Mujer arrojó una bomba molotov y robó un banco en Guadalajara

Una mujer asaltó este jueves una sucursal banmcaria al amenazar a un cajero y posteriormente arrojó una bomba molotov para salir huyendo en Jalisco Foto: Facebook Ratas de Guadalajara

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Una mujer asaltó una sucursal bancaria en Guadalajara, Jalisco alrededor de las 10:30 horas de este jueves, donde entregó un mensaje amenazante a un cajero, recibió una faja de billetes y después arrojó una bomba molotov dentro del establecimiento.

El atraco ocurrió en una sucursal ubicada en la Plaza Atemajac, en el cruce de las avenidas Federalismo y Patria, en la colonia Fábrica de Atemajac. La responsable, de entre 35 y 40 años y en aparente situación de calle, huyó después de lanzar el artefacto incendiario.

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La mujer llegó a la ventanilla con un papel escrito en el que exigió dinero en efectivo. El cajero le entregó una faja de billetes que se encontraba a un costado, sin que se contabilizara el monto sustraído.

De acuerdo con un elemento de la Policía Municipal de Guadalajara, la mujer llevaba una botella con químicos explosivos, conocida como bomba molotov. Tras recibir el efectivo, la arrojó al interior de la sucursal y escapó.

Tras detonar la bomba se fue con el dinero y hasta el momento no ha sido detenida, no se contabilizó el monto robado Foto: Ratas de Guadalajara

El fuego solo afectó una ventanilla del banco

Los oficiales que atendieron el reporte informaron que no hubo personas lesionadas. Cinco personas presentaron una crisis nerviosa y la afectación se concentró en una de las ventanillas de la sucursal.

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El artefacto provocó un flamazo en la entrada del cajero. Los reportes también señalaron que una persona presentó una intoxicación leve por humo, aunque no se informó que requiriera traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, junto con personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, acudieron a la plaza comercial después de que se recibieron varios reportes sobre el incendio dentro del banco.

Las bombas molotov son hechas de líquido inflamables generalmente en una botella de vidrio al que hacen una especie de mecha con ropa y la prenden para que al explotar se incendien REUTERS/Carlos Vera

La zona fue revisada por los cuerpos de emergencia para descartar riesgos adicionales. El establecimiento presentó daños únicamente en el área de la ventanilla donde cayó el artefacto incendiario.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la sucursal, de la Plaza Atemajac y del sistema C5 para intentar identificar a la responsable. También analizaron los registros de otras sucursales bancarias con el objetivo de ubicarla.

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Hasta el momento no se informó cuánto dinero contenía la faja de billetes que la mujer recibió antes de escapar.

Ataques a bancos desde 2020 han ido a la baja

Un asalto bancario genera momentos de tensión y pone a prueba los protocolos de seguridad en la institución. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de robos a bancos en Jalisco ha mantenido una tendencia constante a la baja desde 2020, según los datos oficiales de la plataforma de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).

Histórico de robos a instituciones bancarias (2020 - 2026)

• 2020: 26 robos

• 2021: 24 robos

• 2022: 11 robos

• 2023: 12 robos

• 2024: 7 robos

• 2025: 1 robo

• 2026 (al corte): 1 robo

Incidentes delictivos recientes de alto impacto

A pesar del descenso estadístico global, durante los meses recientes de 2026 se han registrado modalidades violentas contra la infraestructura bancaria y sucursales en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros municipios:

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• Asalto con artefacto incendiario en Guadalajara: Una mujer perpetró un robo en una sucursal de Plaza Atemajac (Avenida Patria y Calzada Federalismo) amenazando al personal. Al recibir el efectivo, detonó una bomba molotov dentro del establecimiento para facilitar su huida.

• Robo de cajeros automáticos con herramientas en Zapopan: En la colonia La Venta del Astillero, delincuentes destruyeron la carcasa de un cajero para sustraer la totalidad del efectivo sin recurrir a explosivos.

• Ataques con explosivos en Chapala: Se reportaron investigaciones activas por la apertura y robo de cajeros utilizando material explosivo en la delegación de Ajijic.