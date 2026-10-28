México

Ángela Aguilar es nominada a los Premios CD Records 2026 pese a no lanzar música nueva este año

Internautas cuestionan la nominación de la cantante por su baja actividad pública reciente

Ángela Aguilar fue nombrada por la revista Glamour México como Mujer del Año por sus aportaciones al género regional mexicano.
Internautas cuestionan la nominación de la cantante por su baja actividad pública reciente. (angela_aguilar_ / Instagram)
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Ángela Aguilar vuelve al centro de la polémica digital tras su nominación en los Premios CD Records 2026, donde también figuran su padre Pepe Aguilar y Christian Nodal. Usuarios en redes sociales cuestionan el reconocimiento y la acusan de “comprar” galardones pese a su bajo perfil público reciente.

Los Premios CD Records confirmaron a través de su cuenta oficial de Instagram la lista de nominados para su edición 2026. El comunicado felicita a Ángela Aguilar por su nominación en la categoría Mejor Artista / Mariachi del Año.

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El mensaje detalla el mecanismo de participación: “La votación está abierta al público y cuenta con el respaldo del Comité Profesional de Votación de Premios CD Records, integrado por destacados profesionales de la industria musical, entre ellos productores, compositores, músicos, arreglistas, ingenieros y especialistas con experiencia en importantes organizaciones de la música latina a nivel internacional”.

Ángela Aguilar
La cantante enfrenta una nueva ola de críticas en redes sociales tras conocerse su nominación, en una competencia donde también participan su suegro y su prima.(Facebook Premios CD Records)

Los Premios CD Records reconocen la trayectoria de artistas del género regional mexicano y latinoamericano a través de más de 60 categorías. El formato combina el voto del público general con la evaluación del comité profesional mencionado en el comunicado oficial.

La gala de premiación se realizará el próximo 2 de diciembre de 2026 en el Hard Rock de Guadalajara. El cierre de registros y nominaciones quedó fijado para este 30 de octubre, mientras que el periodo de votación abierto al público transcurre del 2 al 16 de noviembre de 2026.

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En esta edición también aparecen nominados Santa Fe Klan, Grupo Bryndis, Los Yonics, Los Rojos, Shakira y Bad Bunny, entre otros artistas de géneros diversos dentro de la música latina.

Majo Aguilar
La cantante compite con su prima Majo Aguilar en la categoría Mejor Artista / Mariachi del Año, mientras usuarios la acusan de comprar el reconocimiento en redes sociales. (Facebook Premios CD Records)

Majo Aguilar compite contra su prima en la misma categoría

La nominación de Ángela Aguilar no está exenta de competencia familiar. Su prima Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., fue nominada en la misma categoría de Mejor Artista / Mariachi del Año, por lo que ambas se disputan el galardón.

Por otro lado, Christian Nodal recibió nominación en dos rubros: Mejor Canción de Mariachi y Artista o Mariachi del Año. En esta última categoría compite directamente con su suegro, Pepe Aguilar, quien además cuenta con una nominación adicional en Mejor Álbum de Mariachi.

El cruce de nominaciones entre Nodal y su suegro se suma al entramado familiar que domina varias de las categorías de mariachi en esta edición de los premios.

Christian Nodal
La votación del público y el Comité Profesional de Premios CD Records definirán a los ganadores entre el 2 y el 16 de noviembre. (Facebook Premios CR Records)

Usuarios en redes sociales señalan a la cantante de “comprar” reconocimientos

La nominación de Ángela Aguilar generó una ola de comentarios críticos en redes sociales. “Ella ya casi no canta. ¿Cómo es que gana premios?”, escribió un usuario. Otro señaló: “El chiste se cuenta solo”.

Las críticas apuntan a la inactividad reciente de la cantante: “Tiene un año que no trabaja y le dan premios?”, cuestionó otra persona. También circularon comentarios como “los bots no votan” y “y sigue comprando premios”.

Otros usuarios cuestionaron directamente su presencia mediática: “No se presenta en ningún lado, ya ni fama tiene ¿y la nominan?” y “insisten en meterla a todos lados”, se leen entre los comentarios recopilados en redes sociales.

La controversia se suma a un patrón recurrente de reacciones negativas hacia la cantante en plataformas digitales, donde cada nominación o reconocimiento reciente ha sido recibido con cuestionamientos similares por parte de sectores de usuarios.

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