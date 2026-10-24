Madre y sus dos hijos son arrollados tras un derrape en Cuautla; un menor muere | VIDEO

Un niño murió y una niña y una mujer resultaron heridas tras un doble atropellamiento registrado la mañana del viernes 23 de octubre en Cuautla, Morelos.

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Un niño murió y una niña y una mujer resultaron heridas tras un doble atropellamiento registrado la mañana del viernes 23 de octubre en Cuautla, Morelos.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la colonia Gabriel Tepepa, y quedó grabado por una cámara de seguridad.

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El accidente ocurrió sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la colonia Gabriel Tepepa, y quedó grabado por una cámara de seguridad.

Aunque diversos medios locales reportaron el fallecimiento de los dos menores, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó oficialmente una víctima mortal y dos personas lesionadas.

Una mujer y un adolescente permanecen detenidos mientras las autoridades investigan la participación de ambos conductores involucrados en el accidente.

Varios transeúntes asisten a una persona lesionada sobre el pavimento tras una colisión vehicular ocurrida en una calle de Cuautla. (X)

Cámara de videovigilancia capta doble atropellamiento

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, cuando una mujer acompañaba a dos menores que presuntamente se dirigían a la escuela.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, los tres intentaban cruzar la carretera México-Oaxaca cuando fueron embestidos por una motocicleta.

El impacto provocó que las víctimas y el motociclista cayeran sobre el pavimento.

Segundos después, un automóvil rojo que circulaba por la vialidad atropelló a uno de los menores que permanecía tendido en el asfalto y arrastró la motocicleta varios metros.

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La grabación muestra que el conductor de la moto logró incorporarse y caminar hacia un costado de la carretera.

Otros automovilistas frenaron para evitar un nuevo accidente.

Los primeros reportes presentaron versiones distintas sobre la mecánica del percance. Algunas publicaciones señalaron que las víctimas viajaban en motocicleta, mientras otras indicaron que intentaban cruzar a pie.

La secuencia difundida posteriormente muestra que el primer impacto ocurrió cuando los tres peatones cruzaban la vialidad.

Grabaciones ciudadanas muestran a testigos y transeúntes asistiendo a personas que permanecen tendidas sobre el asfalto junto a objetos escolares dispersos en la calle. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó formalmente el deceso de una persona y reportó dos personas lesionadas a causa del suceso.

¿Cuántos niños murieron en el accidente de Cuautla?

El saldo del atropellamiento generó información contradictoria durante el viernes.

Medios locales, entre ellos Diario de Morelos y Dominio Público, reportaron que un niño falleció en el lugar y que su hermana murió posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

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Sin embargo, la Fiscalía de Morelos emitió un comunicado en el que confirmó únicamente el fallecimiento de un menor.

La dependencia precisó que una niña resultó lesionada y fue trasladada a un hospital del Estado de México para recibir atención especializada.

La mujer adulta mayor, señalada en reportes locales como abuela de los menores, permanece hospitalizada en Cuautla.

Hasta el último comunicado de la Fiscalía consultado, no existía confirmación oficial de una segunda muerte.

Tampoco se informó sobre el pronóstico médico de las sobrevivientes.

Detienen a una mujer y un adolescente por el accidente en la México-Oaxaca

La Fiscalía Regional Oriente inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las posibles responsabilidades.

En su comunicado del 23 de octubre, la institución confirmó la detención de una mujer y un adolescente relacionados con los hechos.

“Una mujer y un adolescente se encuentran en calidad de detenidos sujetos a investigación”, informó la Fiscalía de Morelos.

Las autoridades no divulgaron sus identidades ni precisaron cuál de los vehículos conducía cada persona.

Como parte de las diligencias, se realizará un dictamen de causalidad para reconstruir el accidente, establecer cómo ocurrieron los impactos y determinar la intervención de los conductores.

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La Fiscalía explicó que los resultados serán utilizados para que la autoridad judicial resuelva conforme a derecho.