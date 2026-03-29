Revelan existencia de peritaje inédito sobre la investigación del crimen de Valentín Elizalde

(Zurisaddai González/Infobae)

Un peritaje alterno a las investigaciones oficiales sobre el asesinato del cantante Valentín Elizalde permanece bajo resguardo en espera de que las hijas del intérprete soliciten su integración al caso, todavía en curso. A casi dos décadas del asesinato del llamado “Gallo de Oro”, sus hermanos, Francisco Joel y “El Flaco” Elizalde, indicaron que el informe técnico fue localizado por su madre, Camila Valencia.

¿Qué señala el peritaje?

En entrevista con el programa Ventaneando, Francisco Joel y “El Flaco” Elizalde destacaron que el contenido del informe solo es conocido por su entorno familiar. Asimismo, que la decisión de solicitar su integración a la investigación recae únicamente en sus sobrinas, Valentina, Valeria y Gabriela.

Por ello, aunque expusieron el tema públicamente, no divulgarían información sobre el reporte técnico.

Ajuste de cuentas, principal línea de investigación

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, el caso se mantiene en proceso, aunque con una línea de investigación principal que conecta a Los Zetas, grupo criminal asentado en Reynosa, Tamaulipas.

Sin embargo, de acuerdo con “El Flaco” Elizalde, el móvil del asesinato no sería un ajuste de cuentas del cártel, sino un crimen pasional.

El hermano de Valentín Elizalde, Francisco Elizalde, ha dado una nueva pista de por qué habrían matado al intérprete de "A mis enemigos". (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

Exmiembro de Los Zetas adjudica crimen al cártel

La existencia del informe técnico se da a conocer tres meses después de que un presunto exmiembro de Los Zetas adjudicara a la organización delictiva el asesinato de “El Gallo de Oro”. En diálogo con el youtuber GAFE432, el sujeto dijo haber sido escolta de Raúl Hernández Barrón, alias “El Hummer”, exmilitar y uno de los fundadores de Los Zetas.

Su testimonio se alinea con la línea de investigación que establece que Elizalde fue ejecutado por interpretar el corrido “A mis enemigos”, considerado por el cártel como una arenga del grupo criminal liderado, en ese entonces, por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un ex escolta de Los Zetas, con el rostro cubierto, comparte su testimonio sobre el asesinato de Valentín Elizalde en una entrevista de podcast. (Captura de pantalla: YouTube)

“No entendió, no hizo lo que se le pidió... se mandó la orden a la operativa para que lo cazaran”, indicó el supuesto escolta. Esa noche, indicó, “El Gallo de Oro” interpretó la canción tres veces.

“El comandante se dio cuenta de que él venía para acá. Él sabía que Valentín Elizalde le hacía apología a la gente de Sinaloa y aun así habló con el representante y le dijo: “Me gusta su música, sé que el vato anda allá. Nomás que no cante la canción que nos dedicó”. Y el vato se la aventó tres veces... Pues fue una ofensa directa para el señor y una ofensa directa para el cártel. Y un mensaje directo de la gente de Sinaloa. No entendió, no hizo lo que se le pidió. Y pues aquel hombre no le tentaba el corazón para darle piso a nadie".

El 25 de noviembre de 2006, tras concluir su presentación en un palenque de Reynosa, Valentín Elizalde y parte de su equipo fueron emboscados en calles de la ciudad. La unidad recibió más de 70 impactos de bala.

Además del cantante, también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Vallesteros. Fausto Elizalde, primo del intérprete, sobrevivió a la emboscada.

Durante años, miembros de la familia señalaron a “Tano” Elizalde de estar implicado en la planeación del ataque, aunque él ha negado dichas acusaciones y se sometió a un polígrafo para intentar limpiar su nombre.

"El Hummer" fue sentenciado a 35 años de prisión por una corte de EEUU. REUTERS/Felipe León (MÉXICO)

“El Hummer” y su rol clave en la investigación

Raúl Hernández Barrón, “El Hummer”, es otra pieza clave en la investigación. Versiones extraoficiales indican que él ordenó el crimen de Valentín Elizalde. No obstante, ha quedado al margen de las investigaciones.

En junio de 2025, Hernández Barrón se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana destinadas a EEUU, una corte federal del distrito de Columbia le impuso una pena de 35 años en una prisión de alta seguridad.