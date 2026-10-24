Xeriscape: la tendencia de jardinería que ahorra agua y no se ve fea

El xeriscape transforma jardines con menos riego, plantas adaptadas y diseños que conservan color, flores y textura. Esta técnica de jardinería reduce el consumo de agua al reorganizar el césped, mejorar el suelo y aplicar sistemas de riego localizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El xeriscape transforma jardines para reducir el riego sin renunciar a flores, color ni estructura. Esta técnica, creada en Estados Unidos en 1981 y extendida después a otros países, combina plantas adaptadas, suelo preparado, riego eficiente y zonas con distintas necesidades hídricas. Gana terreno ante las sequías y el aumento de la presión sobre el agua.

Un jardín xeriscape no consiste en cubrir el terreno con piedras y cactus. El objetivo es diseñar un espacio que aproveche la lluvia, limite la evaporación y mantenga vegetación ornamental con un consumo mucho menor que el de un jardín convencional.

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La xerojardinería permite crear espacios verdes atractivos con menos agua porque agrupa las plantas según sus necesidades, reduce el césped que no cumple una función concreta, mejora la capacidad del suelo para retener humedad y aplica riego localizado. El resultado depende del clima, las especies elegidas y el mantenimiento.

El xeriscape nació como respuesta a la escasez de agua

El término xeriscape surgió en 1981 en Colorado, cuando la compañía pública Denver Water impulsó un modelo de paisajismo que redujera la dependencia del riego en una región afectada por la presión sobre sus recursos hídricos.

La palabra combina el prefijo griego xeros, que significa seco, con una referencia al diseño del paisaje. Desde entonces, el concepto se difundió mediante programas públicos, jardines demostrativos y guías técnicas para hogares y municipios.

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La Associated Landscape Contractors of Colorado estableció siete principios para aplicar este sistema. La propuesta no plantea eliminar toda presencia vegetal, sino reorganizar el jardín de acuerdo con el agua disponible y las condiciones reales de cada terreno.

El Center for the Study of the Built Environment sostiene que el primer paso consiste en analizar las pendientes, las horas de sol, el tipo de suelo, el viento, las zonas de sombra y la vegetación existente. Con esa información, el diseño puede evitar riegos innecesarios desde el inicio.

El término xeriscape surgió en 1981 en Colorado, cuando la compañía pública Denver Water impulsó un modelo de paisajismo que redujera la dependencia del riego en una región afectada por la presión sobre sus recursos hídricos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La zonificación hídrica evita regar de más

Una de las bases del xeriscape es la hidrozonificación: las especies se agrupan según la cantidad de agua que necesitan. De este modo, los ejemplares más exigentes no obligan a regar en exceso a las plantas que toleran periodos secos.

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El sistema suele dividir el jardín en una zona de mayor uso junto a la vivienda, otra de demanda moderada y áreas de bajo consumo. Cada sector puede contar con un circuito de riego propio y con una selección vegetal coherente.

El Center for the Study of the Built Environment recomienda aprovechar las pendientes y la escorrentía para conducir el agua de lluvia hacia los sectores plantados. Los canales de piedra, las pequeñas elevaciones del terreno y los depósitos de captación pueden ayudar a retener ese recurso.

Esta planificación también permite decidir dónde conservar una superficie de césped. En lugar de ocupar todo el jardín, la hierba puede quedar limitada a sectores destinados al juego, la circulación o el descanso.

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El césped deja de ser el centro del jardín

Las guías de la Universidad Estatal de Utah advierten que el césped suele requerir más agua que otras plantas durante el verano. Por ese motivo, el xeriscape propone reducirlo o elegir variedades más resistentes cuando su presencia sea necesaria.

La sustitución no tiene por qué dejar un terreno vacío. Los cubresuelos, las aromáticas, las gramíneas de bajo consumo, los arbustos y las zonas con acolchado pueden ocupar parte del espacio que antes cubría una pradera uniforme.

La reducción del césped también disminuye tareas como la siega, la fertilización y el uso de maquinaria. El ahorro no se limita al agua: baja la necesidad de productos químicos y de tiempo destinado al mantenimiento continuo.

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La Southern Nevada Water Authority identificó la conversión de céspedes tradicionales en paisajes de bajo consumo como una de las alternativas más eficaces para moderar el uso residencial de agua. El cambio requiere diseño, pero puede tener efectos duraderos.

Una de las bases del xeriscape es la hidrozonificación: las especies se agrupan según la cantidad de agua que necesitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas resistentes a la sequía también aportan flores y color

La elección de especies es el rasgo más visible de un jardín xeriscape. Las plantas deben adaptarse al régimen de lluvias, a la exposición solar y al suelo del lugar, no solo responder a una moda ornamental.

La Royal Horticultural Society recomienda especies con hojas pequeñas, cerosas, plateadas o cubiertas de vello fino. Esas características ayudan a limitar la pérdida de agua y permiten que las plantas toleren mejor el sol intenso.

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Entre las opciones mencionadas por distintas guías figuran lavandas, agaves, juníperos, salvias, nepeta, Phlomis fruticosa y Hylotelephium spectabile. Cada una puede aportar formas, aromas y floraciones diferentes dentro de un diseño de bajo riego.

Las plantas autóctonas suelen ser una alternativa valiosa porque ya están adaptadas al clima local. Aun así, el criterio central del xeriscape es el comportamiento hídrico de cada especie y su ubicación adecuada dentro del jardín.

La selección no exige eliminar de inmediato todas las plantas existentes. Algunas guías aconsejan revisar qué ejemplares responden bien a una reducción gradual del riego y reemplazar solo aquellos que dependan de aportes excesivos de agua.

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El suelo y el acolchado sostienen el ahorro

Un jardín de bajo consumo no depende únicamente de las plantas. La estructura del suelo determina cuánto agua puede infiltrarse, cuánto tiempo permanece disponible para las raíces y qué cantidad se pierde por escorrentía o evaporación.

La Associated Landscape Contractors of Colorado aconseja evaluar la textura, el drenaje y el contenido de materia orgánica antes de plantar. El compost puede mejorar la retención de humedad y favorecer el desarrollo de raíces más profundas.

El acolchado, conocido como mulching, cubre el suelo alrededor de las plantas con corteza, compost, gravas o arenas. Esta capa limita la evaporación, reduce la aparición de hierbas no deseadas y protege el sustrato frente a la compactación.

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La Royal Horticultural Society recomienda aplicar acolchados orgánicos cuando el suelo ya tiene humedad. Su función no es hidratar el terreno seco, sino conservar el agua presente durante los meses más cálidos.

Las gravas y los áridos también pueden cumplir una función estética. Sus diferentes tamaños y colores permiten crear contrastes con el follaje, delimitar senderos y dar continuidad visual a las zonas sin césped.

La Royal Horticultural Society recomienda especies con hojas pequeñas, cerosas, plateadas o cubiertas de vello fino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego eficiente no significa abandonar las plantas

El xeriscape no elimina necesariamente el riego. Lo adapta a las necesidades de cada sector y busca que el agua llegue a las raíces sin perderse por evaporación o por aplicaciones excesivas.

El riego por goteo, las mangueras exudantes y los microaspersores dirigen el agua a zonas concretas. El Center for the Study of the Built Environment reserva los aspersores para el césped y recomienda evitar que el caudal supere la capacidad de absorción del suelo.

Los riegos profundos y espaciados ayudan a que las raíces busquen humedad en capas inferiores. En cambio, los aportes frecuentes y superficiales favorecen raíces débiles, situadas cerca de la superficie y más vulnerables a la sequía.

Las plantas recién instaladas necesitan un periodo de establecimiento con mayor atención. La Royal Horticultural Society señala que, una vez desarrollan un sistema radicular sólido, muchas especies tolerantes a la sequía pueden soportar periodos más largos con menos riego.

El ahorro puede alcanzar reducciones relevantes

Las estimaciones disponibles muestran que un jardín xeriscape puede reducir entre 30% y 50% el consumo de agua frente a un jardín tradicional. En determinadas condiciones, las reducciones pueden ser mayores si se aplica el sistema completo.

La especialista Silvia Burés, citada en material técnico sobre xerojardinería, indicó que un jardín diseñado con estos criterios puede utilizar aproximadamente 30% del agua que requiere uno convencional. La cifra depende de la superficie de césped, las especies y el sistema de riego.

National Geographic recogió un caso en Novato, California, donde las viviendas que cambiaron el césped por paisajes xeriscape llegaron a ahorrar unos 450 litros diarios. Ese tipo de conversión fue acompañado por incentivos vinculados a la factura de agua.

El beneficio económico también puede surgir de una menor necesidad de fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria. Las plantas adaptadas tienden a requerir intervenciones más moderadas que las especies exigentes en agua y nutrientes.

Guía para el diseño y mantenimiento de un jardín xeriscape. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jardín de bajo consumo también puede atraer biodiversidad

La belleza del xeriscape depende de la combinación entre color, altura, texturas y floraciones, no de la cantidad de agua que recibe el jardín. Las áreas de aromáticas, arbustos, tapizantes y flores pueden formar composiciones variadas durante gran parte del año.

La Royal Horticultural Society destaca que las borduras tolerantes a la sequía pueden atraer abejas, mariposas y otros polinizadores. Las salvias, nepeta y otras especies florales ofrecen néctar y refugio, a la vez que soportan condiciones de menor humedad.

La reducción del uso de productos fitosanitarios favorece también la presencia de insectos beneficiosos y organismos del suelo. El jardín gana diversidad vegetal y ecológica mientras disminuye su dependencia de insumos externos.

El xeriscape plantea, en definitiva, una jardinería ajustada al territorio. Un espacio verde puede conservar valor ornamental, ofrecer sombra y flores, atraer fauna y reducir el gasto de agua si cada elemento responde a una planificación coherente.