Siete personas habrían sido secuestradas en la sierra de Chihuahua: la fiscalía estatal investiga el reporte y desplegó operativo de búsqueda

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste (FDZNO), encabezaron un operativo de disuasión, investigación y persecución del delito, en algunos municipios chihuahuenses, el 28 de octubre. (Imagen ilustrativa. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

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La Fiscalía de Distrito Zona Sur de Chihuahua desplegó un operativo de búsqueda en el municipio de Balleza para verificar el reporte sobre siete personas que presuntamente habrían sido privadas de la libertad en la zona serrana, luego de que un familiar alertara a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Guillermo Hinojos Hinojos, fiscal de Distrito Zona Sur, informó que la llamada se recibió después de la medianoche del jueves 29 de octubre. Según explicó, un familiar de una de las posibles víctimas solicitó apoyo luego de que una persona que supuestamente se encontraba retenida lograra comunicarse y proporcionara una ubicación donde estarían las demás.

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A partir de ese aviso, personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas se movilizó hacia el área de El Vergel, en Balleza, para realizar recorridos y tratar de localizar el punto señalado.

El funcionario precisó que —hasta el momento de sus declaraciones— la Fiscalía no había recibido una denuncia formal por desaparición ni un reporte ante el Ministerio Público relacionado con estos hechos. Por ello, tanto el número de personas que podrían estar privadas de la libertad como las circunstancias del caso permanecían sin confirmación oficial.

Una llamada alertó sobre posibles víctimas en la zona serrana

La información sobre el caso comenzó a circular luego de que medios locales reportaran que una mujer había perdido contacto con su esposo mientras este viajaba por la región serrana. Según esas versiones, el hombre habría logrado comunicarse con ella y compartirle una ubicación para pedir ayuda.

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Una de las primeras versiones periodísticas situó la presunta privación de la libertad en las inmediaciones de El Vergel, comunidad de Balleza, durante un trayecto entre Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo. Otros reportes mencionaron la localidad de Guajolotes como el punto que habría sido compartido a través de la comunicación telefónica.

La información difundida por medios de la región también señaló que el hombre habría dicho que no estaba solo y que otras seis personas se encontraban retenidas. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado públicamente la identidad de los posibles afectados ni que sean siete las personas involucradas.

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Tampoco existe confirmación oficial sobre versiones que apuntan a que algunas personas habrían sido torturadas o asesinadas en el sitio donde supuestamente permanecen los cautivos. Esos señalamientos forman parte de los reportes difundidos después de la alerta, pero no han sido corroborados por las autoridades.

Fiscalía busca verificar la ubicación proporcionada

El despliegue de personal en El Vergel tiene como objetivo localizar el punto referido durante la llamada y establecer si existen personas privadas de la libertad. La Fiscalía no ha informado sobre un rescate, detenciones o hallazgos relacionados con el reporte.

La falta de una denuncia formal tampoco significa que las autoridades hayan descartado la alerta. Hinojos Hinojos confirmó que se activaron labores de búsqueda a partir de la comunicación recibida por el sistema de emergencias, mientras los agentes se trasladaban a la zona señalada.

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Por ahora, el caso permanece bajo investigación y la información disponible no permite establecer cuántas personas podrían estar involucradas, cuándo habría ocurrido la presunta privación de la libertad ni quiénes serían los responsables.

Homicidios, restos óseos y aseguramientos de armas: los antecedentes de violencia en Balleza

La comunidad de El Vergel registra antecedentes de homicidios y búsquedas relacionadas con personas desaparecidas. El 10 de agosto de 2024, un hombre identificado como David Pavel V. L., de 34 años, fue localizado sin vida en un callejón conocido como Sunny, con heridas producidas por arma blanca. Cuatro días después, la Fiscalía confirmó el hallazgo de otro hombre muerto, colgado de un árbol y con huellas de tortura, en el camino que conduce de El Vergel a la laguna Juanota.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste (FDZNO), encabezaron un operativo de disuasión, investigación y persecución del delito, en algunos municipios chihuahuenses, el 28 de octubre. (Imagen ilustrativa. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Los hallazgos violentos continuaron en 2026. El 1 de febrero, fue localizado un hombre con impactos de bala en una brecha de la región de El Vergel, en el sector conocido como Las Antenas, rumbo a San Juan de los Iturralde. El 28 de julio, habitantes reportaron el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos en las afueras de la misma comunidad.

Las investigaciones por desaparición también han llevado a las autoridades a realizar rastreos en puntos específicos de Balleza. En septiembre de 2024, durante una búsqueda en Cabeza de Venado, localidad de El Vergel, la Fiscalía encontró fragmentos presumiblemente óseos con alteración térmica. En mayo de 2025, agentes ministeriales, peritos y familiares de personas desaparecidas inspeccionaron otros cinco mil metros cuadrados en esa comunidad, aunque entonces no localizaron indicios de interés criminalístico.

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Uno de los antecedentes más recientes corresponde precisamente al ejido Guajolotes. El 2 de septiembre de 2026, durante un rastreo en Mesa Pareja, personal de la Fiscalía localizó restos óseos con alteración térmica, seis casquillos calibre .223, dos calibre 7.62 por 39 milímetros y dos ojivas. Los restos fueron enviados a análisis para determinar si eran de origen humano y si podían relacionarse con alguna investigación por desaparición.

La presencia de personas armadas y vehículos robados también ha motivado intervenciones en el municipio. El 28 de agosto de 2025, un equipo integrado por agentes estatales y militares aseguró una camioneta con reporte de robo en la carretera Balleza-Guachochi; en su interior encontró dos fusiles, cargadores y 310 cartuchos útiles. Dos días después, en el ejido Guajolote, autoridades estatales aseguraron siete vehículos, cinco de ellos con reporte de robo, además de explosivos y equipo táctico.

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El 7 de octubre de 2026, la Fiscalía reportó otro enfrentamiento entre civiles armados y militares en la localidad de Pinalejo, municipio de Balleza. Dos agresores murieron y las autoridades aseguraron fusiles AK-47 y AR-15, cargadores, municiones y cinco vehículos.

Estos hechos documentan antecedentes de homicidios, desapariciones, hallazgos de restos y aseguramientos de armamento en Balleza, incluidos puntos cercanos a El Vergel y Guajolotes. No existe información que permita vincularlos con el reporte sobre las siete posibles víctimas, ni utilizarlos para dar por ciertas las versiones de tortura o asesinato difundidas después de la llamada al 911.