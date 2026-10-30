Cosmocolor sostiene que precio y experiencia respaldan contrato de la credencial del INE

(Foto: Cuartoscuro)

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Los contratos para expedir documentos de identidad en México y en el extranjero formaron parte del respaldo con el que el consorcio, encabezado por Cosmocolor, acreditó su capacidad para producir la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), informó la empresa.

La compañía destacó esos antecedentes al responder a los señalamientos sobre la contratación. Sostuvo que obtuvo el contrato sin irregularidades, mediante una licitación pública internacional abierta, y que su propuesta reunió el menor precio entre las ofertas técnicamente solventes y la mejor propuesta técnica.

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De acuerdo con su comunicado, la siguiente oferta que cumplió los requisitos técnicos fue 7.69% superior a la presentada por su consorcio. Cosmocolor citó el fallo del 10 de diciembre de 2025, integrado por 295 fojas, como referencia de los resultados del concurso LP-INE-033/2025.

Experiencia en documentos de seguridad

Con una trayectoria de 60 años en el sector, la empresa señaló que acreditó capacidad de producción y personalización mediante contratos celebrados tanto en el país como en el extranjero.

Los documentos expedidos en esos proyectos incorporaron características de seguridad iguales o superiores a las solicitadas por el INE, aseguró. Entre ellas mencionó tintas, hologramas, materiales y tarjetas inteligentes.

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La compañía también reportó certificaciones correspondientes a las normas 9001, 27001 y 14298, relacionadas con calidad, seguridad de la información y seguridad en los procesos de impresión. Según su postura, estas se han mantenido vigentes año con año desde 2017.

Cosmocolor subrayó que el procedimiento de contratación estuvo abierto a la participación de empresas y no se realizó mediante adjudicación directa ni invitación restringida.

Acerca de las modificaciones a las bases, la empresa explicó que se efectuaron mediante las juntas de aclaraciones, quedaron registradas en actas públicas y fueron aplicables a todos los participantes.

Indicó que el cumplimiento de los requisitos relativos a experiencia, ubicación de instalaciones y perfiles profesionales consta en los folios 1 al 2,629 de su propuesta, en poder del Instituto.

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Asimismo, afirmó que la única inconformidad formal presentada contra el procedimiento fue retirada por la empresa que la promovió. Para sustentar ese punto, hizo referencia al expediente INE/OIC/I/012/2025, con fecha del 18 de marzo de 2026.

En su respuesta, Cosmocolor negó que personas ajenas a la compañía hayan operado la obtención del contrato. También aclaró que la asistencia de un funcionario suyo a la reunión mencionada en las publicaciones ocurrió después del fallo.

Explicó que fue convocada para conocer a la consejera presidenta y a su equipo, con quienes no tenía trato previo, y que la consejera presidenta no acudió al encuentro.

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La empresa informó que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar la contratación para esclarecer los señalamientos. Ofreció poner a disposición de las autoridades la documentación completa para revisar las propuestas, las evaluaciones y las condiciones de adjudicación.