CCH Sur denuncia intento de toma de un salón en medio de protestas por presunto acoso sexual

El CCH Sur informó que hubo un intento de toma por la fuerza de un salón de clases del edificio V ( CCH SUR/FB)

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La Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció un intento de toma por la fuerza de un salón de clases del edificio V, en un contexto de protestas estudiantiles para exigir acciones contra presuntos casos de acoso sexual y hostigamiento dentro del plantel.

En el boletín fechado el 27 de octubre de 2026, las autoridades del CCH Sur señalaron que un grupo de estudiantes intentó ocupar por la fuerza un aula destinada a las actividades académicas de más de mil alumnos inscritos en 18 asignaturas.

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Ante estos hechos, la dirección llamó a la comunidad estudiantil a privilegiar el diálogo como vía para alcanzar acuerdos y evitar acciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades escolares.

“La función sustantiva del Colegio es brindar educación y garantizar el derecho de sus estudiantes a recibirla”, expuso la institución en el comunicado, en el que también pidió evitar la violencia y respetar la normatividad universitaria.

Protestas en CCH Sur por denuncias de acoso sexual

CCH Sur manifestación CDMX 23 de octubre (especial)

El incidente se registra después de que estudiantes del plantel realizaron protestas para exigir la destitución de un profesor acusado de presunto acoso sexual contra una alumna de quinto semestre, así como la separación de otros docentes señalados por presuntas conductas de hostigamiento.

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Las movilizaciones han colocado en el centro de la discusión la atención que las autoridades universitarias brindan a las denuncias de violencia de género, además de las medidas que deben adoptarse para garantizar la seguridad de las alumnas y el respeto a sus derechos dentro de las instalaciones educativas.

En este escenario, la comunidad estudiantil mantiene la exigencia de que las autoridades atiendan los casos denunciados y ofrezcan respuestas sobre los procedimientos institucionales para investigar las conductas señaladas.

El plantel también informó que exhorta a respetar la normatividad universitaria en beneficio de toda la comunidad, por encima de intereses particulares o de grupo.

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El pronunciamiento no detalló posibles sanciones ni precisó si se iniciaron procedimientos contra quienes participaron en el intento de ocupación.

Denuncias contra docentes y exigencias estudiantiles

Manifestación 23 de octubre CCH Sur UNAM (especial)

El conflicto se intensificó a principios de octubre, luego de que se hizo pública la denuncia de una estudiante de quinto semestre contra un profesor de Física.

De acuerdo con el testimonio difundido por la madre de la joven, el docente le habría ofrecido comprarle unas botas largas por su cumpleaños y realizado un comentario sobre su apariencia que la estudiante consideró inapropiado. La familia también señaló presuntos acercamientos físicos que le provocaron incomodidad.

El caso provocó movilizaciones, asambleas y exigencias para que las autoridades universitarias investigaran los señalamientos y adoptaran medidas de protección. Las demandas se extendieron a otros docentes acusados de presunto hostigamiento y a la necesidad de establecer mecanismos eficaces para atender las denuncias de violencia de género.

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El 8 de octubre, la Dirección General del CCH informó que el profesor señalado había sido separado temporalmente del plantel como medida de protección para evitar el contacto con la alumna mientras avanzaba el procedimiento administrativo.

Posteriormente, el 22 de octubre, la dirección del CCH Sur comunicó que el docente ya no formaba parte de la comunidad universitaria.

Sin embargo, las inconformidades estudiantiles también incluyen otros señalamientos y reclamos sobre la atención institucional a los casos de violencia de género. Durante las movilizaciones, alumnos solicitaron respuestas concretas y medidas preventivas para proteger a quienes denuncian, además de seguimiento a los procedimientos correspondientes.

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Dirección del CCH Sur llama al diálogo

El reto para las autoridades universitarias es atender las exigencias relacionadas con las denuncias de acoso y hostigamiento, garantizar el acompañamiento a las posibles víctimas y transparentar los avances de las investigaciones, sin vulnerar la privacidad ni el debido proceso.

Al mismo tiempo, la dirección pidió evitar la violencia y privilegiar los mecanismos institucionales para construir acuerdos.