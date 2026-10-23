Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de octubre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,99 pesos mexicanos, registrando una ligera disminución del -0,02% respecto al precio de cierre anterior de 21 pesos, según<i> Dow Jones</i>.
En la última semana, el euros registró un avance del 1,62%, mientras que su variación interanual muestra una disminución del -0,65%.
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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se mantiene negativa tras un día consecutivo de declive.
La volatilidad actual del 9,2% supera la volatilidad de referencia del 6,12%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.
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