda de personas: “Queremos tener más herramientas para hacer lo que ninguna madre debería aprender a hacer”

Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez

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Ceci Flores, fundadora del colectivo Madtes Buscadoras de Sonora, informó que se logró certificar en búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, bajo el estándar EC1542 de CONOCER.

En su cuenta de X, la activista explicó que el objetivo es extender la capacitación a familias de todo México sin sustituir las obligaciones del Estado.

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“Por primera vez, dos madres buscadoras/familiares en México han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 ‘Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas’ del CONOCER”, escribió en la red social.

Sostuvo que las dos certificaciones deben abrir paso a la formación de más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y otros familiares en las labores de búsqueda.

“Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México”, se lee en la publicación.

La certificación, señaló, no cambia el propósito de quienes integran colectivos de búsqueda: localizar a sus familiares desaparecidos, pero permite que su experiencia acumulada sea evaluada y reconocida bajo un estándar de competencia.

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“Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

Las familias buscan en desiertos, montes, caminos y fosas

Flores describió que las madres buscadoras han aprendido a localizar personas mientras realizan esa labor. En su mensaje, refirió recorridos por desiertos, montes, caminos y fosas, lugares a los que llegan ante la ausencia de sus hijos.

“A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás imaginamos pisar”.

La dirigente de Madres Buscadoras de Sonora atribuyó esa búsqueda al amor, a la necesidad de obtener respuestas y a la imposibilidad de permanecer inmóviles frente a la desaparición de un hijo. Bajo esa experiencia, planteó que las familias pueden buscar con métodos y capacitación.

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“Porque buscamos por amor, pero también podemos buscar con preparación, metodología, conocimiento y herramientas”.

Flores sostuvo que la certificación no representa solamente la entrega de un documento. Expuso que formalizar los conocimientos permite convertir años de recorridos, aprendizaje y exigencia de respuestas en capacidades sujetas a evaluación.

“Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente”.

La capacitación no sustituye las obligaciones del Estado

La activista precisó que las familias no buscan reemplazar a las autoridades ni asumir responsabilidades que corresponden al Estado. Su planteamiento se concentra en contar con más herramientas para realizar una tarea que, afirmó, ninguna madre tendría que aprender.

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“No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos”.

Ese señalamiento coincide con el pronunciamiento de especialistas de Naciones Unidas, quienes el miércoles pasado indicaron que la búsqueda e investigación de desapariciones son labores que corresponden principalmente al Estado y no deben recaer en las familias.

“Buscar a las personas desaparecidas e investigar los casos es una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias”.

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En este sentido, la ONU pidió al Estado mexicano proteger a las mujeres buscadoras ante los riesgos que enfrentan, como la violencia que, en sus expresiones más graves, deriva en desapariciones o asesinatos.

“Las mujeres buscadoras de personas desaparecidas continúan enfrentando violencia letal y con frecuencia son víctimas de desaparición forzada”.

Ante esto, el Gobierno de México respondió que no existe información que acredite un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) sostuvo que la búsqueda constituye una obligación de las instituciones públicas.

“La búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”.

IECA y un evaluador acompañaron el proceso

Flores agradeció al director general del Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, Salomón Ceballos Ochoa, por respaldar el esfuerzo de certificación.

También mencionó a Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal y líder evaluador, por su participación en las etapas de capacitación, evaluación y certificación.

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“Agradecemos profundamente al Lic. Salomón Ceballos Ochoa, Director General del Instituto Estatal de Capacitación y Titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER del Estado de Guanajuato, por abrir las puertas y respaldar este esfuerzo”.

El mensaje identifica al Instituto Estatal de Capacitación como entidad de certificación y evaluación vinculada a CONOCER en Guanajuato. Flores señaló que Ramírez Mendoza acompañó el proceso de las madres buscadoras.

“Nuestro reconocimiento al Lic. Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal y Líder Evaluador, por acompañar y apoyar este proceso de capacitación, evaluación y certificación de las madres buscadoras”.

La activista sostuvo que estas dos certificaciones pueden ser el inicio de una ruta de formación para más familias buscadoras. El objetivo, dijo, permanece en localizar a las personas desaparecidas y responder a quienes esperan regresar a casa.

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“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: Encontrarlos”, recalcó.