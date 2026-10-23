ADIVAC, asociación de apoyo a víctimas de violencia sexual, rechaza uso de su nombre en serie de Timbiriche

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La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C (ADIVAC) se deslinda de la serie de Timbiriche disponible en ViX y rechaza que la producción use o incluya su sitio web sin autorización.

La asociación sostiene que no participó en el proyecto y que no avala contenidos que expongan a niñas, niños y adolescentes o reproduzcan dinámicas de sometimiento con fines sexuales.

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En los capítulos de la producción aparece una leyenda final que refiere el proceso legal de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano. El texto también dirige al público al portal de ADIVAC, asociación que brinda atención a personas sobrevivientes de violencia sexual.

ADIVAC dice que no autorizó que la serie Timbiriche use su nombre

En un comunicado fechado este 20 de octubre de 2026, ADIVAC informó que no intervino en la producción de la serie ni autorizó que apareciera la dirección de su sitio web en los episodios.

“Hacemos del conocimiento público que nuestra organización no participó en la producción ni autorizó la inclusión del sitio web de ADIVAC en la serie Timbiriche”, expone la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C.

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Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La organización precisa que tampoco respalda, avala ni legitima producciones que utilicen la imagen de menores de edad en condiciones que contravengan el interés superior de la niñez.

El pronunciamiento ocurre después de que la serie incluyó un mensaje relacionado con el caso de Sokol y una invitación para buscar ayuda en el portal de la asociación.

ADIVAC sostiene que las referencias a sus servicios deben hacerse con cuidado, claridad y respeto a la autonomía de la institución y de las personas que solicitan acompañamiento.

“Reconocemos la importancia de orientar a las personas que buscan apoyo ante una situación de violencia sexual”, indica el comunicado. “Sin embargo, toda referencia a nuestros servicios debe realizarse con responsabilidad, claridad y respeto a la autonomía de la organización y de las personas involucradas”.

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La leyenda difundida al final de los capítulos señala: “Si tú o alguna persona cercana vive o vivió una situación de abuso, busca apoyo en www.adivac.org”. La asociación objeta que esa inclusión se realizó sin su autorización.

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La leyenda de la serie vincula el caso de Sasha Sokol con el sitio de la asociación

El mensaje de ViX incluye una cronología sobre la denuncia pública de Sasha Sokol y el proceso civil contra Luis de Llano. En su parte final, plantea que la pelea legal de la cantante “abre una nueva vía” para víctimas de abuso sexual durante la niñez.

También sostiene que Timbiriche fue “una revolución musical” y presenta al grupo como la voz de una generación durante más de cuatro décadas. Tras esa descripción, aparece la dirección electrónica de ADIVAC como una alternativa de apoyo para personas que viven o vivieron abuso.

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La asociación no se pronuncia en su comunicado sobre el contenido del proceso judicial referido en la leyenda. Su postura se concentra en el uso de su nombre, sus servicios y su portal institucional dentro de una producción en la que asegura que no participó.

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

ADIVAC advierte que la atención a sobrevivientes de violencia sexual requiere confidencialidad y protección. La organización señala que la confianza de quienes acuden a sus servicios exige que no se divulgue información sin autorización expresa.

“ADIVAC sostiene su compromiso con la verdad, la dignidad y el respeto a la vida privada de niñas, niños, adolescentes y personas adultas que han vivido violencia sexual”, expone el documento firmado por Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la asociación.

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La institución añade que no hace pública información sobre la atención que una persona haya recibido en ADIVAC sin contar con su autorización y consentimiento expresos. El señalamiento se da en medio de la discusión que ha generado la serie sobre los testimonios, imágenes y experiencias de quienes integraron Timbiriche durante su infancia y adolescencia.

ADIVAC pide respeto a exintegrantes de Timbiriche que rechazan la serie

El comunicado también refiere a las y los exintegrantes de Timbiriche que han manifestado públicamente no haber participado ni autorizado el uso de su imagen, voz o identidad en la producción.

Un hombre realiza una pose sobre el escenario iluminado durante la presentación de un proyecto de Timbiriche. (Selene Miranda/Infobae México)

“Sus historias y experiencias merecen ser tratadas con rigor, sensibilidad y respeto a su privacidad”, señala ADIVAC. La asociación plantea que el uso de imágenes y cuerpos de personas que eran menores de edad puede exponerlas actualmente a descalificaciones y expresiones de violencia de género.

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La organización sostiene que la utilización de esos materiales requiere considerar las implicaciones que tuvieron para las y los integrantes del grupo, quienes no necesariamente tenían plena conciencia sobre el alcance de su exposición pública cuando eran menores.

ADIVAC afirma que mantendrá su trabajo de prevención y atención de la violencia sexual desde una perspectiva de derechos humanos, interés superior de la niñez y perspectiva de género.

“Nuestro compromiso es con las personas y familias que buscan apoyo y con una comunicación responsable que no las exponga ni hable en su nombre”, concluye el comunicado