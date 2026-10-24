México

Ricardo Monreal se lanza contra Maru Campos por exponer a Sheinbaum: “Revelar charlas privadas es imprudente e insensato”

Lo dicho por la gobernadora de Chihuahua sobre la dirigente de Morena y la presidenta sigue generando reacciones entre el oficialismo

El diputado de Morena Ricardo Monreal consideró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue imprudente y insensata al revelar lo que habló con la presidenta, Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
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Este viernes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo una fuerte crítica a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras lo revelado contra la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, en la sede la Cámara de Diputados, el legislador zacatecano consideró que revelar charlas con jefes de Estado es una imprudencia e insensatez y eso, eventualmente, genera que se degrade la política.

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Ricardo Monreal se lanza contra Maru Campos

Desde el punto de vista de Monreal Ávila, no se deben hacer públicas las reuniones, sobre todo, cuando involucran a mandatarias o mandatarios, porque todo lo que se trata con ellos se debe mantener en resguardo y sigilo.

“He desempeñado muchas funciones, incluyendo la de gobernador, senador, diputado, y atendiendo a la esencia de la política, no acostumbro a publicitar reuniones privadas, sobre todo cuando involucran a jefes de Estado, porque todo lo que se trata con ellos son asuntos de Estado que, por la misma naturaleza de la función, deben mantenerse en resguardo y en sigilo.

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“Creo que por eso la política, o quienes la hacemos, cada vez está más degradada, por la falta de confianza, prudencia en ese tipo de circunstancias”, dijo el diputado morenista.

El diputado de Morena Ricardo Monreal criticó los dichos de Maru Campos. (Captura de pantalla)
El diputado de Morena Ricardo Monreal criticó los dichos de Maru Campos. (Captura de pantalla)

Fue un gran error de la gobernadora: Monreal

El legislador destacó que en su trayectoria como político –de 48 años– nunca ha revelado una conversación de Estado, ni siquiera cuando ha hablado con un gobernador o gobernadora, por lo que consideró que fue un error lo hecho por Campos Galván durante la entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

“Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy y no estaré nunca de acuerdo. Tengo 48 años en la vida pública y ni por equivocación develaría una conversación de Estado que haya tenido con algún presidente en el pasado, o presidenta, o secretario de Estado, o gobernador o gobernadora porque en política eso es imprudencia e insensatez. Y en asuntos públicos, más delicado es. Entonces, yo así pienso, y creo que fue un error de la gobernadora hacer pública una conversación que habría sostenido con la presidenta”, agregó.

Campos debe tener moderación y prudencia por el bien de Chihuahua

Asimismo, Ricardo Monreal recomendó que la gobernadora emanada del Partido Acción Nacional (PAN) tenga moderación y prudencia por el bien de Chihuahua. Entidad que renovará a su gobernadora en las elecciones intermedias de 2027.

“Entonces, a mí me parece que la gobernadora, en esta última etapa de su gobierno, debería actuar con moderación y prudencia por el bien de su estado. Para que entregue cuentas bien y para que su cierre de ejercicio sea adecuado y sea conforme a la ley. Yo le tengo respeto a ella, tengo una buena opinión, pero no me gustó este tipo de expresiones. Será porque soy un político clásico”, expresó.

Sale en defensa de la dirigente nacional de Morena

Ricardo Monreal salió en defensa de Ariadna Montiel, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la acusara de tener vínculos con el crimen organizado.

“No creo que tenga vínculo alguno con el crimen organizado”, aseguró el legislador de Morena.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Monreal describió a Montiel como una dirigente honesta, comprometida con su movimiento y con principios. Consideró excesiva la acusación de la gobernadora y sostuvo que, si existen pruebas, deben presentarse ante el Ministerio Público.

El legislador vinculó además las declaraciones de Campos con el escenario electoral de Chihuahua. Según Monreal, la gobernadora estaría preocupada por las encuestas y por las posibilidades de Morena de ganar la gubernatura en 2027.

Maru Campos contra Sheinbaum y Ariadna Montiel

El jueves y el viernes, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, concedió entrevistas en las que detalló la conversación sostenida con la mandataria federal. Abordó el caso de los agentes estadounidenses muertos tras un operativo para destruir un narcolaboratorio.

La dirigente de Morena Ariadna Montiel rechazó los señalamientos en su contra que hizo la panista Maru Campos. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente de Morena Ariadna Montiel rechazó los señalamientos en su contra que hizo la panista Maru Campos. Crédito: X/ @A_MontielR

También reveló que la dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel tiene presuntos nexos con el crimen organizado, lo que derivó en un deslinde de la exsecretaria de Estado, quien exigió a la panista que presente pruebas ante las autoridades competentes.

“Está vinculada con el crimen organizado (...) ella cambió su residencia al estado de Chihuahua, pasó varios años en Chihuahua, incluso aspiró en un momento a la gubernatura de Chihuahua y se habló mucho de eso”, reveló Campos Galván en una entrevista para Latinus.

El oficialismo va cerrando filas en torno a la presidenta y la dirigente nacional de Morena, en este caso, Ricardo Monreal llamó “imprudente” e “insensata” a Maru Campos por revelar lo que habló con Sheinbaum hace unas semanas.

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