Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,79 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,3% respecto al precio de cierre previo de 20,73 pesos mexicanos. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un descenso del -1,04% y en términos interanuales, ha experimentado una caída del -1,63%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día de incremento continuo. La volatilidad actual de 8,96% supera la volatilidad de referencia de 6,23%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.
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