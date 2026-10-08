Nuevo acueducto en Guadalajara: la iniciativa de Lemus llega al Congreso mientras inicia la rotación del servicio

El gobierno estatal propone reemplazar la infraestructura que termina en Las Pintas para mejorar el suministro metropolitano y reducir la extracción del lago, con una inversión anunciada de 18 mil millones de pesos

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó este jueves 8 de octubre de 2026 que su gobierno envió al Congreso del Estado la iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. Según el mandatario, la obra busca mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sin extraer más líquido del Lago de Chapala.

Lemus hizo el anuncio en redes sociales y en un mensaje en video del Gobierno de Jalisco. Señaló que ahora corresponde a las diputadas y los diputados locales analizar y, en su caso, aprobar la propuesta.

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¿Qué plantea el proyecto del acueducto sustituto?

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el gobernador, el acueducto sustituirá al sistema antiguo de Chapala, que termina en la presa Las Pintas. Lemus ha afirmado que la obra tardaría alrededor de dos años en construirse y que ya cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Entre los beneficios que atribuye al proyecto están:

Llevar agua de mejor calidad a la ZMG.

Reducir la extracción del Lago de Chapala.

Generar ahorros en energía eléctrica.

Financiamiento: modelo CMRO, sin deuda ni privatización, según Lemus

La iniciativa propone un esquema financiero CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación). Lemus indicó que la Federación lo utiliza desde el sexenio pasado para ejecutar proyectos multianuales.

El gobernador afirmó que el esquema:

No implica deuda.

No privatiza el servicio ni es una concesión.

Mantiene la rectoría del Estado sobre el agua potable.

No generará aumentos en las tarifas, porque los pagos por la obra y su operación los hará el Gobierno de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua.

Según Lemus, Jalisco invertirá 18 mil millones de pesos con recursos exclusivamente estatales en las obras del sistema del Lago de Chapala, que aporta el 65 por ciento del agua potable de la ZMG.

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Lo que Lemus pide a la Federación

Jalisco Governor Pablo Lemus attends the 5th Binational Convention of the American Society of Mexico (AmSoc) at the Camino Real Hotel in Mexico City, Mexico, September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El gobernador planteó que el gobierno federal y la Cámara de Diputados aprueben recursos para aprovechar al 100 por ciento el sistema de la presa El Zapotillo, que, según dijo, opera actualmente al 45 por ciento de su capacidad. Esa fuente aporta el otro 35 por ciento del agua de la metrópoli.

Lemus calculó que se requieren alrededor de 8 mil 500 millones de pesos federales para:

Concluir las obras de electrificación pendientes para el bombeo desde El Zapotillo.

Construir un segundo acueducto de la presa Calderón a la planta potabilizadora número 3, en San Gaspar.

Ampliar y modernizar esa planta (PP3).

Con esas obras, afirmó, la ciudad ganaría 2.5 metros cúbicos por segundo adicionales. Pidió también que Conagua avance en el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, con plantas de tratamiento y clausura de descargas irregulares.

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Sheinbaum: acuerdo en etapa final y precisión sobre la deuda

La discrepancia entre Lemus y Sheinbaum sobre la deuda del acueducto de Guadalajara revela la complejidad del acuerdo federal que está por cerrarse

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal y Jalisco están en la etapa final de un acuerdo para atender el problema del agua. Explicó que el convenio distribuirá responsabilidades entre ambas administraciones: el estado hará una parte de las acciones y la Federación otra.

En el mismo tema, la mandataria indicó que Jalisco pidió apoyo de la Secretaría de Hacienda para obtener autorizaciones, pues el esquema planteado contempla contratar deuda. Esa descripción difiere de la de Lemus, quien afirma que el modelo CMRO no implica deuda.

Lemus agradeció a la presidenta su disposición para trabajar con Jalisco y reconoció el cumplimiento de su palabra.

Rotación del servicio en la ZMG

El gobernador recordó que desde el miércoles 7 de octubre el SIAPA dejó de utilizar el agua del sistema antiguo de Chapala. Según Lemus, esto ya permitió comprobar que llega agua de mejor calidad a la planta potabilizadora número 1, en Miravalle.

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La decisión implica 30 por ciento menos de agua para la ciudad. Por ello, a partir del lunes iniciará un esquema de rotación del servicio con cortes de hasta dos o tres días por semana, que será informado a la población. El 6 de octubre, el gobernador había adelantado medidas de emergencia ante el aumento de reportes de agua turbia, entre ellas esa rotación durante los próximos seis meses.

Lemus pidió además el uso racional del agua en la zona metropolitana.

Antecedentes del proyecto

El nuevo acueducto no es un planteamiento reciente. Hace unos meses, Lemus informó de un acuerdo con Sheinbaum para impulsar dos obras: el acueducto Chapala-Guadalajara y la ampliación de la planta potabilizadora número 1, con una inversión inicial estimada en unos 10 mil millones de pesos para el acueducto. En marzo, el gobernador hablaba de una inversión cercana a 15 mil millones de pesos y de esquemas con apoyo federal e incluso una asociación público-privada.

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Las cifras han variado entre anuncios. La propuesta actual habla de 18 mil millones de pesos de recursos estatales.

¿Qué sigue?

La iniciativa deberá turnarse a comisiones del Congreso de Jalisco para su análisis y discusión antes de llegar al pleno. Lemus pidió a las y los legisladores analizarla “con mucha responsabilidad”. Quedan por definirse los detalles del convenio con la Federación y la forma en que se financiará la obra.