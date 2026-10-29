México

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de octubre en Ciudad de México

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 29 de octubre en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 23.9 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 12.9 grados, mientras que la nubosidad del 57%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

¿Cómo es el clima en la capital mexicana?

La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Ciudad de México tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la Capital del paísrondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran lloviznas.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro se elevó hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados sucedida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuauhtémoc Cárdenas: el político que cambió el rostro a los espacios deportivos en la CDMX

El fundador del PRD y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal falleció a los 92 años la noche del miércoles 28 de octubre

Cuauhtémoc Cárdenas: el político que cambió el rostro a los espacios deportivos en la CDMX

Cinco señales de que tu gato está sufriendo estrés y ansiedad al quedarse solo

Detectarlas a tiempo permite ajustar el ambiente del hogar y buscar orientación veterinaria si el problema se mantiene

Cinco señales de que tu gato está sufriendo estrés y ansiedad al quedarse solo

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

Las autoridades interceptaron un camión procedente de California con veinte kilos de droga tras un intercambio por más de 300 mil dólares

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

El cielo de San Agustín Ohtenco se llenará de globos monumentales y faroles elaborados a mano durante una de las tradiciones de Día de Muertos menos conocidas de la Ciudad de México

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

La producción de HBO Max confronta los señalamientos contra el único sobreviviente del ataque, el reclamo de las hijas del cantante y los archivos que nunca se integraron al expediente

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

ENTRETENIMIENTO

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

Ofrenda de Día de Muertos inspirada en la tradición oral del valle de Teotihuacan llega al Museo del Templo Mayor

Alejandro Sanz manda mensaje desde México tras el accidente de trenes en España

DEPORTES

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar