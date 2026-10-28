México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,79 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,3% respecto al precio de cierre previo de 20,73 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del -1,04% y en términos interanuales, ha experimentado una caída del -1,63%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día de incremento continuo. La volatilidad actual de 8,96% supera la volatilidad de referencia de 6,23%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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