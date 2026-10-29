México

Tijuana: la previsión meteorológica para este 29 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este jueves 29 de octubreen Tijuana.

En Tijuana se espera una temperatura máxima de 22.8 grados centígrados y una mínima de 15.9 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 50% en el transcurso del día y del 92% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 4.

El pronóstico del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre Vientos de Santa Ana, el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracterizan por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

PUBLICIDAD

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este 29 de octubre en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 29 de octubre en Santiago Ixcuintla

¿Cómo estará el clima en Acapulco de Juárez este 29 de octubre?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Acapulco de Juárez este 29 de octubre?

Cancún: la predicción del tiempo para este 29 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Cancún: la predicción del tiempo para este 29 de octubre

Predicción del estado del tiempo en Mazatlán para este jueves 29 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del estado del tiempo en Mazatlán para este jueves 29 de octubre

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

ENTRETENIMIENTO

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

Ofrenda de Día de Muertos inspirada en la tradición oral del valle de Teotihuacan llega al Museo del Templo Mayor

Alejandro Sanz manda mensaje desde México tras el accidente de trenes en España

DEPORTES

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar