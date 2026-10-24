México

Volcadura de camión de la Guardia Nacional en carretera Mérida-Campeche deja 10 elementos lesionados

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y afectó la circulación vehicular

Un camión perteneciente a la Guardia Nacional volcó a un costado de la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura de Pomuch. En el sitio se observa el vehículo volcado fuera de la cinta asfáltica con daños visibles, elementos de la corporación atendiendo el percance. El suceso provocó el despliegue de cuerpos de auxilio e interrupciones en el tránsito vehicular.

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Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados luego de que el camión en el que viajaban volcara sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 55, cerca de la villa de Pomuch, en el estado de Campeche.

El accidente ocurrió cuando la unidad oficial, que transportaba a los uniformados hacia la capital del estado, presuntamente perdió el control, chocó contra el muro de contención y derribó una estructura de señalización vial antes de terminar volcada sobre la cinta asfáltica, con los neumáticos hacia arriba.

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El saldo preliminar reportado fue de al menos 10 integrantes de la corporación federal con diversas lesiones. Tras el percance, cuerpos de emergencia y paramédicos de municipios cercanos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados y determinar quiénes requerían traslado a un hospital.

¿Cómo ocurrió la volcadura del camión de la Guardia Nacional?

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo involucrado era un camión de carga pesada perteneciente a la Guardia Nacional, en el que viajaban elementos de la corporación con dirección a la capital campechana.

Durante el trayecto, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que se impactara contra el muro de contención lateral de la carretera.

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choque volcadura GN Campeche
Se registró un choque de un cambión de la GN en Campeche (especial)

La fuerza del choque también derribó una estructura de señalización vial tipo bandera, instalada a un costado de la vía para orientar a los automovilistas.

Después de estos impactos, el camión volcó y quedó atravesado sobre la superficie de rodamiento, con las ruedas hacia arriba. La posición en la que terminó el vehículo evidenció la magnitud del accidente y obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Las causas exactas del accidente no se han establecido de manera definitiva, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la volcadura.

Tampoco se cuenta con información sobre la identidad de los elementos lesionados ni sobre la gravedad específica de cada una de sus heridas.

Paramédicos atiendieron a los elementos lesionados

Tras recibir el reporte del accidente, paramédicos y cuerpos de emergencia de municipios cercanos se trasladaron al kilómetro 55 de la carretera federal para auxiliar a los integrantes de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 10 elementos presentaron diversas lesiones. Algunos de los afectados fueron considerados para su traslado a hospitales cercanos, donde podrían recibir atención de acuerdo con las necesidades médicas de cada uno.

La movilización de los servicios de emergencia se concentró en la zona donde quedó el camión volcado, mientras otros elementos de seguridad participaron en el resguardo del lugar.

Hasta el momento, no se ha precisado si entre los lesionados existen personas con heridas de gravedad ni se ha informado de manera confirmada sobre fallecimientos derivados del accidente.

Accidente afectó la circulación

choque volcadura GN Campeche
Se registró un choque de un cambión de la GN en Campeche (especial)

La volcadura también ocasionó afectaciones a la circulación vehicular en este tramo de la carretera federal Mérida-Campeche, debido a que la unidad quedó sobre la cinta asfáltica y fue necesario asegurar el perímetro para permitir las labores de auxilio.

Elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad pública acordonaron la zona para evitar nuevos incidentes y facilitar las maniobras de atención a los lesionados.

El resguardo del área también permitió organizar las acciones necesarias para atender el vehículo siniestrado y retirar los obstáculos que quedaron sobre la vía, entre ellos la estructura de señalización derribada durante el impacto.

La carretera federal Mérida-Campeche es una vía de conexión entre ambas entidades, por lo que los accidentes en sus distintos tramos pueden generar complicaciones para quienes utilizan esta ruta.

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