El huracán Vance baja a categoría 1 y se localiza frente a costas de Michoacán y Guerrero

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Ciudad de México, 24 oct (EFE).- El ciclón Vance se debilitó a huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, y su centro se localiza frente a las costas de Michoacán y Guerrero, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán", apuntó el SMN en su reporte más reciente.

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El Meteorológico de México explicó que a las 15.00 horas (21.00 GMT), el meteoro se ubicaba a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero (sur), y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima (oeste).

Además, se desplaza hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

Según los pronósticos, Vance se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el 27 de octubre.

Ante estos datos, el SMN pronosticó lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero (suroeste), Michoacán (centro y costa), Colima y Jalisco (oeste y suroeste), así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Oaxaca.

Además, prevé vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

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Debido a ello las autoridades pidieron a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, en cada estado.

Vance se formó el pasado miércoles en el Pacífico, frente a las costas de Guerrero y, según su trayectoria prevista podría acercarse a costas mexicanas como tormenta tropical el 29 de octubre.

Guerrero ha registrado impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

Mientras que el 23 de septiembre de 2024 John ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones. EFE