Iniciativa de Ley de Rentas en CDMX: los cambios que podrían impactar a quienes alquilan vivienda

Guardar

La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, abrió un debate sobre las condiciones para rentar una vivienda en la capital del país y sus posibles consecuencias para estudiantes, trabajadores, familias y migrantes que necesitan un inmueble para vivir cerca de sus centros de trabajo o escuelas.

La propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca establecer nuevas reglas para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos. Entre los principales cambios se encuentran límites a los precios de arrendamiento, obligaciones para formalizar y registrar los contratos, medidas contra la discriminación y la creación de mecanismos de asesoría gratuita para quienes participan en este tipo de acuerdos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, especialistas del sector inmobiliario y representantes de la oposición han expresado preocupación por los efectos que podrían tener las nuevas disposiciones sobre la disponibilidad de viviendas en alquiler. Entre sus principales advertencias se encuentra la posibilidad de que algunos propietarios decidan retirar sus inmuebles del mercado ante las obligaciones y sanciones contempladas en la iniciativa.

El proyecto continúa pendiente de dictaminación y eventual votación en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que sus disposiciones todavía no deben considerarse reglas vigentes.

¿Qué propone la iniciativa de Ley de Rentas en CDMX?

La iniciativa fue publicada el 14 de octubre de 2026 y turnada el 20 de octubre a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.

PUBLICIDAD

El proyecto plantea modificar las condiciones bajo las cuales se celebran los contratos de arrendamiento en la capital, con medidas dirigidas a regular los precios, establecer obligaciones para las partes y ofrecer herramientas para atender posibles conflictos.

Entre los puntos principales de la propuesta destacan:

Límites a las rentas: establecer restricciones a los incrementos en el precio de los alquileres.

Garantías y cobros: regular aspectos relacionados con las condiciones económicas exigidas para rentar un inmueble.

No discriminación: incorporar medidas para evitar prácticas discriminatorias en el acceso a una vivienda.

Asesoría gratuita: crear una Defensoría Gratuita en la Procuraduría Social (Prosoc) para atender a quienes requieran orientación.

Registro digital de contratos: establecer el registro de los acuerdos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

La propuesta busca establecer un marco de reglas para las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. No obstante, algunos de sus mecanismos han generado cuestionamientos por la manera en que podrían modificar las decisiones de quienes ofrecen viviendas en alquiler.

¿Por qué los inquilinos podrían verse afectados?

Uno de los principales argumentos de los críticos de la iniciativa es que las nuevas obligaciones para los propietarios podrían desincentivar el arrendamiento de departamentos, casas y habitaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las advertencias expuestas por especialistas del sector inmobiliario, una reducción en el número de inmuebles disponibles podría dificultar la búsqueda de vivienda, particularmente para quienes necesitan permanecer cerca de sus centros de trabajo o instituciones educativas.

En una ciudad con una elevada demanda de alojamiento, una menor oferta podría incrementar la competencia entre quienes buscan rentar. Bajo ese escenario, estudiantes, trabajadores y familias tendrían menos alternativas para encontrar una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades económicas.

Otra consecuencia señalada es que algunas personas podrían verse obligadas a buscar alojamiento en las zonas periféricas de la capital, donde encuentren opciones disponibles. Esto implicaría considerar gastos adicionales de transporte y dedicar más tiempo a los traslados cotidianos.

PUBLICIDAD

Los especialistas advierten que estos desplazamientos podrían afectar la calidad de vida y reducir el tiempo disponible para actividades laborales, familiares y personales. Sin embargo, se trata de escenarios planteados por los críticos del proyecto, no de consecuencias confirmadas de una ley que todavía se encuentra en proceso legislativo.

Abogado cuestiona el límite al precio de las rentas

José Luis Matabuena, abogado constitucionalista, cuestionó la disposición que busca limitar el precio de los alquileres incluso cuando una vivienda cambie de inquilino.

El especialista consideró que la regulación planteada podría interferir en los acuerdos entre propietarios y arrendatarios, al establecer condiciones sobre el precio que se puede cobrar por un inmueble cuando termina un contrato y comienza otro.

PUBLICIDAD

“Es absurdo que la autoridad pretenda que cuando un inquilino deje la vivienda, se tope la renta en el mismo costo para el próximo inquilino…El contrato es un acuerdo de voluntades entre partes. El gobierno no se puede meter en la propiedad privada en ese punto”, sostuvo.

Su postura se suma a las preocupaciones sobre el alcance de la regulación y sus posibles efectos en las decisiones de los propietarios que ofrecen viviendas en alquiler.

El debate se concentra en cómo equilibrar la protección de las personas que necesitan rentar con las condiciones necesarias para mantener una oferta suficiente de inmuebles en el mercado capitalino.

PUBLICIDAD

PAN y PVEM adelantan su rechazo a la iniciativa

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México manifestaron que no respaldarán la propuesta en los términos en que fue presentada.

Andrés Atayde, coordinador de los legisladores panistas, reconoció que la iniciativa puede tener buenas intenciones, pero advirtió que su diseño podría provocar escasez de vivienda en alquiler, incrementos de precios e incertidumbre jurídica.

“Así como está planteada, sin modificaciones, el PAN tiene claro que votaría en contra. Presentaremos las reservas correspondientes para ver si podemos construir una iniciativa que sí ayude a tener mayor oferta de vivienda, y por lo tanto, varios precios”, indicó.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jesús Sesma, dirigente del PVEM en la capital, y los diputados de esa fuerza política también expresaron que no respaldarán el proyecto tal como está planteado.

El líder partidista señaló que es necesario revisar nueve artículos de la iniciativa y analizar la contrapropuesta de su bancada. El objetivo, explicó, es evitar que las nuevas reglas afecten la inversión inmobiliaria, frenen el desarrollo de la ciudad o generen incertidumbre tanto para quienes construyen viviendas como para quienes buscan alquilarlas.

La oposición sostiene que garantizar el derecho a la vivienda requiere políticas que permitan ampliar la disponibilidad de inmuebles, en lugar de imponer restricciones que, desde su perspectiva, podrían agravar la escasez.

PUBLICIDAD

¿Qué multas contempla la propuesta para propietarios e inquilinos?

Además de las nuevas obligaciones para formalizar los arrendamientos, la iniciativa plantea sanciones económicas para propietarios e inquilinos que incumplan determinadas disposiciones.

En el caso de los arrendadores, las multas propuestas son las siguientes:

De 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos por aplicar aumentos de renta superiores al límite establecido.

De 2 mil 932.75 a 5 mil 865.50 pesos por no entregar el contrato original.

De uno a tres meses de renta por incumplimientos relacionados con el registro del contrato o la entrega de su constancia.

Los inquilinos también podrían enfrentar sanciones si incurren en determinadas conductas. La iniciativa contempla multas de:

De 5 mil 865.50 a 11 mil 731 pesos por utilizar el inmueble con fines no habitacionales sin autorización expresa.

De 5 mil 865.50 a 23 mil 462 pesos por realizar modificaciones en la vivienda sin autorización.

Estas cantidades forman parte de las sanciones contempladas en el proyecto y están sujetas al avance legislativo de la iniciativa.

¿Cuándo se aprobará la Ley de Rentas en CDMX?

Hasta el 29 de octubre de 2026, la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles permanece pendiente de dictaminación en el Congreso de la Ciudad de México.

Después de su publicación el 14 de octubre, el proyecto fue turnado el día 20 de ese mes a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia, encargadas de analizar su contenido.

Por ahora, no se ha concretado su aprobación en el pleno, por lo que las disposiciones propuestas, incluidos los límites a las rentas, el registro digital de contratos y las multas, no deben confundirse con obligaciones ya vigentes.

El debate legislativo deberá definir si el proyecto se aprueba en sus términos originales, si recibe modificaciones o si se incorporan propuestas alternativas.

Para quienes buscan rentar una casa, un departamento o una habitación en la capital, el resultado será relevante por los cambios que podría introducir en las condiciones de los contratos y en las obligaciones de propietarios e inquilinos.

Mientras continúa el proceso, uno de los principales puntos de discusión será cómo garantizar el acceso a una vivienda asequible sin generar condiciones que, según advierten los críticos, puedan reducir las opciones disponibles para quienes necesitan alquilar un inmueble en la Ciudad de México.