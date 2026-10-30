Cómo evitar subir de peso en esta temporada: hábitos de alimentación y ejercicio

Mantener un peso saludable no depende de dietas restrictivas, sino de adoptar hábitos cotidianos como llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física y consumir suficiente agua

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Con los cambios de temporada también pueden modificarse los hábitos alimenticios y las rutinas de actividad física. Las reuniones, las comidas especiales y una menor movilidad pueden favorecer el consumo excesivo de calorías, por lo que mantener una alimentación equilibrada y procurar el ejercicio diario son acciones importantes para cuidar el peso corporal.

Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante su estrategia Nutrimss, promueve una serie de recomendaciones para quienes buscan evitar subir de peso y mantenerse saludables. Entre ellas destacan tres acciones fundamentales: llevar una alimentación saludable, practicar actividad física diariamente y consumir agua simple.

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Estas medidas buscan favorecer el funcionamiento del organismo y contribuir a que cada persona mantenga un peso acorde con sus características y necesidades.

¿Qué hacer para evitar subir de peso en esta temporada?

De acuerdo con las recomendaciones de Nutrimss, adoptar hábitos saludables no requiere eliminar grupos completos de alimentos ni recurrir a dietas extremas. La clave está en mantener un equilibrio entre los alimentos que se consumen, la energía que necesita el cuerpo y la actividad física que se realiza.

Las tres acciones que se recomienda incorporar a la rutina diaria son:

Alimentación saludable: elegir alimentos que proporcionen los nutrimentos y la energía necesarios para el organismo.

Actividad física: realizar ejercicio diariamente para mantenerse activo y favorecer el bienestar general.

Consumo de agua simple: preferir el agua natural como parte de los hábitos cotidianos de hidratación.

La combinación de estas prácticas permite establecer una rutina que contribuya al cuidado de la salud y al mantenimiento de un peso adecuado.

Una alimentación equilibrada, el ejercicio diario y el consumo de agua simple son hábitos fundamentales que recomienda Nutrimss para evitar el aumento de peso y mantener un buen estado de salud

¿Qué es una alimentación saludable?

Una alimentación saludable consiste en consumir alimentos que aporten los nutrimentos y las calorías que el organismo necesita para funcionar correctamente.

Sin embargo, las necesidades energéticas no son iguales para todas las personas. Factores como el sexo, la edad, el peso, la estatura y el tipo de trabajo o actividad que se realiza influyen en la cantidad de energía que requiere cada organismo.

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Por esta razón, mantener una dieta equilibrada implica considerar las características individuales y procurar variedad en los alimentos, en lugar de seguir restricciones alimentarias sin orientación.

Durante esta temporada, también es importante prestar atención a las porciones y evitar que las comidas especiales o los antojos se conviertan en excesos habituales.

El Plato del Bien Comer: así debes distribuir tus alimentos

Una de las recomendaciones de Nutrimss para llevar una alimentación saludable es procurar que cada comida incluya al menos un alimento de cada grupo contemplado en la guía de El Plato del Bien Comer.

Este esquema permite identificar los principales grupos alimenticios y comprender qué aportan al organismo.

Incorporar frutas, verduras, cereales y proteínas a la alimentación diaria, además de realizar actividad física y beber agua simple, ayuda a mantener un peso saludable y prevenir problemas asociados con una dieta desequilibrada

1. Verduras y frutas

Son la principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Su consumo contribuye a proporcionar diferentes nutrimentos indispensables para el funcionamiento del cuerpo.

Incorporar verduras y frutas variadas en las comidas diarias ayuda a diversificar la alimentación y evita depender de productos con bajo aporte nutricional.

2. Cereales y tubérculos

Este grupo constituye una de las principales fuentes de energía para el organismo, debido a su contenido de carbohidratos.

De acuerdo con las recomendaciones alimentarias, los cereales y tubérculos pueden combinarse con leguminosas para complementar la alimentación.

3. Alimentos de origen animal y leguminosas

Estos alimentos destacan por su aporte de proteínas, nutrimentos necesarios para distintas funciones del organismo.

Entre las opciones de este grupo se encuentran alimentos de origen animal y leguminosas, que pueden incorporarse a las comidas para mantener una dieta variada.

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La recomendación es procurar que los tres grupos estén presentes en el plato, en lugar de concentrar la alimentación en un solo tipo de producto.

¿Por qué es importante hacer ejercicio y tomar agua simple?

Además de cuidar lo que se come, la actividad física diaria es otro de los pilares para mantener un peso saludable. Realizar ejercicio permite incorporar movimiento a la rutina y complementar los beneficios de una alimentación equilibrada.

No obstante, es importante elegir actividades acordes con las condiciones y capacidades de cada persona, así como procurar que el movimiento se convierta en un hábito constante.

Por otra parte, el consumo de agua simple es indispensable dentro de una rutina saludable. Preferir agua natural durante el día ayuda a mantener una hidratación adecuada y permite evitar que las bebidas azucaradas desplacen su consumo.

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Incorporar frutas, verduras, cereales y proteínas a la alimentación diaria, además de realizar actividad física y beber agua simple, ayuda a mantener un peso saludable y prevenir problemas asociados con una dieta desequilibrada

Hábitos que puedes mantener durante toda la temporada

Las recomendaciones de Nutrimss pueden aplicarse en cualquier época del año. Para evitar que los cambios de rutina afecten el bienestar, conviene mantener horarios regulares de alimentación, incluir los tres grupos de alimentos en el plato, realizar actividad física y beber agua simple.

El objetivo no consiste únicamente en bajar de peso, sino en adoptar prácticas que favorezcan la salud a largo plazo.

Mantener una alimentación variada, moverse diariamente y prestar atención a las necesidades del organismo son medidas que pueden ayudar a prevenir el aumento de peso y mejorar la calidad de vida.