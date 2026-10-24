Sube la temperatura política: PAN y Morena se suman a la nueva disputa entre Maru Campos y Ariadna Montiel

Sube la temperatura política: PAN y Morena se suman a la nueva disputa entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum. (Fotos: RS)

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, ha vuelto a destacar en el debate público, esta vez, además del caso CIA, resaltó la revelación del diálogo privado que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre, sumando los señalamientos en contra de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

La versión dada a conocer por la mandataria local la noche del pasado 22 de octubre, generó contestación por parte de la presidenta y de la líder del partido oficialista, a esta disputa se han sumado los partidos en los que militan las políticas, a través de sus posicionamientos donde muestran su respaldo.

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El PAN defiende a Maru Campos y pide respetar proceso de César Jáuregui

A través de un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua salió en defensa de la gobernadora, señalando que en el estado fronterizo se hace tangible la falta de liderazgos locales, por lo que se tuvo que pronunciar la dirigencia nacional ante los señalamientos en contra de Montiel Reyes.

Apuntó a que el Gobierno federal y Morena buscan emprender una “condena política contra la gobernadora”, ya que según su versión, “las acciones de seguridad y exigir que cualquier señalamiento se investigue conforme a la ley” no son acciones que se contrapongan, pese a que el discurso oficialista “busca presentarlo así”.

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Maru Campos se ve envuelta en una nueva polémica con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al blanquiazul le llevó seis días en pronunciarse por el caso de César Jáuregui, tras su detención el pasado 17 de octubre, sin justificarlo ni exigir su liberación como en otros casos de políticos del partido, detalló que corresponderá a las autoridades dar sustento a las acusaciones, “respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Señaló que ningún partido debe sustituir a los jueces, rechazó el “doble discurso” de los morenistas, quienes “reclaman” imparcialidad mientras anticipa conclusiones y exige “responsabilidades a sus adversarios mientras ofrece protección política a los propios”.

Instó a Morena a responder a los señalamientos “con claridad y pruebas”, ya que, dijo, “atacar al PAN no libera de rendir cuentas ni convierte en inocentes a los suyos”.

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Morena se lanza contra dichos de Maru Campos e inicia campaña en su contra

Luego de que la gobernadora de Chihuahua diera a conocer el tenso momento que vivió cuando se rencontró con la presidenta en el aeropuerto del estado, donde además acusó a Montiel Reyes de nexos con el crimen organizado, Morena publicó una imagen donde insta a las autoridades a iniciar una investigación por “abrirle la puerta a agentes extranjeros”.

La acusación hace referencia al operativo donde se llevó a cabo el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, por lo que el exfiscal César Jáuregui se encuentra privado de su libertad en el penal federal del Altiplano.

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Ariadna Montiel se posicionó por los señalamientos de nexos con el crimen organizado. Crédito: X / @sdpnoticias

A través de diversos posicionamientos fijaron postura a nivel partido y gobernadores, donde rechazaron “cualquier intento de descalificación personal que pretende sustituir el debate político por acusaciones sin pruebas”.

Acusan a la mandataria estatal de usar su cargo para lanzar los señalamientos en contra de la presidenta del partido, mismas que se dan “sin presentar las pruebas correspondientes ante las instancias competentes”.

Retomaron lo dicho por Sheinbaum en Palacio Nacional: “Le reiteré, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba”. Elogiaron la trayectoria política de Ariadna Montiel, quien ha ocupado diversos cargos públicos y “ha dedicado su vida pública a la defensa de las causas populares, al bienestar de los mexicanos y consolidación de la Cuarta Transformación”.

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Los comités ejecutivos estatales calificaron de “absurdas” las acusaciones de Maru Campos y reiteraron que la panista busca concentrar la atención pública en otros temas y dejar a un lado la explicación de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).