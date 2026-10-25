Siguen las presiones para Taddei: hacen llamado a priorizar al INE por encima de su interés personal ante señalamientos de opacidad. (Foto: Cuartoscuro)

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Ya no solo son los partidos políticos los que cuestionan el papel de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la polémica desatada por un presunto conflicto de interés con proveedores. Este sábado, el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) suma su exigencia para que la consejera presidenta anteponga el interés del órgano electoral por encima del propio ante los señalamientos de opacidad que enfrenta.

En un comunicado difundido este 24 de octubre, el organismo advirtió que los cuestionamientos ya no provienen solo de la prensa, sino también de algunas consejerías electorales que han denunciado manejo opaco de recursos, ya que un día antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre las contrataciones del Instituto.

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También centró sus señalamientos sobre la división que se presenta en el Consejo General del INE, donde entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de este año, OPINE documentó 58 votaciones divididas, con 20 proyectos rechazados, detectando dos bloques de votación desde la llegada de las últimas tres consejerías designadas.

OPINE documenta división en el Consejo del INE

Según el observatorio, el bloque que encabeza Taddei lo integran también Jorge Montaño, Arturo Manuel Chávez, Frida Gómez Puga, Norma Irene De la Cruz y Blanca Cruz García, con una coincidencia de entre el 88 y 100% en sus votaciones.

OPINE identifica un bloque minoritario integrado por otros cuatro consejeros con coincidencia interna de entre 54 y 84%, pero de solo entre 25 y 46% con la mayoría.

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También señala que Uuc-Kib Espadas es la pieza que más se mueve entre ambos bloques: vota con la mayoría entre el 61 y el 71% de las ocasiones y con la minoría entre el 45 y 52%. OPINE lo ubica formalmente en el bloque mayoritario, aunque precisa que es “el único de sus integrantes que se aparta de él con regularidad”.

El legislador mexicano Ricardo Monreal Ávila habló sobre los problemas que enfrenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Crédito: X/ @xevtfm

A partir de este patrón de votación, OPINE advierte que una renuncia de Taddei tendría consecuencias directas, debido a que el Consejo General quedaría con diez integrantes, y el observatorio recuerda que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) no contempla voto de calidad, por lo que, según su propio cálculo, cada vez que Espadas se apartara de la mayoría las votaciones podrían terminar en empate.

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El INE enfrenta dos escenarios ante escándalos de Taddei

OPINE explica que, ante una vacante, la LGIPE establece que las propias consejerías elijan una presidencia provisional de entre ellas, que según el patrón de votación que documenta el observatorio probablemente saldría del bloque mayoritario. Después, señala, la Cámara de Diputados tendría que convocar a un nuevo proceso para designar a la nueva presidencia.

Precisa que ninguna de las consejerías en funciones podría participar en ese proceso, conforme al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que considera que ello constituiría una reelección prohibida por la Constitución. Advierte que ese proceso “podría quedar pendiente durante todo el proceso electoral” de 2027, “como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.

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El organismo plantea un segundo escenario: que Taddei no renuncie. En ese caso, exige que tanto ella como el INE “impulsen el esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen”, así como de los que involucran a otras personas funcionarias del Instituto.

Piden a la presidenta dejar de ejercer facultades por cuenta propia

Piden a la presidenta dejar de ejercer facultades por cuenta propia. (Crédito: INE)

El observatorio demandó que la consejera presidenta “deje de ejercer por su cuenta las facultades que le otorgó el Congreso” en 2024 y las someta al Consejo General. Pidió además “recuperar la colegialidad en la toma de decisiones” y que no se interfiera con las investigaciones de la ASF ni de otras instancias.

“La Consejera Presidenta es la principal responsable de la crisis de confianza que hoy enfrenta el árbitro electoral”, acusó el observatorio, y añadió que “su responsabilidad política es innegable, independientemente de lo que determinen las investigaciones”.

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OPINE llamó a Taddei “a actuar con responsabilidad, a poner el interés de la institución por encima del propio y a trabajar de la mano con las consejerías electorales”. De darse una salida de la funcionaria, el observatorio pidió al Consejo General elegir, como mínimo, una presidencia provisional por unanimidad.

El organismo precisa que estos señalamientos se suman a otros ya documentados en su primer informe, y que ambos episodios profundizan “el debilitamiento institucional” sobre el que OPINE ha advertido previamente.

Recuerda, además, que tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el sistema de rendición de cuentas cambió de forma que, según su diagnóstico, ha generado rezago en el cumplimiento de estas obligaciones en varias instituciones, incluido el INE.

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