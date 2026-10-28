México

Altar de Día de Muertos provoca pleito entre Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP: “Métetelo por donde te quepa”

Un homenaje al padre de la hija de la actriz desató reclamos, insultos y acusaciones entre las participantes, quienes protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos del reality

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La convivencia en La Granja VIP volvió a encenderse con un enfrentamiento entre Niurka Marcos e Ivonne Montero que comenzó por un altar de Día de Muertos y terminó con fuertes reclamos personales. El conflicto surgió después de que la vedette tocara una vela que formaba parte del homenaje que la actriz había preparado para el padre de su hija, una situación que provocó el enojo de Ivonne.

La discusión escaló rápidamente cuando Montero le reclamó a su compañera por intervenir en un espacio que consideraba especial. Niurka, por su parte, intentó responder a los señalamientos, pero ambas terminaron intercambiando descalificaciones frente a otros participantes del programa.

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“Es una cuestión de respeto, sobre todo por algo tan especial”, expresó Ivonne, quien dejó claro que no quería que la cubana volviera a tocar sus pertenencias y mucho menos el altar. La tensión aumentó cuando la actriz cuestionó las intenciones de su compañera y lanzó insultos que dejaron al descubierto el deterioro de su relación dentro del reality.

¿Por qué se pelearon Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP?

Niurka
En más de tres años y con cerca de 85 participantes, ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada "mujer escándalo". (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con lo que se dijo durante el enfrentamiento, Ivonne había colocado un altar para recordar al padre de su hija. La actriz se molestó al descubrir que Niurka había apagado una vela que formaba parte del homenaje, pues consideró que su compañera no tenía por qué intervenir en un espacio tan personal.

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“¿Qué tiene que venir a tocar mis cosas?”, reclamó Montero, quien también cuestionó que la vedette hubiera manipulado el objeto cuando ella ya estaba descansando. Durante la discusión, insistió en que el problema no dependía de si la vela era real o artificial, sino del respeto hacia las pertenencias y los recuerdos de los demás.

“Sea una vela de verdad o de mentira, no tienes por qué tocar mis cosas”, sentenció Ivonne. Después, elevó el tono de sus reclamos y le advirtió a Niurka: “Te prohíbo, te prohíbo terminantemente que vengas a tocar aquí y mucho menos este espacio”. La actriz dejó claro que esperaba que su compañera respetara sus límites.

“Métetelo por donde te quepa”: los insultos que encendieron la discusión

La actriz señaló que Niurka se encuentra "enganchada"
La actriz señaló que Niurka se encuentra "enganchada" en el pasado. (Captura de pantalla )

La pelea subió de intensidad cuando Ivonne acusó a Niurka de tener “energías tan oscuras y negativas”. En medio de los reclamos, la actriz lanzó una de las frases más fuertes del enfrentamiento: “Métetelo por donde te quepa, estúpida” al ver que Niurka le mostraba el dedo medio de la mano.

Niurka respondió llamándola “mustia” y cuestionó su comportamiento después de que, según ella, Ivonne había dicho que se encontraba recuperada y posteriormente se había sentido mal durante la gala. Montero rechazó los señalamientos y aclaró que seguía enferma del estómago y bajo medicación.

“Para que te enteres, yo sigo mal del estómago”, respondió la actriz, quien también le reclamó a su compañera que su estado de salud no era asunto suyo. Sin embargo, Niurka insistió en sus comentarios y ambas continuaron intercambiando descalificaciones.

El cruce evidenció que el conflicto ya no se limitaba al altar, pues las dos comenzaron a sacar a relucir otros desacuerdos relacionados con su convivencia en la granja. La discusión también incluyó reclamos por el respeto a las pertenencias personales, un tema que terminaría siendo central en la explicación que Niurka dio más tarde.

Niurka explica por qué apagó la vela del altar de Ivonne

Después del enfrentamiento, Niurka habló con otros participantes de La Granja VIP para explicar su versión de lo ocurrido. Según relató, el perro, Tlacoyo estaba durmiendo con ella y se sintió atraído por la luz de la vela artificial que Ivonne había colocado en su altar.

La vedette aseguró que apagó la vela porque ya era medianoche y que únicamente retiró el objeto, pues consideraba que se trataba de una luz falsa que no transmitía energía. También sostuvo que Montero había exagerado la situación y que la discusión se había convertido en un problema mucho mayor de lo que, desde su perspectiva, debía ser.

Durante esa conversación, Niurka recordó otros desacuerdos entre ambas relacionados con sus pertenencias y afirmó que había utilizado el episodio para reclamarle a Ivonne que también respetara las cosas ajenas. Su explicación, sin embargo, no eliminó la molestia de la actriz, quien había dejado claro que el altar tenía un significado personal.

El enfrentamiento dejó una nueva tensión en la convivencia del reality, donde las diferencias entre las participantes terminaron mezclándose con asuntos familiares y personales. Por ahora, la discusión por la vela se convirtió en el detonante de un intercambio de insultos que puso a Niurka Marcos e Ivonne Montero frente a frente en La Granja VIP.

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