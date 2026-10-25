México

Cuenta falsa de Guadalupe Taddei en redes desata alertas de desinformación en plena polémica por contratos del INE

Una cuenta falsa de Guadalupe Taddei en X difundió un mensaje atribuido a la presidenta del INE; usuarios alertaron que es un perfil trol

Guadalupe Taddei indicó que está a la espera de la resolución del TEPJF. | INE
El usuario, creado el sábado 24 de octubre y con insignia azul, aseguró sin pruebas que el Ejecutivo interviene en postulaciones previstas entre 2027 y 2030 y presentó errores ortográficos en su único texto. INE
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Una cuenta falsa de Guadalupe Taddei en X difundió un mensaje atribuido a la presidenta del INE y provocó alertas entre usuarios de la red. El perfil apareció el sábado 24 de octubre, en medio de la crisis por los contratos del instituto con Cajas Graf.

¿Qué publicó la cuenta apócrifa?

El perfil falso, que simulaba ser el de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se difundió un día después de que circularan videos que vinculan a su hijo con un proveedor con contratos por más de 245 millones de pesos
El perfil falso, que simulaba ser el de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se difundió un día después de que circularan videos que vinculan a su hijo con un proveedor con contratos por más de 245 millones de pesos

El perfil, con insignia azul de verificación, tenía el nombre mal escrito (“GuadaLupe Tadei”) y una sola publicación. En ella, quien la operaba afirmaba que el INE sufre presión del Ejecutivo y de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a las candidaturas de 2027 a 2030. El texto también incluía faltas de ortografía.

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Las reacciones en X

En redes, usuarios señalaron la falsedad del perfil:

  • @ouro_boro_13 (Ouroboro): una usuaria o usuario aseguró que es una cuenta troll que se unió en agosto, cambió dos veces su nombre de usuario y fue verificada recientemente.
  • @pugrito (René HC): advirtió que Taddei no tiene cuenta oficial en X.
  • @circochairo y @RocioBuenAbad1: el primero preguntó si era parodia y la segunda respondió que era una cuenta falsa.
  • @SinarSuarezS: llamó a no difundir noticias falsas.

Taddei y las redes: un antecedente

Elección Judicial 01 - Junio - 2025
La institución electoral informó entonces que las comunicaciones de su consejera presidenta se emitirían únicamente desde sus canales oficiales, luego de detectar dos suplantaciones que reunieron miles de seguidores en línea. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

No es la primera suplantación. En 2023, el INE aclaró que la presidenta no tenía cuentas personales en redes sociales y que sus mensajes se difundirían desde las cuentas del instituto. Entonces circularon dos perfiles falsos, uno con apellido mal escrito, que llegaron a sumar miles de seguidores.

El contexto: el caso Cajas Graf

La cuenta falsa surgió un día después de que se difundió un video de José Alfredo Hernández Casillas con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta. Hernández Casillas es apoderado de Cajas Graf, empresa con contratos del INE; Latinus reveló videos suyos con Taddei. Los contratos con el INE y el instituto electoral de Sonora, ambos bajo la presidencia de Taddei, superan los 245 millones de pesos.

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Las cifras varían según el medio. La indagatoria de la ASF apunta a contratos con Corporativo ZEG y Cajas Graf; solo en 2024, el proveedor concentró 198 millones de pesos.

¿Qué han respondido las partes?

  • Taddei: dijo que “la transparencia se demuestra”, anunció relevos en áreas ejecutivas y administrativas y señaló que no hablará del tema. Ante consejerías aseguró que no renunciará y calificó lo publicado en redes como ataques sin fundamento.
  • Sheinbaum: dijo que no debe haber “ninguna sombra de corrupción en el INE” y que renunciar es decisión personal de Taddei.
  • Monreal: afirmó que Morena no protegerá irregularidades y que la Cámara no puede pedir la renuncia.

Lo que no está comprobado

En el hilo, @pugrito calificó a Taddei como “novia o amante” de un proveedor. Ninguno de los reportes consultados acredita una relación sentimental; los medios hablan de cercanía y de vínculos familiares y sociales con el contratista. Se recomienda no replicar esa afirmación sin sustento.

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