México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de octubre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,99 pesos mexicanos, registrando una ligera disminución del -0,02% respecto al precio de cierre anterior de 21 pesos, según<i> Dow Jones</i>.

En la última semana, el euros registró un avance del 1,62%, mientras que su variación interanual muestra una disminución del -0,65%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se mantiene negativa tras un día consecutivo de declive.

La volatilidad actual del 9,2% supera la volatilidad de referencia del 6,12%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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